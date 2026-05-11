Nová léčba rakoviny, která nadchla vědce: „Zatím jsme jen na začátku toho, co je možné“
11. 5. 2026
Při léčbě rakoviny pomocí CAR T-buněk se pacientům odeberou T-buňky, které se geneticky upraví tak, aby lépe vyhledávaly rakovinné buňky, a poté se pacientovi znovu podají – v nejlepším případě jsou schopny zabránit recidivě rakoviny.
Poté, co se herec Sam Neill podrobil klinické studii terapie CAR T-buňkami, oznámil, že je bez rakoviny. Vědci jsou nadšení, že tyto terapie by mohly být významnou zbraní v boji proti rakovině.
„Zlomová změna.“ Tak popisuje prof. Misty Jenkinsová, imunoložka z Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, terapii CAR T-buňkami, novou, ale stále nákladnou léčbu rakoviny, která posiluje imunitní systém těla v boji proti nemoci.
Na konci minulého měsíce upoutal pozornost na tuto léčbu herec ze Jurského parku Sam Neill, když odhalil, že jeho rakovina ve třetím stadiu je v remisi poté, co podstoupil terapii CAR T-buňkami v rámci klinické studie v Sydney. Nezacházel tak daleko, aby svou remisi popsal jako zázrak – úspěch, jak řekl, byl „věda v té nejlepší podobě“.
Historie terapie CAR (zkratka pro „chimérický antigenní receptor“) T-buňkami je historií drobných objevů, které se hromadily po desetiletí a vedly k významnému pokroku v péči o pacienty. Tato terapie, jejíž počátky sahají do 90. let, zaznamenala v uplynulém desetiletí prudký rozmach. Od roku 2018 schválil Úřad pro léčivé přípravky (Therapeutic Goods Administration) pro použití v Austrálii čtyři terapie CAR T-buňkami. Všechny jsou určeny pro léčbu rakoviny krve.
Úspěch těchto terapií zvyšuje nadšení mezi výzkumníky a klinickými lékaři, že terapie CAR T-buňkami se brzy stanou hlavní zbraní v boji proti rakovině. Nyní se upravuje pro boj se solidními nádory, přičemž slibné počáteční známky úspěchu jsou zmírněny obtížemi při přizpůsobování T-buněk tak, aby našly svůj cíl. V budoucnu se z ní možná stane injekční přípravek.
„Je to tak vzrušující doba pro imunoterapii rakoviny, protože mám opravdu pocit, že jsme teprve na začátku toho, co je možné,“ říká Jenkins.
„Přidání GPS“ k T-buňkám
Imunitní systém je závratně složitý. Pokud bychom se odvážili shrnout jeho funkce do jedné věty, mohli bychom říci, že brání tělo před vnějšími invazemi – jako jsou bakterie, viry a plísně – a odstraňuje poškozené nebo rakovinné buňky. Ve svém arzenálu má řadu bílých krvinek, které identifikují hrozby a odstraňují je, včetně T-buněk.
Cytotoxické, neboli „zabijácké“, T-buňky jsou žoldáci imunitního systému. Proteiny na jejich povrchu se naváží na vetřelce nebo nemocné buňky, jako jsou rakovinné buňky, a prorazí do svého cíle díry, čímž buňku rozmetají na kusy.
Rakovinné buňky jsou však mistři v tom, jak se vyhnout odhalení. Terapie CAR T-buňkami je způsob, jak posílit armádu T-buněk v těle, aby tento deficit překonala. Jenkins popisuje tuto terapii jako „přidání GPS“ k T-buňkám, což zabijákům pomáhá zamířit na jejich cíle.
Terapie obvykle zahrnuje odfiltrování T-buněk pacienta z krve a následnou genetickou úpravu těchto buněk mimo tělo za účelem vytvoření tohoto GPS – chimérického antigenového receptoru. CAR T-buňky se pěstují v laboratoři a poté se infundují zpět do pacienta, kde se dále množí. Díky těmto vylepšením vyhledávají a ničí své cíle.
Tato terapie nabízí několik výhod oproti tradičním způsobům léčby rakoviny, jako je chemoterapie: CAR T-buňky lze přizpůsobit konkrétním typům rakoviny a nádorů tak, že se zaměří na specifické proteiny, které produkují pouze rakovinné buňky. Je také rychlejší, vyžaduje pouze jednu infuzi a několik týdnů hospitalizace ve srovnání s měsíčními chemoterapeutickými režimy.
