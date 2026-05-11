Rusko porušuje třídenní příměří s Ukrajinou, konstatuje Zelenskyj
11. 5. 2026
Ukrajinský prezident říká, že ruská armáda „nedodržuje“ příměří zprostředkované USA a „ani se o to ve skutečnosti nesnaží“
Rusko provádí útočné operace na ukrajinské frontové linii v rozporu s třídenním příměřím, které vyhlásil americký prezident Donald Trump, uvedl v neděli Volodymyr Zelenskyj.
„Rusové pokračují v útočných akcích v oblastech, které jsou pro ně klíčové,“ řekl ukrajinský prezident Zelenskyj ve svém večerním projevu. „Na frontové linii ruská armáda nedodržuje příměří a ani se o to ve skutečnosti nesnaží.“
Příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, zprostředkované USA, se v neděli, druhý den od jeho vyhlášení, ocitlo pod vážným tlakem, přičemž obě strany se navzájem obviňovaly z porušení dohody prostřednictvím víkendových útoků. Třídenní pauza, kterou v pátek vyhlásil Trump, je součástí širšího úsilí o mír vedeného USA, které dosud nedokázalo ukončit více než čtyřletou válku navzdory měsíčnímu pendlování diplomatů.
Zelenskyj se tak vyjádřil poté, co Vladimir Putin prohlásil, že si myslí, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci, a to jen několik hodin poté, co slíbil porazit Ukrajinu na nejskromnější moskevské přehlídce ke Dni vítězství za poslední roky, a to i přesto, že dva z jeho nejbližších poradců bagatelizovali představu o rychlém ukončení konfliktu.
„Myslím si, že se záležitost chýlí ke konci,“ řekl Putin o nejkrvavějším konfliktu v Evropě od druhé světové války. Uvedl, že by byl ochoten vyjednat nová bezpečnostní ujednání pro Evropu a že jeho preferovaným partnerem pro jednání by byl bývalý německý kancléř Gerhard Schröder – volba, kterou Ukrajina a EU pravděpodobně nepřijmou.
Dva nejvyšší představitelé Kremlu však bagatelizovali jakoukoli představu o rychlém ukončení války. Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu, o víkendu uvedl, že dosažení mírové dohody ohledně Ukrajiny bude trvat dlouho.
„Je zřejmé, že americká strana spěchá, ale otázka urovnání na Ukrajině je příliš složitá a cesta k mírové dohodě je velmi dlouhá a plná komplikovaných detailů,“ řekl Peskov.
Poradce Kremlu Jurij Ušakov uvedl, že jednání se „pravděpodobně obnoví“, ale není jasné kdy.
Ušakov ve čtvrtek ruským médiím sdělil, že Moskva nevidí žádný důvod pro nové kolo trojstranných rozhovorů s Ukrajinou a USA, dokud se ukrajinské síly nestáhnou z Doněcké oblasti na východě Ukrajiny – což je podmínka, kterou Kyjev odmítl.
Prezident Evropské rady António Costa tento týden uvedl, že věří, že existuje potenciál pro jednání EU s Ruskem a pro diskusi o budoucnosti bezpečnostní architektury Evropy.
Ukrajinští představitelé v neděli uvedli, že za posledních 24 hodin došlo k ruským útokům dronů a téměř 150 střetům na bojišti, a to navzdory třídennímu příměří mezi Kyjevem a Moskvou zprostředkovanému USA, které bylo oznámeno v předvečer moskevské přehlídky. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že Rusko sestřelilo 57 ukrajinských dronů.
V sobotu byla Moskva pod přísnými bezpečnostními opatřeními a internetové služby byly v celém městě odpojeny, zatímco Ukrajina pokračovala v útočení na Rusko pomocí dronů a raket s dlouhým doletem – což donutilo organizátory přehlídky zbavit akci její obvyklé okázalosti.
