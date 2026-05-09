Keir Starmer byl šokován, když zjistil, že se ve čtvrtek v Británii konaly komunální volby
9. 5. 2026
(Ironický komentář britské autorky Laury K., k volební katastrofě Starmerových labouristů, který je jako obvykle až děsivě blízko faktům. Autorka některé skutečnosti ironicky přehání, ale důsledně vychází z faktů. Starmer skutečně chtěl odložit letošní komunální volby, protože se zanedlouho koná jejich reforma, atd. Nejsem si jist, nakolik je tento text pro české čtenáře nosný, protože je nutno znát paradoxní podrobnosti současné domácí britské politiky. Ale zkuste si to přece jen přečíst! :) JČ)
Rozzuřený sir Keir Starmer požaduje vysvětlení poté, co se dozvěděl, že se ve čtvrtek v Británii konaly místní volby, a to navzdory jeho osobnímu rozhodnutí je odložit. Pátrací tým se nyní zoufale snaží najít bašty labouristů, které tak nedbale ztratil.
„Na schůzi jsem dal jasně najevo, že tyto volby mají být odsunuty na neurčito,“ zuřil premiér během tiskové konference. „Odložil jsem je, dokud se nezlepší moje popularita, což, jak všichni víme, znamená na neurčito. A přesto je někdo nechal proběhnout. Náš demokratický proces je naprosto nepřijatelný a musí se urgentně změnit.“
Zdroje z Labouristické strany trvají na tom, že odložení voleb bylo jednou z mála skutečně prozíravých politických strategií Starmera. Vláda byla bohužel nucena ustoupit, protože takový krok by byl technicky „nelegální“ a lidé, kteří řídí zemi, zapomněli to premiérovi sdělit. Zřejmě nelze volby zrušit jen proto, že byste je prohráli, stejně jako nelze předstírat, že důchodci jsou teroristé, protože nesouhlasí s válečnými zločiny v Gaze. (Pozn. JČ: To Starmer skutečně dělá, obvinil faráře a důchodce z "terorismu" za kritiku izraelské genocidy.) Tomu se říká „autoritářství“, nebo alespoň tomu tak bývalo.
Poslanci si stěžují na nedostatek rozhodnosti svého lídra, ale bohužel se nemohou rozhodnout, co s ním dělat, protože každá alternativa je stejně k ničemu. Starmer je politicky tak prohnaný, že jednou řekl voličům labouristů: „Dveře jsou otevřené a můžete odejít.“ Vypadal upřímně zmatený, že jeho návrhu uposlechli, protože je jinak zvyklý, že ho ignorují.
Kupodivu se signalizování vaší voličské základně, že ji pohrdáte, pro Starmera neukázalo jako vítězná strategie, i když mu to někteří majitelé novin slibovali. Umíte si představit jeho zmatení.
Premiér si užíval klidné odpoledne se čtyřmi milými ukrajinskými přáteli, když zapnul Sky News a dozvěděl se o ponižujícím debaklu labouristů, přestože jeho styl „dospělé politiky“ byl přesně tím, co si jeho sponzoři přáli. Zdroje z Downing Street uvádějí, že Starmer se dozvěděl o tom, že Labour ztratila polovinu svých křesel, a okamžitě si natáhl kalhoty a zařval: „Kdo to schválil? Chci jména.“
Otázka, kdo přesně bude propuštěn, zůstává nejasná. Starmer již obvinil své blízké poradce Morgana McSweeneyho a Sira Ollyho Robbinse ze všeho, co se od července 2024 pokazilo, a nejsem si jistá, zda by mu prošlo, kdyby znovu obvinil Jeremyho Corbyna.
„Samozřejmě, kdybych věděl, že se konají volby,“ řekl Starmer novinářům, „předstíral bych pár týdnů, že mi na voličích záleží. Chodil bych od dveří ke dveřím, roznášel letáky. Dokonce bych se snažil vypadat před kamerou přátelsky. Ale nikdo mi to neřekl. Zase.“
Není jasné, zda byl premiér informován o dalších nedávných událostech, včetně existence místních zastupitelstev a skutečnosti, že Peter Mandelson má nějaké zajímavé koníčky. Možná je bezpečnější nechat Starmera v nevědomosti, protože když se něco pokazí, může alespoň říct, že o ničem nevěděl. Osobně mi přijde uklidňující, když jsou premiéři beznadějně neinformovaní.
Inspirativně Starmer odmítl rostoucí výzvy k jeho rezignaci, přestože kromě jeho sponzorů ho nikdo nechce, aby zůstal. Trval na tom:
„Britové mě neodmítají. Jsou jen zklamaní tím, jak pomalu nedělám vůbec nic. Chtějí, abych nedělal vůbec nic rychleji, a to mám v úmyslu.“
V odvážném kroku k znovuzískání kontroly nad narativem svolal Starmer mimořádné zasedání nouzového vládního výboru COBRA, aby koordinoval účinnější pomlouvačnou kampaň proti lídrovi Strany zelených.
„Zack Polanski a Zelení jsou hrozbou pro národní bezpečnost naší doby. Tito lidé chtějí sázet stromy a zateplovat domy. Potřebujeme jednotnou frontu s konzervativci a stranou Reform UK, abychom to odhalili,“ vysvětlil Starmer.
Na dotazy novinářů nevyloučil, že by Trumpovi umožnil využít naše vojenské základny k vyhození větrných turbín a solárních farem do vzduchu. Naštěstí možná nebude nutná totální válka, protože Starmer má plán na potlačení rostoucího extremismu, který zahrnuje: zákaz používání internetu pro mileniály a generaci Z, zvýšení volebního věku na 45 let a zákaz odborů. Vyloučí [svého schopného konkurenta] Andyho Burnhama z Labouristické strany.
