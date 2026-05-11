Schoerner a pražské povstání

11. 5. 2026

čas čtení 1 minuta
Velitelství skupiny střed bylo v květnu 1945 ve Velichovkách u Jaroměře, píše Josef Bukač. Ve Velichovkách jsou lázně, moje matka tam během války pracovala, takže to vím od ní. Pacienty museli hned poslat domů a nastěhovalo se tam velitelství. Schoerner byl zuřivý nacista a nikoliv jen nějaký profesionální voják.

 
K věci. Schoerner si dohodl s Američany, že armády skupiny střed se vzdají Američanům, aby nemuseli do Ruska. Takže si to sbalili a jeli. Jediná možná doprava byla přes Prahu, jenže tam si civilisti vymysleli povstání a nechtěli je pustit. 

Německá armáda nevěděla,  co se děje, protože měla s Američany domluvený volný průchod bez boje. Tím se stalo, že při tom povstání došlo ke střetnutí německých vojáků s českými civilisty. 

Teď pozor, o tom se nikde nemluví, protože se to nehodí do zjednodušeného schématu a nevím proč. Asi proto, že jednoduchému uvěří i ten jednoduchý člověk. A ještě jinak, kde se tam ta německá armáda vzala?

O vysílání rozhlasu víme, že tam do toho povstání  pracovali ti největší kolaboranti. Tak jako v listopadu 1989. Taky je směšné, jak Pražáci vyzývali venkovany, aby jim přišli na pomoc. Jak směšné.

0
Vytisknout
480

Diskuse

Obsah vydání | 11. 5. 2026