Obvyklá přehlídka raket a obrněných vozidel, která byla nedílnou součástí přehlídky od roku 2017, kdy Putin představil vojenskou techniku, zcela chyběla. Kreml přijal opatření na ochranu přehlídky – která oslavovala vítězství spojenců nad nacistickým Německem ve druhé světové válce – po nedávných ukrajinských útocích dronů s dlouhým doletem na řadu cílů.
Na Ukrajině byla při ruských útocích na jihovýchodní Záporožskou oblast zabita jedna osoba a tři osoby byly zraněny, uvedl v neděli ráno její guvernér Ivan Fedorov.
Guvernér severovýchodní Charkovské oblasti Oleh Syniehubov uvedl, že při útocích dronů na hlavní město regionu a okolní osady bylo zraněno osm lidí, včetně dvou dětí.
Podle regionálního guvernéra Oleksandra Prokudina bylo od sobotního rána v jižní Chersonské oblasti při ruských útocích dronů a dělostřelectva zraněno sedm lidí, včetně jednoho dítěte.
Oleksandr Hanzha, regionální guvernér Dněpropetrovska, uvedl, že při ruských útocích na jihovýchodní Dněpropetrovskou oblast bylo zraněno jedno dítě a poškozena infrastruktura.
Vzhledem k tomu, že vítězství není na dohled a není stanoven žádný časový rámec pro ukončení války, nálada v Rusku se zhoršuje. Na bojišti je situace podobně neutěšená. Ruské jednotky se nacházejí téměř v patové situaci a žádná ze stran se nezdá být blízko průlomu.
Postup se v posledních měsících zpomalil, obě armády vykazují známky vyčerpání a utrpěly těžké ztráty, přičemž pokračují v úderu na energetickou infrastrukturu protivníka.
Putin, který vede Rusko jako prezident nebo premiér od posledního dne roku 1999, čelí v Moskvě vlně úzkosti ohledně války, která zabila statisíce lidí, zanechala rozsáhlé části Ukrajiny v troskách a vyčerpala ruskou ekonomiku. Vztahy Ruska s Evropou jsou horší než kdykoli od nejhlubšího období studené války.
Ruské síly se dosud nedokázaly zmocnit celého Donbasu na východní Ukrajině, kde byly kyjevské síly zatlačeny zpět k linii opevněných měst. Ruské postupy se letos zpomalily, ačkoli Moskva ovládá necelou pětinu ukrajinského území.
V sobotu Putin kritizoval západní podporu Kyjeva. „Oni [Západ] začali eskalovat konfrontaci s Ruskem, která trvá dodnes,“ řekl. „Myslím, že [válka] směřuje ke konci, ale stále jde o vážnou záležitost. Měsíce čekali, až Rusko utrpí drtivou porážku a jeho státnost se zhroutí. Nevyšlo to. A pak uvízli v tom kolotoči a teď se z něj nemohou dostat.“
Putin uvedl, že je připraven setkat se s Volodymyrem Zelenským v třetí zemi, jakmile budou vyřešeny všechny podmínky pro případnou mírovou dohodu – a držel se tak svého obvyklého postoje k setkání se svým ukrajinským protějškem. „To by měl být konečný bod, ne samotná jednání,“ řekl.
Na otázku, zda je ochoten jednat s Evropany, Putin odpověděl: „Pro mě osobně je vhodnější bývalý kancléř Spolkové republiky Německo, pan Schröder.“
Mnozí na Ukrajině a v Evropě budou k zapojení Schrödera skeptičtí vzhledem k jeho minulosti jako blízkého přítele Putina a jeho vazbám na ruské podniky a projekty, jako je plynovod Nord Stream. V roce 2022, po vypuknutí války, Zelenskyj označil Schrödera za „odporného“ za to, že se setkal s Putinem a vystupoval ve prospěch ruského vůdce.
Zelenskyj si v sobotu připomněl Den Evropy, který se slaví jako den založení EU. Řekl, že Ukrajina je „neoddělitelnou součástí evropské rodiny“.
