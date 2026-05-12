Vláda odmítla pirátský návrh na zlevnění základních potravin. Rodiny dál nechává na holičkách
12. 5. 2026
Tisková zpráva
Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko k pirátskému návrhu na snížení DPH na základní potraviny. Návrh měl pomoci lidem zvládnout dlouhodobé zdražování a vrátit část peněz zpět do rodinných rozpočtů. Kabinet místo toho tvrdí, že levnější potraviny nejsou řešením.
„Životní
náklady prudce rostou a mladé rodiny i senioři řeší při každém nákupu,
co si ještě mohou dovolit. Vláda ale místo konkrétní pomoci lidem
vysvětluje, proč to nejde. Piráti navrhli zavedení druhé snížené sazby
DPH pro základní potraviny. Cílem bylo zmírnit dopady vysokých cen na
domácnosti, kterým po zaplacení nájmu, energií a běžných výdajů zůstává
každý měsíc méně peněz," uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Vláda
argumentuje mimo jiné tím, že není jisté, zda se snížení DPH promítne
do konečných cen. Podle Pirátů je ale nepřijatelné rezignovat na pomoc
lidem jen proto, že vláda nedokáže akceschopně jednat. „Je
jasné, že současné zdražování nejvíc dopadá na mladé lidi a rodiny.
Místo pasivity potřebujeme aktivní kroky. Pokud vláda tvrdí, že
obchodníci mohou snížení DPH spolknout do marží, pak je otázka, proč
proti tomu sama nic nedělá," doplnil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Piráti
dlouhodobě prosazují opatření, která mají lidem vrátit více peněz do
peněženek. Vedle nižší DPH na základní potraviny také vyšší daňové
slevy, podporu bydlení nebo valorizaci rodičovského příspěvku. Strana
zároveň buduje vlastní ekonomický expertní tým, který má přinášet
moderní a datově podložená řešení pro českou ekonomiku. „Vláda
dnes ukázala, že plán na řešení drahoty jednoduše nemá. Piráti ano.
Chceme moderní stát, který stojí na straně normálních lidí, ne jen
velkých hráčů a monopolů. Natož když z vysokých cen potravin profituje i
holding Agrofert, ze kterého těží rodina premiéra Babiše," uzavřela Richterová.
„Životní náklady prudce rostou a mladé rodiny i senioři řeší při každém nákupu, co si ještě mohou dovolit. Vláda ale místo konkrétní pomoci lidem vysvětluje, proč to nejde. Piráti navrhli zavedení druhé snížené sazby DPH pro základní potraviny. Cílem bylo zmírnit dopady vysokých cen na domácnosti, kterým po zaplacení nájmu, energií a běžných výdajů zůstává každý měsíc méně peněz," uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.
Vláda argumentuje mimo jiné tím, že není jisté, zda se snížení DPH promítne do konečných cen. Podle Pirátů je ale nepřijatelné rezignovat na pomoc lidem jen proto, že vláda nedokáže akceschopně jednat.
„Je jasné, že současné zdražování nejvíc dopadá na mladé lidi a rodiny. Místo pasivity potřebujeme aktivní kroky. Pokud vláda tvrdí, že obchodníci mohou snížení DPH spolknout do marží, pak je otázka, proč proti tomu sama nic nedělá," doplnil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Piráti dlouhodobě prosazují opatření, která mají lidem vrátit více peněz do peněženek. Vedle nižší DPH na základní potraviny také vyšší daňové slevy, podporu bydlení nebo valorizaci rodičovského příspěvku. Strana zároveň buduje vlastní ekonomický expertní tým, který má přinášet moderní a datově podložená řešení pro českou ekonomiku.
„Vláda dnes ukázala, že plán na řešení drahoty jednoduše nemá. Piráti ano. Chceme moderní stát, který stojí na straně normálních lidí, ne jen velkých hráčů a monopolů. Natož když z vysokých cen potravin profituje i holding Agrofert, ze kterého těží rodina premiéra Babiše," uzavřela Richterová.
Diskuse