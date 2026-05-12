Nový maďarský premiér se ve svém prvním projevu omluvil těm, kterým bylo za Orbánovy vlády ublíženo
12. 5. 2026
Péter Magyar volí radikálně odlišný tón než jeho předchůdce, otázky ohledně toho, jak bude zemi vést, však zůstávají
Chvíli poté, co byl slavnostně uveden do úřadu maďarského premiéra, se Péter Magyar omluvil těm, kteří byli během vlády Viktora Orbána státem pronásledováni, zatímco se nadále vznášejí otázky ohledně toho, co zemi čeká v nové éře.
Magyar využil svůj první projev v roli premiéra v sobotu k tomu, aby oslovil mnoho lidí v Maďarsku, kteří zaplatili osobní cenu za to, že se ozvali proti neustálému omezování práv za vlády Orbána a jeho strany Fidesz.
„Omlouvám se všem těm občanům, učitelům, novinářům, zdravotníkům a veřejným osobnostem, kteří byli stigmatizováni, obtěžováni nebo považováni za nepřátele za to, že se odvážili promluvit, že se odvážili postavit se na stranu zranitelných, že kritizovali nebo prostě jen vyjádřili odlišný názor,“ řekl. „Omlouvám se.“
Byl to dojemný odkaz na to, jak Orbán, pravděpodobně nejúspěšnější populistický vůdce na světě, po léta zaměřoval útoky na občanské iniciativy a média kritizující jeho vládu, zahajoval vyšetřování, vedl pomlouvačné kampaně a zabředával je do byrokracie.
Ti, kdo se postavili proti bývalému vůdci, občas skončili u soudu. Liberální starosta Budapešti Gergely Karácsony a romský organizátor v Pécsi byli obviněni z organizování pochodů Pride – což bylo v EU poprvé. Jeden z nejvýznamnějších investigativních novinářů v zemi byl obviněn ze špionáže.
V návaznosti na drtivé vítězství Magyara a jeho strany Tisza minulý měsíc byla obvinění ze špionáže – popsaná Výborem na ochranu novinářů jako nepodložená – stažena.
Magyar využil v sobotu svou platformu k tomu, aby nastolil zcela odlišný tón, vyzval Maďary k sjednocení a slíbil vybudovat zemi, která bude svobodnější, humánnější a plná naděje než za Orbánova populistického nacionalistického hnutí.
„To, co nás spojuje, bude silnější než to, co nás rozděluje,“ řekl. „Maďarsko bude domovem pro každého Maďara a každý bude mít pocit, že má své místo v maďarském národu. Rodiny, přátelé a komunity budou moci opět spolu mluvit.“
Veronika Kövesdi, výzkumnice na budapešťské Univerzitě Eötvös Loránd, řekla zpravodajskému webu Telex, že se jedná o projev, který by mohl pomoci Maďarsku se uzdravit, zatímco se snaží otočit stránku a zapomenout na rány zanechané uplynulými 16 lety pod Orbánovým vedením.
„Je to velmi výjimečný čin... Lidé od této vlády očekávají konkrétní kroky, ale mají i emocionální očekávání,“ řekla. „Mluvíme o uzdravení, o změně veřejného mínění nebo o tom, jak spolu komunikujeme. Společnost to chce.“
Popsala to jako akt smíření, „ale on zdůrazňuje, že smíření se s něčím neznamená, že na to zapomeneme“.
Magyarovo poselství jednoty bylo v ostrém kontrastu s Orbánem, který se sobotní ceremonie nezúčastnil a porušil tak desetiletí trvající tradici tím, že svému nástupci nepodal ruku.
Místo toho v neděli zopakoval svou rétoriku, která vedla kritiky k tomu, že ho obvinili ze snahy získat podporu šířením paniky.
„Noví lidé musí jednu věc pochopit velmi jasně. Pokud nebudete v Bruselu bojovat za Maďarsko, Bruseláci vás převálcují,“ napsal na sociálních sítích.
„Vzdát se našeho vlasteneckého postoje a odevzdat národní suverenitu za peníze nebo politickou podporu by byla historická chyba. Nesmíme dovolit, aby o naší budoucnosti rozhodovaly zahraniční elity!“
Zatímco se Magyar chystá tento týden prosadit své nominace do vlády, přetrvávají otázky, jakým typem vůdce bude.
Když v předvolebním období křižoval zemi, sliboval, že zakročí proti korupci a obnoví demokratické instituce, a přísahal, že Orbánův systém rozebere „cihlu po cihle“.
Kromě toho jsou však podrobnosti o tom, co jeho vláda udělá, nejasné. Magyar vedl přísnou kampaň a pečlivě se držel svého poselství, aby se vyhnul poskytování munice pro odhadovaných 80 % maďarských médií ovládaných stoupenci Fideszu.
Analytici rychle poukázali na to, že jeho schopnost shromáždit davy a tendence vyhýbat se tvrdým otázkám novinářů – spolu s jeho minulostí jakožto donedávna vysokého člena Fideszu – připomínala jiného vůdce.
„V jistém smyslu je Magyar jako Orbán před 20 lety, ale bez všech těch břemen, korupce a chyb, kterých se dopustil u moci,“ řekl agentuře Agence France-Presse Andrzej Sadecki, vedoucí analytik varšavského Centra pro východní studia (OSW).
Mnozí z těch, kteří hlasovali pro Magyara, tyto podobnosti rychle uznali a popsali své hlasy pro Tiszu jako sázku pramenící z naděje, že se ukáže být zásadně odlišný od ostatních bývalých členů Fideszu.
„Magyar není svatý, ale Fidesz musí pryč,“ řekla minulý měsíc 33letá Anita, když venčila psa v parku v Kecskemétu, malém městě asi 80 km jižně od Budapešti.
Nedávný průzkum naznačil, že více než 70 % Maďarů, kteří hlasovali pro Magyara, si přálo, aby jeho vláda udělala více pro řešení klimatické krize a ochranu práv LGBTQ+, což naznačuje protichůdné tlaky, kterým čelí.
Tyto tlaky ještě zhoršuje skutečnost, že levicové a liberální strany nejsou v parlamentu zastoupeny poprvé od roku 1990.
I tak se však někteří z nejvýznamnějších liberálů v zemi, jako například budapešťský primátor, zdáli být ochotni dát Magyarovi šanci.
„Už dlouho jsem v Budapešti neviděl tolik šťastných a osvobozených lidí,“ napsal Karácsony v sobotu na sociálních sítích. „Je to skvělý začátek.“
Zdroj v angličtině ZDE
