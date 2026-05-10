Prezident na summit nepojede, ať je žába, nebo myš, a TOP09 má dvě procenta
10. 5. 2026 / Boris Cvek
Byla, myslím, shoda na tom, že to je nepřijatelné, že je třeba tvrdě trestat viníky, dokonce i v trestně-právní rovině, jen asi trochu vybočil pan Havel tvrzením, že na hokejovém derby Hradec-Pardubice bývá zhruba stejně mnoho policistů jako fanoušků. Tak mě napadlo, zda by na takové zápasy neměli chodit jen policisté místo fanoušků. Bylo by konečně bezpečno a policisté by měli benefit.
Dalším tématem byl summit NATO. Havlíček řekl, že je rozhodnuto, vláda tam prostě prezidenta nevezme. To nezabránilo Kupkovi v apelech na ukončení těchto údajně žabomyších sporů, prý jde ze strany vlády o vrtoch a pomstu, protože na tom podstatném je prý ve skutečnosti shoda. Kupka byl velmi naléhavý, prý je třeba domluvy v zájmu České republiky. Havel říkal něco podobného.
Macinka se ptal, zda je prezident žába, nebo myš. Havlovi vysvětlil (byl na dvou summitech jako Klausův doprovod), že summit NATO je politický, že tedy klást důraz na to, že prezident byl vysoce postavený voják, snižuje v tomto kontextu jeho význam. Havel reagoval tím, že prezident je přímo volen. Pozoruhodná byla Havlova víra, že prezident bude hájit naše zájmy vzhledem k USA lépe než vláda (asi netuší, že prezidentem USA je Trump).
Havlíček zmiňoval, že prezident řekl na návštěvě Litvy, že ČR neplní své závazky k NATO, pak prezidentovi vyčetl i aktuální rozhovor pro Deník N. Podle Havlíčka je prý už jasné, že ČR neplnila ani v roce 2025, prý je to jen 1,8 % HDP. Dozvíme se někdy, jak to opravdu je? Havlíček to ovšem Fialově vládě nevyčítá, protože údajně došlo ke změně metodiky. K tomu bych dodal, že už na podzim Národní rozpočtová rada jasně řekla, že plánované výdaje na obranu v režii Fialovy vlády NATO neuzná. Co vlastně znamená ta „změna metodiky“? Není to další lež? Havel vyjádřil naději, že Babiš nakonec plnit bude, protože prý změnil postoj.
Řeč přišla i na možnou kompetenční žalobu prezidenta k Ústavnímu soudu. V tom ohledu bylo zajímavé, jak Havlíček takovou možnost striktně až útočně odmítal. Macinka se kroutil, když byl tázán, zda by rozhodnutí Ústavního soudu respektoval. Shoda byla snad na tom, že by Ústavní soud mohl zasáhnout do současného sporu.
Viděli jsme i čerstvá data o tom, jaké mají politické formace preference u voličů. TOP09 má dvě procenta. Demokrat milující demokracii. Asi proto. Havel na výsledek reagoval sebevědomě tím, že nové vedení přineslo novou kampaň. Motoristé mají pět procent. Macinka mluvil o stabilitě a o tom, že rozhodují volby. Kupka si chválil výsledek ODS 15,5 procenta, půl procenta za STAN. Spoléhá na chyby vlády a na to, že voliči ocení program ODS, jak čelit krizi. ANO pár procent ztrácí (32 %). Analytik vysvětlil, že je to tím, že voliči jsou zklamaní, tak odcházejí k ODS a pak dále ke Kubovi. Zmínit bych měl i výsledek lidovců: 3,5 % - pořád to samé už tak 8 let v kuse. Klidná síla.
Nakonec bych zmínil debatu o výrazech jako „méněcenný“, „deratizace“, „parazit“. Zaujalo mě, jak Macinka odmítal uvěřit, že Babiš kritizoval jeho výroky. Nabídl ovšem Kupkovi, že bude mluvit ještě hůře, aby měl téma k rozhořčení. Na druhou stranu Macinka slovo „méněcenný“ hájil jako milé a zcela prosté nacistického kontextu. Samozřejmě debata skončila vzájemnými výčitkami, hlavně Havlíček se rozjel na účet Kupkovy ODS v souvislosti se stylem Pavla Novotného. Podle Havlíčka je pro vládu rozhodující výkon vládních politiků, hlídat v rétorice je nikdo nebude, a když ano, tak ne přes média.
