Obranná suverenita: Evropa spěchá s výrobou levných zbraní budoucnosti
10. 5. 2026
Vzhledem k Trumpovu váhání ohledně NATO a války na Ukrajině se Evropa snaží investovat miliardy do zbraní, jako jsou drony
V malé dílně v anglickém East Midlands navrhují inženýři britského startupu Skycutter zbraně pro Ukrajinu. Řada 3D tiskáren vyrábí trupy pro stíhací drony, zatímco součásti jako motory a navigační čipy se ručně skládají dohromady. Stejný proces se opakuje stotisíckrát měsíčně v partnerských ukrajinských továrnách.
Roje levných, smrtících a často autonomních dronů nasazených v této válce již zcela změnily způsob boje. Vojáci daleko za frontovou linií se musí neustále přesouvat, aby se vyhnuli útokům ze vzduchu, a pohybují se podél tunelů zakrytých sítěmi a krajinou propletenou optickými kabely, které slouží k navádění dronů přes rádiové rušení. Města terorizují řízené střely, které jsou levnější a proto se používají častěji než ty předchozí.
Evropské armády se snaží dohnat ztrátu a v rámci této snahy vydávají miliardy za zbraně – pod tlakem kolísavého postoje Donalda Trumpa k alianci NATO a naléhání amerického prezidenta, aby členské státy zvýšily rozpočty na obranu.
Znepokojivá kombinace Trumpa a války na prahu vyostřila dlouhodobou kritiku, že se kontinent příliš spoléhá na americké výrobce zbraní.
EU na to reagovala slibem, že vynaloží 800 miliard eur na obranu během čtyř let. Spojené království se rovněž zavázalo vyčlenit více prostředků, přičemž Keir Starmer bude pravděpodobně pod tlakem, aby prokázal pokrok po těžkých ztrátách labouristů ve čtvrtečních volbách.
S novým důrazem na obrannou suverenitu – schopnost vyrábět a používat zbraně bez pomoci nespolehlivých Spojených států – se velká část těchto peněz vlévá do domácích firem. Řada dobře financovaných startupů nabírá na síle a rozšiřuje výrobu, přičemž dává velké sliby – mnohé z nich dosud neprokázané –, že dokážou odvést lepší práci než tradiční výrobci a konkurenti ze Silicon Valley.
Přežití versus ztráty
Armády si nemyslí, že se mohou zcela obejít bez lidí – pěchoty – nebo těžší techniky, jako jsou tanky, dělostřelectvo a lodě. Velká část plánovaných výdajů však půjde na drony různých velikostí, ať už pro vzduch, zemi, moře nebo pod hladinou.
Generál Sir Roly Walker, náčelník generálního štábu Spojeného království, loni uvedl, že chce, aby vybavení ozbrojených sil bylo z 20 % „přeživatelné“ (protože uvnitř jsou lidé), z 40 % „obětovatelné“ (nemusíte se příliš obávat, pokud budou zničeny) a z 40 % „spotřební“ (na jedno použití).
Podle jednoho zaměstnance rychle rostoucího startupu zabývajícího se zbraněmi v celé Evropě sílí pocit, že „bychom měli být schopni stát na vlastních nohou“. „Suverenita je o kontrole. Pokud kupujete hotové věci odjinud, vždy se vzdáváte určité kontroly.“
To platí i pro součástky a materiály. Spojené království konzultuje, kolik musí pocházet z Británie, aby byl produkt suverénní. Výrobci se nemohou nutně spoléhat na součástky a materiály z různých zemí, které by se mohly stát protivníky – zejména z Číny.
„Mnoho snů o diverzifikaci dodavatelského řetězce se rozplynulo,“ říká Kusti Salm, bývalý estonský vysoký úředník v oblasti obrany, který se stal generálním ředitelem startupu Frankenburg zabývajícího se protidronovými raketami. „Myslím, že je to přirozené, pokud si Evropa chce udržet svou prosperitu a svobodu.“
Ricardo Mendes, generální ředitel výrobce dronů Tekever, říká, že příchod bezpilotních letadel vyvolal „radikální proměnu ve způsobu, jakým se buduje obranná technologie“, přičemž firmy sázejí na budoucí poptávku po výbavě, místo aby se před zahájením vázaly dlouhodobými smlouvami.
