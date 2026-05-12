„Ústa jsou bránou do vašeho těla“: fascinující a děsivé souvislosti mezi stavem dásní a naším zdravím
12. 5. 2026
Vědci odhalují stále více souvislostí mezi špatným stavem ústní dutiny a celou řadou onemocnění, od srdečních chorob až po demenci. Může však správné čištění zubů a používání dentální nitě zaručit delší život?
Není divné, že stomatologie a medicína byly dosud do značné míry oddělené? Proč by se s naší ústní dutinou mělo zacházet jinak než se zbytkem těla? Návštěva zubaře se často jeví spíše jako doplněk životního stylu a kosmetický zákrok, zejména pro dospělé ve Velké Británii. A i když se vám podaří najít zubaře v rámci systému NHS, služba není v místě poskytnutí bezplatná, jako je tomu u lékařů.
Příčinou tohoto rozdělení je skutečnost, že stomatologie vznikla ve středověku jako řemeslo – extrakce zubů prováděli „holičští chirurgové“ a zubní protézy vyráběli klenotníci a kováři. Dnes mají stomatologie a medicína stále své vlastní oddělené vzdělávací programy, profesní organizace a systém v rámci NHS. Obecně řečeno, lékaři nemohou působit jako zubní lékaři a zubní lékaři nejsou lékaři. Ale v tomto koncepčním oddělení se situace mění, protože souvislosti mezi zdravím ústní dutiny a celkovým zdravotním stavem jsou stále zřetelnější.
Kardiologové a lékaři léčící cukrovku 2. typu se například stále více zajímají o stav ústní dutiny svých pacientů. Pokud jsou nedávné výzkumy směrodatné, brzy se k nim možná přidají i specialisté na vše od revmatoidní artritidy po kognitivní úpadek.
„Lidé zapomínají, že ústa jsou otevřeným portálem, bránou do krevního oběhu, plic a do vnitřku těla,“ říká Steve Kerrigan, profesor přesné terapie na Fakultě farmacie a biomolekulárních věd RCSI University of Medicine and Health Sciences v Dublinu. V našich ústech se nachází asi 700 druhů bakterií, říká. Onemocnění dásní je velmi časté: trpí jím v nějaké formě přibližně polovina dospělých ve Velké Británii, a je způsobeno zubním povlakem, který se hromadí na zubech a je domovem bakterií. Gingivitida je mírnější, reverzibilní forma (charakteristickým příznakem je krvácení při čištění zubů nití nebo kartáčkem). Parodontitida nastává, když zánět vede k uvolnění zubů z dásní; je to hlavní příčina ztráty zubů u dospělých a je nevratná.
„Onemocnění dásní je nyní klasifikováno jako samostatné chronické zánětlivé onemocnění,“ říká Kerrigan, „na stejné úrovni jako astma, CHOPN [chronická obstrukční plicní nemoc], Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.“ Některé studie ukázaly, že „až 90 % lidí s kardiovaskulárním onemocněním trpí také onemocněním dásní“, říká. Výzkum vztahu mezi těmito dvěma je nejdále pokročilý, pokud jde o zkoumání zdraví ústní dutiny a celkového zdraví, a ukazuje skutečnou příčinnou souvislost, nikoli pouhé asociace. To je důležitá otázka, pokud jde o souvislosti mezi zdravím ústní dutiny a celkovým zdravím. Jedna věc je vědět, že lidé s onemocněním dásní mají větší pravděpodobnost, že budou trpět i určitými jinými onemocněními; ale jak víme, co je příčinou čeho, nebo zda jsou obě pouze příznaky těla oslabeného celkově špatným zdravotním stavem?
Je již dobře známo, že infekce v ústní dutině mohou způsobit infekce krevního řečiště. Proto se například pacientům s umělými srdečními chlopněmi již dlouho podávají profylaktická antibiotika před extrakcí zubů nebo hloubkovým odstraněním zubního kamene. Ústní bakterie se však mohou do krevního řečiště dostat také přes zkažené zuby nebo krvácející dásně a pomalu, nepozorovatelně poškozovat kardiovaskulární systém i jinými způsoby.
Existuje onemocnění zvané ateroskleróza, při kterém se cholesterol, tuk a vápník hromadí ve formě plaku na stěnách tepen a omezují průtok krve. Tento plak se liší od zubního plaku, který je lepkavým bakteriálním povlakem, ačkoli oba s časem ztvrdnou a jsou spojeny se zánětem. „Většina bakterií v aterosklerotickém plaku pochází z úst,“ říká Kerrigan. Nyní musí vědci zjistit, zda se bakterie z úst dostávají do krevního řečiště a způsobují rozvoj aterosklerózy, nebo zda byl plak vyvolán nějakým jiným mechanismem, ale je lepkavý, takže když se bakterie z úst dostanou do krevního řečiště, ulpí na něm. Ať tak či onak, jakmile se tam bakterie dostanou, mohou zvýšit zánět a způsobit další zdravotní problémy.
