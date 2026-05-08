Channel 4 News: Volební výsledky v Británii: Zlikvidovali Polanski a Farage Starmera?
8. 5. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pátek 8. května 2026, 19 hodin:
Historické porážky labouristů v Anglii, Walesu a Skotsku. Budoucnost Keira Starmera byla již dříve nejistá. Je nyní ohrožena i budoucnost Labouristické strany jako celostátní vládní strany?
Farage: "Právě jsme vedli kampaň s hlavním sloganem: Hlasujte pro Reform, vyhoďte tím Starmera. Myslím, že to bylo docela účinné. A i když se jedná o místní volby, všichni víme, že celostátní politika má obrovský, obrovský dopad."
Polanski: "Dvoustranná politika nejenže umírá, ona je mrtvá a pohřbená."
Dobrý večer z Westminsteru. Labouristická strana má dnes večer po celé Británii potíže, protože výsledky, které byly kdysi nepředstavitelné, se staly realitou. Jsou to historické bašty, které obsadily strany Reform UK, Zelení a Plaid Cymru. Pokusy labouristů postavit se SNP skončily žalostným neúspěchem.
Poslanci Labouristické strany, až se příští týden shromáždí zde v parlamenbtě za mnou, musí vyřešit, zda se jedná o volební výsledek, který pouze otřese premiérem pod tlakem, nebo o takový, který znamená, že politika už nikdy nebude stejná. Musí rozhodnout o budoucnosti Keira Starmera. Ozývají se hlasy, aby odešel, ale zatím ne příliš, přičemž mnozí v soukromí doufají, že oznámí časový plán svého odchodu, aby měli čas vyřešit, kdo a co bude dál. Dnes večer je naše politika v pohybu a není jisté, kdy a jak se věci ustálí.
Výsledky stále přicházejí, ale vítězové a poražení v těchto místních volbách jsou již jasní. V Anglii, kde zbývá vyhlásit mnoho mandátů, dosáhla strana Reform zdaleka největších zisků a dosud získala přes 1000 mandátů v radách, zatímco labouristé ztratili stejný počet.
Konzervativci, oficiální opoziční strana, také utrpěli značné ztráty, zatímco Zelení a Liberální demokraté dosáhli slušných zisků. Pokud jde o komunální rady, strana Reform převzala kontrolu nad několika z nich, včetně Suffolku a Sunderlandu. Mnohé z nich však zůstaly bez celkové kontroly.
A taková je situace ve Walesu. Nemůžeme sice provést přímé srovnání s posledními volbami do Seneddu v roce 2021, protože volební systém se výrazně změnil. Je však jasné, že labouristé se ve velšském parlamentu zmenšili na malou skupinku, zatímco strana Reform je nyní na druhém místě. Plaid Cymru je největší stranou, ale nedosáhla většiny. Toto je nové složení Seneddu dnes večer. A za chvíli budeme mít nejnovější výsledky ze Skotska.
Volby do místních zastupitelstev jsou často popisovány jako referendum o vládní straně a dnešní ztráty labouristů naznačují v nejlepším případě všeobecnou nespokojenost s touto stranou a v nejhorším případě hlasité odmítnutí vedení Keira Starmera. Ale navzdory těmto výsledkům premiér trvá na tom, že nikam neodejde. Naše politický redaktor Gary Gibbon přináší reportáž.
Reportér: Reform vede a ostatní za ní zaostávají. Strana Nigela Farageho ještě ani neexistovala, když se naposledy bojovalo o dnešní mandáty, ale v Anglii, Walesu a Skotsku udělala obrovský skok. I díky postupu zelených se kaleidoskop britské politiky nejen otřásl, ale byl sražen na zem a poté pošlapán. Poprvé v historii budou Wales i Skotsko vedeny stranami, které chtějí rozbít Spojené království. Wales zvolil Plaid Cymru na první místo a s ponižujícím opovržením odsunul Labour, svou vedoucí politickou sílu od dob všeobecného volebního práva. Mezi oběťmi Labour byl i první ministryně Walesu. Dosud se nestávalo, že by vedoucí představitelé vlád v rámci Spojeného království přišli ve volbách o své mandáty.
Šéfka labouristů ve Walesu: Éra dominance dvou stran je u konce. Musíme si uvědomit, že ve Walesu nyní soupeří více stran. Plaid Cymru je nyní připravena podniknout nezbytné kroky k sestavení příští waleské vlády.
Před rokem labouristé snili o tom, že v tuto chvíli získají zpět Skotsko. Nepopularita vlády SNP Johna Swinneyho nebyla nic ve srovnání s nepřátelstvím vůči britské labouristické vládě.
John Swinney, šéf SNP: Toto je přelomový okamžik pro Skotskou národní stranu. Jsme u vlády již 19 let a z prvních výsledků je nyní zcela jasné, že se staneme vedoucí stranou ve skotské politice s velmi výrazným náskokem.
Reportér: V celé Anglii strana Reform UK ukradla to, co bývalo baštou labouristů.
Farage: "Velkým způsobem dokazujeme, že dokážeme vyhrát v oblastech, které labouristé upřímně řečeno ovládali od konce první světové války."
