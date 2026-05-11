Tým filmu „Gaza: Doctors Under Attack“ ostře zkritizoval BBC při udělení ceny Britské filmové a televizní akademie; stanice odvysílala tento projev poté, co byla veřejně upozorněna, aby ho nevystřihla
11. 5. 2026
BBC odvysílala vášnivou děkovnou řeč Ramity Navai při převzetí ceny BAFTA TV Award poté, co kritizovala tuto stanici za potlačení jejího oceněného dokumentu „Gaza: Doctors Under Attack (Gaza: Lékaři pod palbou)“.
Kompletní film Gaza: Doctors Under Attack:
V neděli večer ve Velké Británii novinářka a filmařka Navai obvinila BBC z cenzury v souvislosti s filmem „Gaza: Lékaři pod palbou“ poté, co film získal cenu BAFTA v kategorii publicistika. Její slova byla před chvílí zařazena do sestřihu nejlepších momentů vítězů na BBC One, stejně jako slova výkonného ředitele výrobní firmy Basement Films Bena de Pera, který BBC přímo vyzval, aby se neodvážila její projev neodvysílat.
Ceny BAFTA TV Awards jsou vysílány se dvouhodinovým zpožděním.
BBC v červnu 2025 odmítla odvysílat film moderovaný Ramitou Navai s odůvodněním obav o nestrannost. Dokument, který poukazuje na těžkou situaci zdravotníků v Gaze, později odvysílal Channel 4.
V neděli večer získal film „Doctors Under Attack“ cenu BAFTA TV Award v kategorii aktuálních událostí, přičemž Navai ve svém děkovném projevu přímo kritizovala BBC.
Navai citovala čísla týkající se počtu lidí zabitých v Gaze Izraelem a uvedla, že se jedná o zjištění z filmu, „který BBC zaplatila a odmítla odvysílat“.
„Odmítli jsme nechat se umlčet a cenzurovat,“ dodala. „Děkujeme stanici Channel 4 za to, že tento film odvysílala.“
Ben De Pear, výkonný producent filmu „Gaza: Doctors Under Attack“ z firmy Basement Films, poté vyzval BBC, abyse neodvážila z vysílání ceremonie, které je na stanici BBC One vysíláno se dvouhodinovým zpožděním, vystřihnout tyto výroky. „Vzhledem k tomu, že jste film vyřadili, vyřadíte nás i z vysílání o cenách BAFTA?“ zeptal se.
V prohlášení vydaném v době vyřazení dokumentu BBC uvedla: „Dospěli jsme k závěru, že vysílání tohoto materiálu by mohlo vyvolat dojem zaujatosti, což by nesplňovalo vysoké standardy, které veřejnost oprávněně od BBC očekává.
Nestrannost je základním principem BBC News. Je to jeden z důvodů, proč jsme nejdůvěryhodnější vysílací společností na světě. Proto převádíme vlastnictví filmového materiálu na společnost Basement Films.“
Basement Films v té době reagovala tvrzením, že BBC schválila vysílání pořadu „Doctors Under Attack“ a považovala jej za „zásadní dílo veřejnoprávní žurnalistiky“.
„Dali nám nejméně šest různých termínů vysílání a pořad prošel dlouhým a opakovaným procesem schvalování, stejně jako pečlivou kontrolou faktů,“ uvedla společnost Basement. „Poté se omluvili a změnili svůj postoj.“