Ústní bakterie mohou také zvyšovat riziko vzniku krevních sraženin a cévních mozkových příhod. „Jakmile tyto bakterie překonají bariéry v ústech,“ říká Kerrigan, „dostanou se do krevního řečiště a mohou se vázat na buňky srážející krev, tzv. krevní destičky.“ Krevní destičky pomáhají zastavit krvácení, když se pořežeme. „Když se tyto bakterie naváží na krevní destičky, způsobí to, že se slepí přesně stejným způsobem, jako když se pořežete. To znamená, že v krevním řečišti máte sraženinu, která se nakonec zasekne v malé cévě. A pokud ta malá céva zásobuje mozek, skončíte buď s přechodnou ischemickou atakou – mini-mrtvicí – nebo s plnohodnotnou mrtvicí.“
Pokud se sraženina zasekne v jedné z cév ve vašem srdci, říká, „můžete utrpět i infarkt“. A když se sraženina vytvoří na srdečních chlopních, „vede to k onemocnění zvanému infekční endokarditida. To brání správnému uzavření chlopně, což může vést k srdečnímu selhání. Tyto věci jsou poměrně dobře známé.“ Téměř všechny bakterie, které tyto sraženiny vyvolávají, jsou ústní bakterie, říká Kerrigan.
Cukrovka je dalším onemocněním, u kterého je poměrně dobře prokázaná souvislost s ústním zdravím. Jeden z nejnovějších poznatků byl zaznamenán ve studii z roku 2025, která zjistila, že podstoupení ošetření kořenových kanálků významně snížilo hladinu cukru v krvi (cukrovka se vyznačuje nadměrně vysokou hladinou cukru v krvi). Ošetření kořenových kanálků také snížilo hladinu cholesterolu a mastných kyselin v krvi, což představuje další přínos pro zdraví srdce. Tento poznatek naznačuje, že odstranění poškozené nebo infikované dřeně hluboko uvnitř zubu a utěsnění kořenů může nejen zachránit váš zub, ale také pomoci chránit před cukrovkou 2. typu.
Souvislost s cukrovkou je obousměrná. Pokud trpíte onemocněním dásní, je větší pravděpodobnost, že u vás vznikne cukrovka, protože systémový zánět způsobený infekcemi v ústní dutině může narušit regulaci hladiny cukru v krvi; naopak, pokud trpíte cukrovkou a vaše hladina glukózy v krvi je trvale zvýšená, jste náchylnější k onemocnění dásní. „Lidé s onemocněním dásní nebo parodontitidou a cukrovkou mají třikrát vyšší riziko úmrtí než ti, kteří onemocněním dásní netrpí,“ říká Kerrigan.
Souvislosti mezi zdravím ústní dutiny a demencí jsou rovněž předmětem probíhajícího výzkumu, ačkoli nebyla prokázána žádná příčinná souvislost, říká Jing Kang, vedoucí přednášející lékařské statistiky na fakultě stomatologie, ústních a kraniofaciálních věd na King’s College London. A pokud onemocnění ústní dutiny ovlivňují kognitivní úpadek, jedná se opět o otázku typu „co bylo dříve, slepice nebo vejce“, a to nejen proto, že kognitivní poruchy mohou ztěžovat udržování ústní hygieny. Studie z roku 2016 provedená Kangovými kolegy zjistila, že přítomnost onemocnění dásní byla spojena se šestinásobným zvýšením míry kognitivního úpadku během šesti měsíců. Studie také zjistila, že během šestiměsíčního sledovacího období bylo onemocnění dásní spojeno s „relativním nárůstem prozánětlivého stavu“, který nás činí náchylnějšími k závažným onemocněním – od rakoviny přes neurodegenerativní a metabolická onemocnění až po depresi.
Jednou z teoretických cest, jak může zdraví ústní dutiny přispívat k rozvoji demence, je podle Kanga to, že „vše souvisí s imunitní reakcí a zánětem“.
Je však těžké určit přesný kauzální mechanismus – a těch může být mnoho: „Je možné, že chování, jako je výběr jídla nebo životní styl, může také ovlivnit naše zdraví ústní dutiny.“ V rámci širšího systémového pohledu by kardiovaskulární onemocnění a chronická metabolická onemocnění spojená se zdravím ústní dutiny mohla ovlivňovat i degeneraci mozku. Jedná se o komplexní situaci s mnoha faktory. Špatná výchova v dětství by mohla být faktorem, který podle Kangové vede k postupnému zhoršování zdraví ústní dutiny; poté, když jsme starší, má výsledný zánět vliv na kognitivní funkce. Studie se obvykle zabývají lidmi nejdříve od středního věku, ale je třeba brát v úvahu celý život, říká. „Existují nejrůznější hypotézy, ale je těžké je dokázat a jsou zapotřebí další studie.“
Mezitím, pokud pociťujeme bolest dásní, můžeme to vnímat jako potenciální okno do toho, co se děje uvnitř těla, říká Kangová. Ona a její kolegové pracují na tom, aby zjistili, zda včasná léčba problémů s ústním zdravím „by mohla zabránit nebo oddálit kognitivní úpadek“. Zatím jsou pouze ve fázi malé studie ověřující koncepci – ale, jak říká, nikdy není pozdě začít se lépe starat o naše ústa.