Společnost Tekever, kterou Mendes spoluzaložil v Portugalsku v roce 2001, dosáhla loni ocenění „jednorožce“ v hodnotě miliardy dolarů a zaměstnává 1 200 lidí, včetně nových továren v britském dronovém klastru ve Swindonu ve Wiltshire a další v Cahors na jihozápadě Francie.
Mezi další evropské „jednorožce“ v oblasti obranných technologií patří německá společnost Helsing, za kterou stojí zakladatel Spotify Daniel Ek, a němečtí výrobci dronů Quantum Systems a Stark Defence. Společnosti Stark a Helsing nedávno získaly od německé armády zakázky na útočné drony, přičemž všechny kromě společnosti Quantum investují do továren ve Velké Británii. Britský výrobce raket Cambridge Aerospace – jehož předsedou je kontroverzně bývalý ministr obrany Grant Shapps – je údajně také blízko tomu, aby se zařadil mezi společnosti s hodnotou přesahující miliardu dolarů.
Mezi americké konkurenční jednorožce patří výrobce dronů Shield AI, společnost zabývající se autonomními čluny Saronic Technologies a společnost vyrábějící zbraně proti dronům Epirus. V čele americké skupiny však stojí dvě společnosti, jejichž názvy jsou převzaty z Pána prstenů J. R. R. Tolkiena: softwarová společnost Palantir a výrobce autonomních zbraní Anduril. Obě společnosti významně pronikají do Evropy, zejména do Velké Británie, ale tato expanze je podrobena přísnému zkoumání, protože evropští politici se brání jejich hlasitým pro-trumpovským podporovatelům.
Palantir byl podporován miliardářem a Trumpovým dárcem Peterem Thielem. Thiel, hlasitý kritik liberálních demokracií, podpořil také společnost Stark, což vyvolalo obavy v Německu, ačkoli Stark tvrdí, že Thiel nemá žádný přímý operační ani strategický vliv. Generální ředitel společnosti Palantir, Alex Karp, opakovaně velebil americkou dominanci, zatímco společnost Anduril vede 33letý Palmer Luckey, který osobně uspořádal benefiční akci pro Trumpa a navázal úzké vztahy s jeho administrativou.
Hra na kočku a myš
Klesající náklady na součástky, jako jsou senzory a motory, otevřely dveře startupům. Velké tradiční výrobce zaskočila revoluce v oblasti dronů, možná proto, že je těžké dosáhnout tučných zisků na sériově vyráběných produktech.
Armin Papperger, šéf 137 let staré německé firmy Rheinmetall, vyvolal na začátku tohoto roku rozruch, když popsal ukrajinské drony jako low-tech „Lego“ vyrobené „hospodyňkami“ pomocí 3D tiskáren.
Společnost Rheinmetall byla později nucena své tvrzení odvolat, ale toto prohlášení nechtěně poukázalo na měnící se ekonomiku války. Klesající ceny značně usnadňují způsobení velkých škod relativně levnými zbraněmi, jako jsou íránské drony Shahed, které Rusko používá k terorizování ukrajinských měst a které Teherán vypálil na své sousedy, když čelil útokům USA a Izraele.
Odhaduje se, že drony Shahed stojí asi 30 000 dolarů. Naproti tomu mnoho systémů protivzdušné obrany NATO používá rakety, které stojí stovky tisíc nebo, v případě amerických stíhačů Patriot, miliony dolarů.
Startupy se místo toho zaměřily na sestřelování dronů Shahed a dalších pomocí mnohem levnějšího vybavení. Náklady na řízené střely společnosti Frankenburg se údajně pohybují „v nízkých pětimístných částkách“ v dolarech, zatímco společnost Skycutter uvádí, že její nejlevnější pozemní protiletadlové střely stojí asi 2 000 dolarů.
Všechny startupy zdůrazňovaly potřebu být agilnější než tradiční výrobci zbraní, známí jako „primes“, vzhledem k tomu, že válka s sebou přináší frenetické tempo změn.
Skycutter je menší než mnoho jiných firem, které získávají stovky milionů liber, s 15 zaměstnanci ve Velké Británii a 50 dodavateli na Ukrajině. Jeho zakladatelé v roce 2018 proměnili své hobby v podnikání vyrábějící civilní drony pro inspekci potrubí, než invaze Vladimira Putina v roce 2022 náhle znamenala, že je o jejich know-how zájem.
