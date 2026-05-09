Tlak na Starmera roste, další poslanci Labouristické strany volají po jeho rezignaci
9. 5. 2026
Rostoucí počet labouristických poslanců se připojuje k výzvám, aby Starmer odstoupil
Řada labouristických poslanců přišla s požadavkem, aby Keir Starmer odstoupil. Někteří z nich v sobotu ráno zveřejnili své názory na sociálních sítích a v médiích:
Connor Naismith, poslanec za Crewe a Nantwich, v příspěvku na X naznačil, že by se vedení mohl ujmout starosta Manchesteru Andy Burnham. On ale není poslanec a šéfem strany se může stát pouze poslanec Dolní sněmovny.
Andy je nejoblíbenějším labouristickým politikem v zemi. Názor, že by nedokázal vyhrát v některých volebních obvodech, o které Labour v současné době bojuje, je prostě mylný.
Je ironií, že právě proto ho potřebujeme zpět v první linii národní politiky.
Clive Betts, poslanec za Sheffield South East, řekl v pořadu Today na BBC Radio 4, že Starmer musí odejít „v ne příliš vzdálené budoucnosti“.
Myslím, že existují tři scénáře: jeden je, že Keir vydrží až do příštích voleb a my prohrajeme, a to drtivě.
Za druhé, že se Keir nakonec rozhodne vydržet a dojde k pokusu o jeho odstranění, k vnitřnímu boji, a protože veřejnost nemá ráda strany, které mezi sebou bojují, mohlo by to vést k volební porážce.
Nebo nakonec Keir uzná, že pro dobro země a vlády musí v dohledné budoucnosti odstoupit.
Debbie Abrahamsová, poslankyně za Oldham East a Saddleworth, rovněž v pořadu Today na BBC Radio 4 uvedla, že Starmer má „otázku měsíců“ na to, aby se rozhodl o své budoucnosti.
„Doufám, jak sám řekl, že bude vždy klást zemi na první místo a že si uvědomíme nebezpečí, v němž se nyní nacházíme.
„Ale při tomto vývoji to nevypadá dobře, a to nejen pro místní obyvatele – ztratila jsem několik opravdu drahých kolegů, kteří tak tvrdě pracovali pro svůj volební obvod –, ale znamená to, že nám hrozí nejen prohra ve volbách, ale i to, komu bychom prohráli, a to mě opravdu děsí.“
Dosavadní výsledky voleb
- Poté, co 129 ze 136 anglických komunálních rad oznámilo úplné výsledky, ztratila Labour kontrolu nad 32 samosprávami a utrpěla čistou ztrátu 1 051 křesel.
- Reform získala kontrolu nad 13 radami a připsala si 1 276 křesel.
- Konzervativci utrpěli čistou ztrátu osmi rad a 427 radních.
- Liberální demokraté vyhráli tři rady a získali čistý přírůstek 142 křesel.
- Strana zelených získala kontrolu nad čtyřmi radami a připsala si 306 radních.
- SNP má v Holyroodu 58 křesel, Labour 17, Reform 17, skotští Zelení 15, konzervativci 12 a liberální demokraté 10.
- Ve Walesu má Plaid Cymru v Seneddu 43 křesel, Reform 34, Labour devět, konzervativci sedm, Zelení dvě a liberální demokraté jedno.
Stephen Gethins ze SNP uvedl, že skotská nezávislost by měla být pro stranu prioritou, přičemž podle agentury PA tento krok podpořilo 73 ze 129 poslanců zvolených ve čtvrtek.
SNP získala 58 křesel, zatímco skotští zelení, kteří dlouhodobě podporují nezávislost, získali rekordních 15.
„Máme největší pro-nezávislostní většinu, jakou kdy parlament měl, lidé se vyjádřili a víkend po volbách je pro nás všechny vhodnou příležitostí, abychom o tom trochu popřemýšleli,“ řekl Gethins.
Trump blahopřeje Swinneymu ze SNP
Donald Trump poblahopřál Johnu Swinneymu ze SNP, který se po pátém volebním vítězství strany ve Skotsku vrátí do funkce prvního ministra.
Ve svém příspěvku na aplikaci Truth Social americký prezident uvedl:
Gratuluji Johnu Swinneymu k znovuzvolení do funkce prvního ministra Skotska. Je to dobrý člověk, který velmi tvrdě pracoval, společně s králem a královnou Spojeného království, na snížení celních sazeb pro skotskou whisky — a toto v
Keir Starmer je pod tlakem, aby po volební porážce souhlasil s plánem odchodu
Keir Starmer je pod tlakem, aby stanovil časový plán svého odchodu poté, co drtivá porážka ve volbách po celé Británii přiměla vysoké labouristické poslance, aby ho vyzvali k odstoupení do jednoho roku.
V katastrofální sérii výsledků ztratila Labouristická strana do pátečního večera kontrolu nad více než 25 radami a více než 1 000 křesly v radách v Anglii, z nichž mnohé připadly straně Reform UK Nigela Farage, která zaznamenala velké zisky v Midlands a na severu a také získala křesla od konzervativců na jihu.
Po více než století dominance čelí Labouristická strana téměř úplnému vymazání ve Walesu, kde ztratila křeslo první ministryně strany Eluned Morganová. Ve Skotsku by Labouristická strana mohla klesnout na třetí místo za SNP a Reform. V Londýně znamenal vzestup zelených, že Labouristická strana ztratila kontrolu nad komunálními radami, které dříve ovládala, včetně Hackney a Waltham Forest.
Ačkoli se zdálo, že premiér se vyhnul okamžitému puči, mezi vysokými poslanci a odbory vyvolaly výsledky bouřlivou reakci a někteří ho varovali, že pokud nezmění kurz, riskuje volební zapomnění. Do pátečního večera ho dalších 10 poslanců vyzvalo, aby stanovil časový plán svého odchodu z Downing Street.Zdroj v angličtině ZDE
