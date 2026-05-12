Trump zřejmě chce, aby si konečně také Irák všiml jeho triumfů
12. 5. 2026 / Boris Cvek
Trumpovi, protože Jeho Ohromnost má vždy ty nejvyšší cíle, nestačí, že Hormuz je už dávno otevřený, chce navíc, aby byl otevřený i teď. Je to velmi ambiciózní génius. Vrší další a další vítězství a svět jen zírá s otevřenou pusou.
Nad genialitou Jeho Ohromnosti jistě žasne také vláda v Iráku. Spojené státy prý blokují finanční pomoc, ba dokonce i platby za ropu, dokud irácká vláda nezasáhne proti proíránským milicím. Zřejmě je cílem, aby Irák padl do íránské náruči, když už Írán po čtyřiceti sedmi letech přestal být díky Trumpovu (a Netanjahuovu!) geniálnímu zásahu nebezpečím.
To se nedá nic dělat. Když slavíte vítězství za vítězstvím, je třeba, aby si toho svět pořádně všiml. Irák si myslel, že se ho to nedotkne. Ale kdepak! Musí slavit taky a pořádně. Nejlépe se mu bude slavit, až nebude mít žádné peníze.
Diskuse