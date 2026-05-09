Steve Rosenberg, BBC: Letošní přehlídka ke Dni vítězství v Moskvě působila úplně jinak
9. 5. 2026
Zúčastnil jsem se již mnoha přehlídek ke Dni vítězství na Rudém náměstí, píše reportér BBCz Moskvy Steve Rosenberg.
Letošní ročník působil úplně jinak.
V předchozích letech jsem musel rychle běžet z autobusu pro novináře, který obvykle parkuje u katedrály sv. Bazila, abych si zajistil slušné místo v tiskové zóně na okraji náměstí.
Jakmile jsem zaujal místo na Rudém náměstí, přišel ke mně ruský televizní štáb a začal natáčet.
„Steve, vy jste důkazem toho, že zahraniční média sem byla vpuštěna,“ usmál se reportér.
„To ani ne,“ odpověděl jsem. „Nevidím tu nikoho jiného.“
Byl jsem ale rád, že jsem tam byl. Abych na vlastní oči viděl, jak bude vypadat Přehlídka vítězství 2026.
Stejně jako bylo méně novinářů, bylo i méně hostů na tribunách a na tuto podívanou přiletělo méně světových lídrů.
Největší rozdíl se však projevil, jakmile přehlídka začala.
Nebyly tam žádné tanky, žádné raketomety, žádné mezikontinentální balistické střely – žádná z té vojenské techniky, kterou Kreml obvykle na Den vítězství předvádí, aby na mezinárodní scéně demonstroval ruskou vojenskou sílu.
Důvodem bylo, že letošní přehlídka byla omezena (proto méně hostů a méně novinářů). Úřady se odvolávaly na bezpečnostní obavy, protože se obávaly, že by Ukrajina mohla na Rudé náměstí zaútočit pomocí dronů.
Prezident Vladimir Putin se zřejmě zdráhal omezit přehlídku, která je vždy choreografována tak, aby vykreslila ruskou sílu. Ale strach z potenciálního ukrajinského útoku změnu vynutil.
Nakonec přehlídka proběhla bez incidentů. K žádnému útoku nedošlo. Nebezpečí tak snížilo na poslední chvíli uzavřené příměří mezi Moskvou a Kyjevem, zprostředkované Donaldem Trumpem.
V pátek vydal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dekret, který Rusku přehlídku „povolil“.
Ukrajinské provokace se v Moskvě nesetkaly s pochopením.
Mluvčí Kremlu uvedl, že Rusko k uspořádání Přehlídky vítězství nepotřebuje ničí svolení.
A co všechna ta vojenská technika, o které jsem se zmínil dříve?
Na náměstí jsme ji sice neviděli, ale viděli jsme ji na obrazovkách.
Na obřích obrazovkách, které byly postaveny na Rudém náměstí, se míhaly raketomety, stíhačky, tanky, ponorky a další zbraně.
Zdá se, že Kreml usoudil, že pokud nemůže předvést svou vojenskou techniku na veřejnosti, je videoprezentace tou nejlepší náhradou.
„Vždy jsme byli a vždy budeme vítězní!“ prohlásil prezident Putin ve svém projevu.
Sovětský svaz zvítězil před 81 lety. Rusko může skutečně oslavovat to, co nazývá „Velkým vítězstvím“ z roku 1945. Odrazilo a porazilo agresora.
A to dnes oslavovalo na Rudém náměstí.
