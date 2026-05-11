Jak tomu bylo s osvobozením Prahy v květnu 1945
11. 5. 2026 / Jan Čulík
Bob Kartous napsal důležitý článek o zmatených důchodcích oslavujících v sobotu na Staroměstském náměstí v Praze "osvobození Prahy Rudou armádou" dne 9. května 1945. Autor píše:
"Rudá armáda přitom přijela do Prahy až po německé kapitulaci a poté, kdy většina bojů v Praze už skončila."
To je sice pravda, ale pro úplnost dodejme celkový kontext, aby nebylo mýlky. Doufám, že je všeobecně známý (bohužel zjevně ne u důchodců, kteří byli v sobotu na Staroměstském náměstí).
Tak zaprvé. V boji proti německému nacismu zemřelo asi 27 milionů Rusů, takže určitou zásluhu na osvobození Evropy Rudá armáda asi přece jenom má, i když přijela nakonec do Prahy pozdě. Samozřejmě, chudáci Rusové byli součástí brutálního stalinského režimu, který byl podobně arbitrárně vražedný jako němečtí nacisté.
Rudá armáda přijela do Prahy o den pozdě, až 9. května, protože považovala za nutné nejprve ovládnout Berlín a až odtamtud otočkou se vracela zpět do Prahy.
Tady je ale nutno připomenout důležitou věc: Na lži, že Prahu osvobodila Rudá armáda, se podíleli šokujícím způsobem i Američané. Ti už byli v Plzni kolem 5. května a mohli dojet do Prahy za asi dvě hodiny. Rusové to razantně odmítali, protože chtěli přijet do Prahy jako osvoboditelé první, aby mohli ovládnout politicky Československo. Američané se proti tomu nepostavili.
Upozorňoval jsem už dříve že již zemřelý profesor historie na Oxfordské univerzitě Zbyněk Zeman napsal pozoruhodný článek, v němž poukazoval na to, že Američané na jaře 1945 ovládli Jáchymov i s jeho uranovými doly. Kdyby ho bývali neopustili, Rusko by nezískalo přístup k českému uranu, nebylo by schopno vyrobit jadernou zbraň a jaderné soupeření mezi Východem a Západem by nevzniklo. Američané byli ale podle Zemana indolentně unaveni válkou a z Jáchymova se stáhli a uran Rusům radostně přenechali.
A ještě bych si dovolil učinit kontroverzní poznámku k pražskému povstání. Čtu v těchto dnech, jak jsou někteří Češi hrdí, že se v Praze v květnu 1945 bojovalo, vzhledem k tomu, že Češi o sobě šíří pověst, že jsou zbabělí a nikdy nebojovali. Tak zaprvé to není pravda (viz Češi, většinou ovšem židé, bojující proti nacismu z Británie), ale zadruhé, když se rozhodnu bojovat, neměl bych plýtvat lidskými životy pro nic za nic. Podle mě bylo pražské povstání naprosto nesmyslné, protože druhá světová válka už skončila. Zbytečně v něm zahynulo v těch čtyřech dnech od 5. do 9. května asi 3000 Čechů. Proč?