Tradiční chemoterapie zůstávají pilířem léčby rakoviny, podle Dr. Criselle D’Souza, imunoložky v Peter MacCallum Cancer Centre. Jsou mnohem levnější, léčí širší spektrum rakovin, lze je podávat rychle a jejich vedlejší účinky jsou dobře známé, takže je lze účinně zvládat.
Jednou z obrovských výhod terapií CAR T-buňkami však je, že v nejlepším případě ochranný účinek přetrvává – a zabraňuje tak relapsu.
„Je to jako živý lék,“ říká D’Souza. „Teoreticky může v těle pacienta přetrvávat navždy, pokud se vytvoří paměťová buňka.“
Poukazuje na Emily Whiteheadovou, první dítě, které bylo v roce 2012 léčeno terapií CAR T-buněk. Její rakovina se nevrátila.
„Musí dobýt impozantní pevnost“
Ačkoli terapie CAR T-buňkami zaznamenaly úspěch u rakoviny krve, pokrok byl pomalejší u terapií zaměřených na pevné nádory, jako jsou rakoviny prsu, mozku a prostaty.
„Boj s mnoha druhy rakoviny krve je jako lovit ryby v sudu ve srovnání se solidními nádory, kde musí dobýt impozantní pevnost,“ říká docent Maté Biro, vedoucí laboratoře mechanobiologie v Garvan Institute of Medical Research.
Nádory krve jsou vnímavé k terapii CAR T-buňkami, protože upravené buňky mohou snadno najít a zabít rakovinné buňky, které cirkulují v krevním řečišti. Pevné nádory jsou ve srovnání s tím skutečně pevností. Imunitnímu systému může být obtížné dostat se k rakovinným buňkám v nádoru a nádory jsou také schopné tlumit reakci T-buněk a uniknout tak těmto zabijákům.
Vědci vyvíjejí způsoby, jak vybavit T-buňky výkonnějšími zbraněmi, a to buď vývojem přesnějšího „GPS“, nebo různými způsoby zesílení jejich aktivity. Při použití terapií CAR T-buňkami u solidních nádorů již bylo dosaženo prvních úspěchů, prodloužení života pacientů s nádory trávicího traktu a dětskými nádory mozku.
„Nyní můžeme také začít vylepšovat T-buňky tak, aby vylučovaly léky nebo jiné protilátky do mikroprostředí a pomáhaly jim tak přežít,“ říká Jenkins.
Nadšení vzbuzují také průkopnické terapie, které produkují CAR T-buňky in vivo. Místo odebrání krvinek a jejich úpravy v laboratoři by pacienti mohli dostat injekci, která pomáhá tělu vytvářet vlastní CAR T-buňky, podobně jako při očkování.
Léčby in vivo se teprve začínají testovat v klinických studiích, ale Biro poznamenává, že by to mohlo snížit náklady na terapii o řád nebo i více.
„Naděje je na místě, ale stejně tak i netrpělivost“
Náklady jsou dnes nejvýznamnější překážkou terapie CAR T-buňkami, přičemž některé léčby stojí až půl milionu australských dolarů na pacienta. Očekává se, že pokroky, jako jsou terapie CAR T-buňkami in vivo, tyto náklady sníží, ale k tomu ještě zbývají roky.
V úterý federální vláda oznámila, že Carvykti, terapie CAR T-buňkami pro mnohočetný myelom, bude v australských veřejných nemocnicích dostupná zdarma. Bez financování náklady na tuto léčbu obvykle přesahují 200 000 dolarů na pacienta.
Problémem je také dostupnost, přičemž Biro a Jenkins vyjadřují obavy, že Austrálie může zaostávat, pokud nebude investovat do výzkumu a vlastních kapacit pro spravedlivou výrobu terapií CAR T-buněk přímo doma.
„K těmto průlomům může dojít pouze tehdy, pokud v našich nemocnicích již existuje odbornost a infrastruktura pro výrobu a poskytování těchto druhů terapií,“ říká Jenkins.
Neillův mediálně známý úspěch, který představuje „vědu v té nejlepší podobě“, dává naději. „Naděje je na místě,“ říká Biro, „ale stejně tak i netrpělivost“.
Naznačuje, že australské terapie CAR T-buňkami jsou jasným příkladem výsledků, které by země mohla inspirovat, pokud bude investovat do vědy a vědců.
„Věda přináší výsledky,“ říká. „Jsou to politici a zdravotnický systém, kteří musí dohnat zpoždění.“
