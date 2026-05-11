Krize na Blízkém východě: Trump prohlásil, že příměří je „na umělé podpoře“, poté co odmítl íránskou reakci na americký mírový návrh
11. 5. 2026
Americký prezident označil íránskou reakci na americký mírový návrh za „hloupou“ a uvedl, že příměří je „neuvěřitelně slabé“
„Řekl bych, že příměří visí na vlásku, jako když lékař vejde a řekne: ‚Pane, váš blízký má přibližně 1% šanci na přežití‘,“ uvedl Trump.
Za více než dva měsíce od začátku bojů bylo více než 1,2 milionu lidí v jižním Libanonu nuceno opustit své domovy kvůli bombardování, evakuačním rozkazům a demolici.
Trump říká, že stále věří, že USA mohou vyjednávat s íránským vedením
Na dotaz Donald Trump odpověděl, že stále cítí, že USA mohou dosáhnout mírové dohody se současným íránským vedením.
„Máte umírněné, máte šílence. A myslím, že umírnění jsou více respektováni. Šílenci chtějí bojovat až do konce. Bude to velmi rychlý boj,“ řekl Trump.
Pokračoval: „Stejně jako v naší zemi, i my máme šílence. Říkám jim šílenci, říkám jim také hlupáci. V Íránu mají své umírněné, kteří touží uzavřít dohodu, a pak mají šílence.“
Když byl dále tlačen k odpovědi, zda je diplomatické řešení stále možné, Trump odpověděl, že „je to velmi možné“.
„Podívejte, musel jsem s nimi jednat čtyřikrát nebo pětkrát,“ řekl. „Změnili názor. Jsou to velmi nečestní lidé, ti ve vedení.“
Trump označil reakci Íránu na mírový návrh USA za „hloupou“
Donald Trump v pondělí novinářům řekl, že reakce Íránu na mírový plán USA byla „hloupým návrhem“ a „kusem odpadu“, který ani nedočetl.
Řekl, že má „nejlepší plán všech dob“ a že je velmi jednoduchý: „Írán nemůže mít jadernou zbraň a nebude ji mít.“
„Kdyby ji měli, Blízký východ by zmizel. Izrael by zmizel. A pravděpodobně by to zasáhlo jako další Evropu. Prokazujeme světu službu,“ řekl Trump.
Dva izraelští vojáci odsouzeni k vojenskému vězení za znesvěcení křesťanské sochy v Libanonu
Dva vojáci, kteří byli vyfotografováni při znesvěcování křesťanské sochy v jižním Libanonu, byli odsouzeni k vojenskému vězení, uvedla IDF.
Voják, který byl vyfotografován, jak strká cigaretu do úst sochy Panny Marie, byl odsouzen k 21 dnům vojenského vězení, informuje Associated Press. Voják, který incident vyfotografoval, byl podle IDF odsouzen k 14 dnům.
„IDF bere tento incident velmi vážně a respektuje svobodu náboženství a vyznání, stejně jako svatá místa a náboženské symboly všech náboženství a komunit,“ uvedla IDF ve svém prohlášení.
K tomuto rozsudku došlo poté, co byli vojáci, kteří se podíleli na stržení kříže v jižním Libanonu, rovněž odsouzeni k pobytu ve vojenském vězení, uvádí Associated Press.
Írán podporuje čínský mírový plán, říká íránský velvyslanec v Číně
Před návštěvou Donalda Trumpa v Číně tento týden, při které se velmi pravděpodobně bude diskutovat o Íránu a Hormuzském průlivu, Abdolreza Rahmani Fazli, íránský velvyslanec v Číně, zveřejnil na X, že Írán oznámil svou připravenost podpořit Si Ťin-pchingův čtyřbodový plán pro oblast Perského zálivu.
O plánu se jednalo během setkání ministrů zahraničí obou zemí, uvádí se v příspěvku.