Starmer: "Ale tyto kampaně jsou tvrdé."
Reportér: Keir Starmer řekl, že vyslyšel bolestné hlasy voličů a uznal zbytečné chyby vlády.
Starmer: "Výsledky jsou tvrdé. Jsou velmi tvrdé. A nelze to nijak zkrášlovat. Ztratili jsme skvělé labouristické zástupce po celé zemi."
Reportér: Mnoho z nich v oblastech, které jsou obvykle pevnou baštou labouristů, jako je severozápad. Labouristická strana ztratila všechna křesla, která obhajovala v radě města Wigan, ve prospěch Reformistické strany, a téměř všechna křesla, která obhajovala v Tyneside, volebním obvodu Angely Raynerové, rovněž ve prospěch Reformistické strany.
"V severní Anglii jsme utrpěli naprosto drtivou a historickou ztrátu hlasů pro Labouristickou stranu. Když se podívám na severozápad, na místa jako Tyneside a jinde, získáváme pozoruhodný počet křesel."
V historické baště Labouristické strany na severovýchodě strana ztratila téměř všechna křesla, která obhajovala, ve prospěch Reformistické strany. V Hartlepoolu ztratila všechna křesla, která obhajovala, ve prospěch Reformistické strany. Poslanec za Hartlepool nepochybuje, co by mělo následovat pro Keira Starmera:
"Myslím, že premiér by měl stanovit velmi jasný časový plán svého odchodu, aby umožnil řádný přechod a umožnil kandidátům předložit odvážné vize pro zemi. Myslím, že jsme byli příliš plaší."
Katastrofální výsledky labouristů proměnily jejich volební slogan v naléhavou otázku. Měla by Labour změnit směr, změnit vůdce?
Reportér: Pane premiére, aby bylo jasno, vy neodstoupíte.
Starmer: Ne, neodejdu a neuvrhnu zemi do chaosu. Byli jsme zvoleni, abychom se s těmito výzvami vypořádali, a to také uděláme.
Reportér: Zatím se z labouristické beznaděje ozvalo jen málo nových hlasů volajících po Starmerově odchodu. Obnovila se však intenzivní debata o tom, zda se strana musí posunout doleva, aby získala zpět voliče, kteří přešli ke Zeleným.
"Nejsem přesvědčena, že jsme ztratili voliče kvůli straně Reform. Myslím, že jsme ztratili hlasy ve prospěch progresivnějších stran, a domnívám se, že to je vážná debata, kterou musí premiér vést s parlamentní frakcí Labouristické strany o tom, jakým směrem se vydáme. Pokud tito lidé chtějí sedět na lavicích opozice, pak je to jejich volba, a chtějí posunout stranu tímto směrem. Tak do toho. Ale já jsem odhodlána vyhrát příští parlamentní volby. Musíme mít vládu, která chápe, že voliči jsou zbaveni volebního práva, protože už je neposloucháme, už jim nerozumíme a už nesoustředíme investice a energii na voliče v oblastech tzv. rudé, labouristické zdi."
Většina nejbližších poradců Keira Starmera jako lídra labouristů ho tlačí, aby se soustředil na voliče z rudé zdi (v severní Anglii).
"Mám na mysli, že se tu potýkáme s jakousi deziluzí voličů v průmyslovém měřítku, že? Lidé, kteří mají pocit, že sociální smlouva, kterou uzavřeli s vládou, už prostě nefunguje. Lidé, kterých se to dotýká nejvíce, jsou voliči z dělnické třídy po celé zemi. Je to jakási morální mise Labouristické strany i jakási volební mise sloužit této skupině lidí. A právě tam si myslím, že musíme být."
Čtvrteční hlasování vypadá, že upevnilo roztříštěnou britskou politiku. Nové strany ohlašují začátek nové éry.
Polanski: "Dvoustranná politika nejenže umírá, ale je mrtvá a pohřbená. A ať už jde o odmítnutí labouristů zde, nebo o celostátní trend, je zcela jasné, že nová politika je soubojem Strany zelených proti straně Reform UK.L
Reportér: Zelení Zacka Polanského vyhráli volby na starostu v londýnské čtvrti Hackney a doufají, že v následujících hodinách budou slavit mnoho dalších postupů do vnitřních městských oblastí labouristů.
Konzervativci ohlašovali své dobré zprávy, jako je znovuzískání londýnské čtvrti Westminster, ale celkově stále utrpěli čisté ztráty, včetně Essexu, politické bašty šéfky konzevativců Kemy Badenochové.
V Portsmouthu svítí slunce. Ed Davey, jako obvykle ponurý, oslavil zisky liberálních demokratů, jako je rada v Portsmouthu, a řekl, že Zelení i Reform UK jsou obě formy extrémního populismu.
"Staré strany jsou mimo hru a my jsme jediná strana, která nabízí změnu, kterou Británie potřebuje."
Ignoruje kořeny své vlastní strany v 19. století, zatímco všichni, kdo chtějí osvěžit svůj politický image, se usmívají a hledají nové politické síly..
