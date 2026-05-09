Začíná třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, Moskva pořádá přehlídku ke Dni vítězství
9. 5. 2026
S nástupem příměří Zelenskyj prohlásil: „Rudé náměstí je pro nás méně důležité než životy ukrajinských zajatců, které lze přivést domů“
Ruská přehlídka ke Dni vítězství byla výrazně omezena kvůli obavám o bezpečnost na Ukrajině
Vladimir Putin v sobotu předsedal výrazně omezené přehlídce ke Dni vítězství na Rudém náměstí, přičemž ceremonie trvala pouhých 45 minut – zhruba polovinu délky oproti předchozím rokům –, jelikož obavy o bezpečnost a realita vleklé války na Ukrajině vrhly stín na nejdůležitější svátek Ruska.
Putin zaujal vzdorný tón a odvolával se na oběti druhé světové války, aby získal podporu pro své jednotky na Ukrajině.
„Vítězství bylo vždy a vždy bude naše,“ řekl davu a využil oslav k tomu, aby nakreslil svou již známou – a historicky nepravdivou – paralelu mezi sovětským porážkou nacistického Německa a svou invazí na Ukrajinu.
Realita na místě však vyprávěla jiný příběh. Obvyklá přehlídka raket a obrněných vozidel zcela chyběla a byla nahrazena videem představujícím ruské dronové kapacity a jaderný arzenál.
Mezi diváky byla pouze malá delegace zahraničních představitelů z Běloruska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Laosu a Malajsie. Sledovali kolonu severokorejských vojáků pochodujících přes náměstí, jednotky jednoho z nejbližších ruských spojenců, které bojovaly po boku ruských sil na Ukrajině
Moskva byla pod přísnou ostrahou a internetové služby byly v celém městě odpojeny.
Ruské úřady otevřeně přiznaly, že tato opatření byla navržena speciálně na ochranu Putina, což podtrhlo, jak dramaticky se změnila situace ve válce, o níž Rusko původně očekával, že ji vyhraje během několika týdnů.
Teprve v posledních hodinách se ukázalo, že Ukrajina přehlídku nenaruší, poté co Donald Trump v pátek oznámil třídenní příměří a výměnu zajatců.
Bez vidiny vítězství a bez časového plánu pro ukončení války se nálada v Rusku zhoršuje. Masivní výpadky internetu, klesající ekonomika a rostoucí inflace podněcují hněv veřejnosti, Putin však nevykazuje žádné známky ochoty ke kompromisu ohledně Ukrajiny.
Sobota je také Den Evropy, který připomíná výročí Schumanovy deklarace, která nakonec položila základy pro Evropskou unii, jak ji známe dnes.
Na X Volodymyr Zelenskyj napsal, že Ukrajina – která usiluje o členství v EU – slaví Den Evropy „ne formálně ani prostřednictvím sloganů, ale s plným vědomím, že již jsme neoddělitelnou součástí evropské rodiny“.
„Bráníme Ukrajinu, naši nezávislost, naši budoucnost – a tím my na Ukrajině bráníme naši Evropu. Evropu, jejíž součástí Ukrajina byla a zůstane,“ napsal Zelenskyj.
Pokračoval: „Od prvních dnů plnohodnotné války až do dneška stála Evropa po boku Ukrajiny.
A nejde o charitu – je to volba, kterou učinili Evropané: stát na stejné straně jako stateční a silní – Ukrajinci, kteří dnes bojují za mír a skutečnou ochranu před tyranií, a to nejen pro sebe, ale pro celý kontinent. A my budeme nevyhnutelně bránit náš stát, náš lid a naše právo svobodně si zvolit naši budoucnost – budoucnost v Evropě.