Odjeli na Ukrajinu a pracovali přímo s jednotkami na frontě. Je to neustálá hra na „kočku a myš“, při které se technologie přizpůsobuje novým způsobům rušení, říká jeden z ředitelů, který si nepřál být jmenován poté, co Rusko vyhrožovalo evropským výrobcům dronů.
„Pokud tam nejste a nespolupracujete s jednotkami a nevíte, co se Rusové snaží udělat, zůstáváte pozadu,“ říkají.
Mendes říká, že společnost Tekever vytvořila během prvních tří let války na Ukrajině více než 100 verzí svého hlavního produktu, přičemž softwarové aktualizace a nejnovější senzory či pohony jsou instalovány, jakmile jsou připraveny.
„Je to neustálý proces,“ říká. „Jste neustále vystaveni riziku. Jedinou konstantou je to, že se vše vyvíjí.“
Dochází čas
S tímto tempem změn jsou však spojeny problémy: armády a vlády nemají zkušenosti s tak rychlým přizpůsobováním. Například Spojené království loni zveřejnilo strategickou obrannou revizi, která volala po mnohem větším využití dronů, ale její autor minulý měsíc obvinil britské představitele, včetně Keira Starmera, z „rozleptávající samolibosti“ vůči obraně.
Starmer drasticky omezil mezinárodní humanitární pomoc, aby mohl financovat nové zbraně – což je pro mnoho labouristických poslanců velmi kontroverzní rozhodnutí – a přesto zatím peníze nepřicházejí. Plán investic do obrany má několikaměsíční zpoždění a blokuje ho ministerstvo financí. Společnost BAE Systems, dominantní britský dodavatel, minulý měsíc učinila neobvyklý krok, když veřejně prohlásila, že práce na stíhacím letounu nové generace budou v červnu zastaveny, pokud nebudou přiděleny další finanční prostředky.
Minulý týden Financial Times informoval, že dokončení obranného plánu – a zakrytí údajného schodku ve financování ve výši 28 miliard liber – bude součástí Starmerova povolebního „resetu“.
„Spojené království bylo při zvyšování výdajů pomalejší než většina ostatních,“ říká Kevin Craven, výkonný ředitel ADS, britské lobbistické skupiny v oblasti letectví a obrany. „Jsme zklamáni tímto tempem.“
Společnost Skycutter nedávno vzbudila rozruch, když porazila řadu konkurentů v programu Drone Dominance americké armády. Otevřeně hovoří o rizicích spojených se zpožděním výdajů ve Velké Británii: videa zachycující její stíhače sestřelující drony Shahed na Ukrajině přilákala řadu nabídek na přesun do jiných zemí, ale výdaje ze strany Velké Británie se nekonaly.
„Klepali jsme na dveře ministerstva obrany,“ říká ředitel Skycutteru. „Bohužel ministerstvo obrany v té době nemělo zájem.“
„Musíme jako společnost učinit strategické rozhodnutí,“ dodává ředitel. „Zůstaneme ve Velké Británii, nebo ji opustíme? Velká Británie je nakonec náš domov. V tuto chvíli nejsou žádné peníze, protože neexistuje žádný plán investic do obrany. Dochází nám čas.“
V celé Evropě stále panují pochybnosti o tom, zda jsou ti, kdo tuto výbavu kupují, připraveni na ohromující tempo technologických změn vynucených válkou, ačkoli několik vedoucích pracovníků tvrdí, že postoje se mění.
„Je to opravdu rychle se měnící ekosystém a nemyslím si, že je zadavatel připraven se s tím vypořádat,“ říká James Acuna, bývalý důstojník americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a nyní provozní ředitel společnosti Ondas Capital, amerického investora do dronů.
Mike Armstrong, britský generální ředitel společnosti Stark, říká, že postoje armády se mění, protože „dodací lhůty trvající několik let již nejsou proveditelné.“
„Moderní obrana závisí na trvalé výrobě v průmyslovém měřítku, spíše než na jednorázových rozhodnutích o nákupu,“ říká. „Dlouhodobé signály ohledně poptávky a nákupu jsou tedy opravdu důležité, protože to dává společnostem, jako je ta naše, důvěru investovat a rozšiřovat se tempem, které vyžaduje současné bezpečnostní prostředí.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse