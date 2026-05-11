Donald Trump přijede tento týden do Pekingu s vědomím, že Si má všechny trumfy v ruce
11. 5. 2026
Trump bude spoléhat na to, že Čína ovlivní Írán a pomůže mu vymanit se z jeho nejnovějšího průšvihu. Cena za to však může být vysoká – a to i pro Tchaj-wan, píše Simon Tisdall.
Jako nekontrolovatelná demoliční koule, která se divoce houpá sem a tam, Donald Trump ničí mezinárodní řád, aniž by příliš přemýšlel o důsledcích. Postrádá soudržné strategie, proveditelné plány nebo konzistentní cíle a chaoticky se vrhá z jedné křehké oblasti, napjaté válečné zóny a složité geopolitické situace do druhé, přičemž za sebou zanechává utrpení, zmatek a trosky. Typicky si přisvojí falešné vítězství, požaduje, aby ostatní napravili škody a zaplatili účet, a pak se rozhlíží po něčem novém, co by mohl rozbít.
Trump se tento týden vrhne do dalšího mezinárodního minového pole – napjatého patu mezi Čínou a Tchaj-wanem – když odcestuje do Pekingu na dvoudenní summit s prezidentem Si Ťin-pchingem. Po sérii ponižujících politických selhání ohledně Ukrajiny, Gazy, NATO, Grónska a nyní Íránu a Libanonu touží Trump po diplomatickém úspěchu, kterým by se mohl doma pochlubit. Jeho naděje na obchodní dohody, které mu zajistí hlasy, však zastínila jeho nejnovější válka z vlastní vůle. Potřebuje Siův slib, že nebude vyzbrojovat Írán, pokud dojde k obnovení totální války – a Siovu pomoc s udržením Hormuzského průlivu otevřeného jako součást diskutované rámcové mírové dohody.
Slabost Trumpovy pozice před summitem podněcuje spekulace, že omezení podpory USA pro Tchaj-wan může být Siovou cenou za to, že bude hrát fér. Si ví, že válka s Íránem je u amerických voličů hluboce nepopulární. Trump je všeobecně obviňován z toho, že tlačí nahoru globální ceny energie, potravin a léků. Evropští spojenci mu odmítli pomoci, Rusko nezaslouženě těží z nadhodnocených cen ropy – a chudší země nesou hlavní břemeno. Trump nevyhrává ani vojensky, jak dokazuje jeho nedomyšlený, přerušený „Project Freedom“. Zoufale se snaží uniknout z bažiny, kterou sám vytvořil – a snížit Siovu výhodu.
Co si Si pomyslí o svém epochálně rozzuřeném hostu? Pro Čínu je Trump darem, který nepřestává dávat. Díky němu jsou USA na mezinárodní scéně stále více vnímány jako agresivní potenciální nepřítel nebo nespolehlivý přítel, který se často uchyluje k zradě. Ztráta vlivu a páky USA je ziskem Pekingu: Trumpova nestálost pomáhá Siovi v prosazování Číny jako nového strážce globální stability. Íránská patová situace odvádí americké síly z Asie – USA nyní mají na Blízkém východě dvě úderné skupiny letadlových lodí – a snižuje jejich vojenskou schopnost bránit Tchaj-wan a regionální spojence před budoucí čínskou agresí.
Nevýhodou pro Si Ťin-pchinga je negativní dopad války na ceny energií, globální obchod a poptávku po vývozu v době, kdy čínská ekonomika již nyní čelí potížím. V loňském roce nakoupila Čína asi 80 % dodávek íránské ropy – dodávek, které nyní blokuje americké námořnictvo. Pekingu se zatím daří kompenzovat výpadky dodávek z Perského zálivu čerpáním rezerv, využíváním zelené energie a nákupem většího množství ropy od zemí jako Brazílie a Rusko. Pro největšího světového dovozce ropy je však bezpečná a spolehlivá plavba Hormuzským průlivem zásadní.
Čína naléhá na obě strany, aby přijaly dohodu vyjednanou na základě jednání. Minulý týden uspořádala přímá jednání s íránským ministrem zahraničí Abbasem Araghčim a podporuje pákistánské zprostředkovatele. Vzpomínajíce na úspěšné urovnání sporů mezi Saúdskou Arábií a Teheránem, kterého Čína dosáhla v roce 2023, úzkostlivé státy Perského zálivu spoléhají, stejně jako Trump, na schopnost Pekingu ovlivnit svého íránského spojence, s nímž v roce 2021 zahájil „komplexní strategické partnerství“. A Si se nebojí postavit se Trumpovi. Nedávno varoval před návratem k „zákonu džungle“. Dodal: „Abychom zachovali autoritu mezinárodního právního řádu, nemůžeme jej používat, když se nám to hodí, a opouštět jej, když se nám to nehodí.“ Au.