Důkazy o osu úst-mozek se zatím týkají spíše onemocnění dásní než zubů. Z hlediska péče o ústní dutinu však tyto dvě věci jdou ruku v ruce.
Pokročilé onemocnění dásní a zubní kaz mohou být samy o sobě bolestivé, stejně jako zapáchající a nevzhledné. To ovlivňuje kvalitu života, říká Kang, což může následně ovlivnit naše celkové zdraví a pohodu: „Zdraví ústní dutiny se odráží v tom, jak se cítíme, v našem vzhledu a v našem sebevědomí.“ Když se tím její tým zabýval, „lidé trpící onemocněním dásní jsou méně sebevědomí a nechtějí se stýkat s ostatními, ve srovnání s lidmi, kteří mají zdravé zuby. To může ovlivnit mozek nebo jiné části těla. A kvůli bolesti a zánětu musí lidé užívat více léků – a některé léky mají vedlejší účinky na zdraví ústní dutiny, protože snižují tvorbu slin. Všechno je tedy propojené.“
Podle Kangova výzkumu může dvakrát denní čištění zubů a používání dentální nitě, kdykoli je to možné, dokonce pomoci s bolestivými koleny. „Lidé s artritidou kolen měli častěji onemocnění dásní a naopak. U lidí trpících závažnějším onemocněním dásní byla diagnostikována [artritida]; nebo u nich došlo k zhoršení mnohem rychleji než u těch, kteří měli zdravé zuby.“
To vše však neznamená, že bychom měli při prvních náznacích bolesti zubů propadat panice a předpokládat to nejhorší. Kang opatrně zdůrazňuje, že se jedná pouze o statistické údaje „na úrovni populace. Nevztahují se na jednotlivce. Takže se příliš neděste, pokud při čištění zubů krvácíte, že druhý den dostanete demenci. Je to jen poselství pro veřejnost, aby si udržovala zdravé zuby a dásně.“
Poslední britský vládní průzkum o zdraví ústní dutiny z roku 2021 zjistil, že čtvrtina dospělých s vlastními zuby uvedla poškozené, prasklé nebo zlomené zuby, plomby, korunky nebo pevné můstky. Získat však pohotovostní pomoc nebo dokonce léčbu v rámci zdravotnictví je stále obtížnější, což vede k hlášením o lidech, kteří se léčí sami a dokonce si vytrhávají vlastní zuby. A jak říká Kerrigan, i když je zub odstraněn profesionálně, „drtivá většina lidí si nebude moci dovolit implantáty, které by ten zub nahradily, takže se v ústech všechno změní. Pokud nemáte zuby, mikrobiom ve vašich ústech se změní. A už víme, že bakterie v ústech jsou nesmírně důležité, protože představují první krok trávení.“
Co můžeme udělat pro minimalizaci rizik? „Zuby byste si měli čistit alespoň dvakrát denně, ráno a večer,“ říká Kerrigan. „To je naprosté minimum, ale pokud to zvládnete, je skvělé si zuby čistit i během dne.“ Říká, že elektrické zubní kartáčky s rotujícími hlavicemi „jsou pravděpodobně mnohem lepší pro odstranění bakterií ze zubů“. Samozřejmě se doporučuje používat dentální nit a čistit si mezizubní prostory.
„Strava zde hraje také velmi důležitou roli,“ říká. „Když si dáváte svačinu, bude to [pravděpodobně] něco sladkého. Je tedy zřejmé, že čím více cukru si dáte do úst, tím více krmíte bakterie. Tomu byste se měli vyhnout, jak jen to jde, protože čím více bakterií, tím větší škody způsobí vašim zubům a dásním. Ale opět, musíte se dívat na konkrétní osobu.“
Je jasné, že bychom se neměli najednou soustředit pouze na zdraví ústní dutiny na úkor všeho ostatního; je to jen jeden důležitý aspekt celkově zdravého životního stylu. Často zjistíte, říká Kerrigan, že „člověk, který několikrát týdně běhá, má pravděpodobně také dokonalou ústní hygienu. A pokud se staráte o jednu část svého těla, máte tendenci se starat o všechny části svého těla.“
