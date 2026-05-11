Schoerner a pražské povstání

K věci. Schoerner si dohodl s Američany, že armády skupiny střed se vzdají Američanům, aby nemuseli do Ruska. Takže si to sbalili a jeli. Jediná možná doprava byla přes Prahu, jenže tam si civilisti vymysleli povstání a nechtěli je pustit.
Německá armáda nevěděla, co se děje, protože měla s Američany domluvený volný průchod bez boje. Tím se stalo, že při tom povstání došlo ke střetnutí německých vojáků s českými civilisty.
Teď pozor, o tom se nikde nemluví, protože se to nehodí do zjednodušeného schématu a nevím proč. Asi proto, že jednoduchému uvěří i ten jednoduchý člověk. A ještě jinak, kde se tam ta německá armáda vzala?
O vysílání rozhlasu víme, že tam do toho povstání pracovali ti největší kolaboranti. Tak jako v listopadu 1989. Taky je směšné, jak Pražáci vyzývali venkovany, aby jim přišli na pomoc. Jak směšné.
Diskuse