„Extremismus a násilí mají své důsledky,“ říká šéfka zahraniční politiky EU, zatímco EU přijímá sankce proti izraelským osadníkům
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot byl první, kdo tuto zprávu oznámil, ale nyní se k ní vyjádřila i šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová, která řekla:
Ministři zahraničí EU právě dali zelenou sankcím proti izraelským osadníkům za násilí proti Palestincům. Dohodli se také na nových sankcích proti vedoucím představitelům Hamásu. Bylo nejvyšší čas, abychom se dostali z patové situace k činům. Extremismus a násilí mají své důsledky.“
Izrael však tento krok již odsoudil s tím, že byl přijat „svévolným a politickým způsobem“.
Stejně pobuřující je nepřijatelné srovnání, které se Evropská unie rozhodla učinit mezi izraelskými občany a teroristy z Hamásu. Jedná se o zcela zkreslenou morální rovnocennost.“
„Izrael hájil, hájí a bude i nadále hájit právo Židů usadit se v srdci naší vlasti,“ řekl ministr zahraničí Gideon Sa’ar na X.
Ve své nejnovější zprávě, kterou zveřejnila libanonská státní tisková agentura, libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že od 2. března izraelské útoky zabily nejméně 2 869 lidí, včetně mnoha žen a dětí, a dalších 8 730 zranily.
- Trump odmítl íránskou odpověď na americký mírový návrh, označil ji za „zcela nepřijatelnou“ a naznačil možnost nového konfliktu. Írán poté varoval, že se nezdrží odvetných opatření proti jakýmkoli novým americkým útokům ani nedovolí vstup dalších zahraničních válečných lodí do Hormuzského průlivu.
- Velká Británie a Francie budou v úterý hostit mezinárodní setkání ministrů obrany, na kterém se bude diskutovat o plánech na obnovení obchodních toků přes Hormuzský průliv, uvedlo britské ministerstvo obrany. Setkání se zúčastní 40 zemí a koná se den poté, co Írán pohrozil útokem na britské a francouzské válečné lodě v průlivu, pokud se pokusí pomoci znovu otevřít tuto strategickou vodní cestu.
- Objevily se zprávy o dalších smrtících izraelských útocích v Libanonu navzdory příměří, přičemž libanonská státní tisková agentura (NNA) informovala, že při izraelském leteckém útoku na město Abba v jižním Libanonu dnes ráno zahynuli dva lidé a dalších pět bylo zraněno.
- Trumpovo odmítnutí reakce Teheránu na mírový návrh USA způsobilo v pondělí skok cen ropy Brent až o 4 % na 105,50 USD za barel, než se ceny mírně uklidnily.
- Íránské úřady v pondělí popravily oběšením postgraduálního studenta z jedné z teheránských univerzit na základě obvinění ze špionáže, přičemž web íránské justice Mizan Online ho obvinil ze spolupráce s CIA a Mossadem. Erfan Shakourzadeh (29) byl studentem prestižní Teheránské íránské univerzity vědy a technologie a před svou popravou napsal vzkaz, v němž obvinění odmítl jako smyšlená, uvedla organizace Hengaw pro lidská práva.
- Jižní Korea odsoudila útok na nákladní loď provozovanou korejským přepravcem, k němuž došlo 4. května v Hormuzském průlivu, a uvedla, že plánuje reagovat, jakmile bude identifikován původce útoku. Jihokorejský ministr obrany Ahn Gyu-back má v pondělí dorazit do Washingtonu na jednání s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem.
Japonské ministerstvo průmyslu uvedlo, že tanker přepravující ázerbájdžánskou ropu by měl dorazit již zítra s první zásilkou ropy ze Střední Asie od začátku americko-izraelské války proti Íránu v únoru.
Před válkou se Japonsko při dovozu ropy spoléhalo z 95 % na Blízký východ. Íránské odvetné uzavření většiny dopravy přes Hormuzský průliv tyto dodávky omezilo, což znamená, že Tokio se muselo obrátit na alternativní zdroje, včetně USA.
Odmítnutí Teheránu ze strany Donalda Trumpa v reakci na mírový návrh USA způsobilo v pondělí skok cen ropy Brent, mezinárodního benchmarku pro ceny ropy, až o 4 % na 105,50 USD za barel, než se ceny mírně uklidnily.