Naivní představa, vyjádřená ve Washingtonu, že bezostyšná agrese USA a Izraele proti Íránu přiměla Si Ťin-pchinga ke spolupráci a odradí Peking od expanzivních ambicí na Tchaj-wanu a v Jihočínském moři, by byla přesvědčivější, kdyby válka skutečně uspěla. Místo toho Trump odhalil omezení americké moci, vojenské i politické, a odhalil překvapivý nedostatek strategického porozumění. Ačkoli dává přednost mírovému řešení, Siovou nejvyšší prioritou nebude vytáhnout Trumpa z díry na Blízkém východě. A pokud se tak rozhodne, má prostředky k prodloužení americké noční můry rozšířením popiratelné vojenské podpory Íránu – tak jako to udělal pro Rusko na Ukrajině.
Trump si tohoto rizika zřejmě je vědom. Minulý měsíc napsal Si Ťin-pchingovi a požádal ho, aby Teheránu nedodával zbraně – a uvedl, že obdržel ujištění, že Čína tak neučiní. Nadace pro obranu demokracií, konzervativní americký výzkumný institut, však tvrdí, že Čína Iránu již poskytuje chemické prekurzory dvojího užití pro jeho balistické rakety, satelitní zpravodajské informace o pohybech, prostředcích a základnách americké armády a pomoc při obcházení sankcí a praní špinavých peněz. Je možné, že do Teheránu by mohla proudit další, otevřeně vojenská pomoc, pokud Trump začne znovu bombardovat nebo pokud na summitu neuspokojí Si Ťin-pchinga.
Pro muže, který se rád chlubí, že drží všechny trumfy v ruce, může americký prezident při setkání se Si Ťin-pchingem zjistit, že mu trumfy vážně docházejí. Je to poučné měřítko geopolitického chaosu, který Trump způsobil. Jeho vlastní národní obranná strategie z roku 2026 uvádí, že odstrašení Číny v indicko-pacifickém regionu má prvořadý význam. Trump však svou posedlostí Blízkým východem a zaujatostí beznadějně oslabil pozici USA. Typicky by nyní za jeho neschopnost mohli odpykávat trest jiní. Proto by se Tchaj-wan – a spojenci USA, jako je Japonsko, Jižní Korea a Filipíny – mohli obávat.
Siovou nejvyšší zahraniční prioritou není Blízký východ. Je jí sjednocení komunistické Číny s de facto nezávislým, demokratickým Tchaj-wanem – osobní projekt, který má být jeho odkazem a který opakovaně vyhrožoval prosadit silou. Plánovači Pentagonu se domnívají, že neustále se rozšiřující čínská armáda by mohla být připravena zahájit invazi již příští rok. Tchajwanské síly jsou početně výrazně v menšině, zatímco jeho nesourodé politické strany jsou rozdělené jako nikdy předtím ohledně zvýšení výdajů na obranu a toho, zda je moudré usilovat o užší vztahy s Pekingem.
USA tvrdí, že se jejich politika upřednostňující status quo na Tchaj-wanu nezměnila. Trump je však v otázce Tchaj-wanu proslulý svou nevyzpytatelností. Často vydává protichůdná, někdy alarmující prohlášení. Při diskusi o Siových záměrech nedávno řekl, že jakýkoli krok k invazi je „na něm“ – volba slov, která naznačuje, že mu je to v podstatě jedno, i když dodal, že by byl „velmi nešťastný“, kdyby Čína k invazi přistoupila.
Závěr summitu: omezí oslabený a přelstěný Trump podporu USA pro Tchaj-pej výměnou za Siovu pomoc s Íránem a výhodné dohody například o vzácných zeminách a dovozu zemědělských produktů? Vážné otázky se podobně týkají hloubky Trumpova závazku vůči Jižní Koreji a Japonsku – napětí mezi Pekingem a Tokiem je v současné době velmi vysoké, částečně kvůli Tchaj-wanu; a jeho neschopnosti přesvědčit Čínu, aby zkrotila Severní Koreu, nepřátelský, agresivní a neposlušný stát, který na rozdíl od Íránu skutečně disponuje jadernými zbraněmi.
Jinými slovy, bude Trump v Pekingu prohlašovat další falešný triumf na světové scéně, zatímco zradí spojence USA, opět se bude klanět antidemokratickému, protizápadnímu diktátorovi a bezohledně zničí desítky let pečlivé diplomacie, která dosud zabránila válce v Tichomoří kvůli Tchaj-wanu? Tento týden, z velké části kvůli ničitelovi Trumpovi, je budoucnost USA jako globální supervelmoci číslo jedna zpečetěna. Všemi svými omyly tento nic nevědící tupec posadil Čínu do sedadla řidiče.
