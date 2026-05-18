Německý generál: Rusko může zaútočit na NATO dříve než v roce 2029
18. 5. 2026
Zaznělo to v rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung s generálním inspektorem Bundeswehru Carstenem Breuerem a náčelníkem britského štábu Richardem Knightonem.
Knighton uvedl, že je obtížné přesně předpovědět datum možného ruského útoku, avšak podle něj "je trend zřejmý: hrozba roste".
Poznamenal, že během války proti Ukrajině Rusko získává bojové zkušenosti, vyvíjí nové technologie a již prokázalo svou připravenost útočit na suverénní státy.
Britský admirál také zdůraznil, že země ležící blíže ruské hranici tuto hrozbu pociťují mnohem silněji.
Breuer naopak uvedl, že ruské zbrojení, zvětšení armády i ekonomické a politické procesy v Ruské federaci "se v jednom okamžiku sbližují: v roce 2029".
Současně generál přiznal, že konflikt může začít dříve, a dodal: "Může se to stát dříve? Ano."
Podle Breuera musí být NATO nyní připraveno na okamžité nepřátelství, zvýšit vojenské schopnosti do roku 2029 a zajistit technologickou převahu v budoucnu až do roku 2035.
Dotazovaní rovněž komentovali připravenost evropských armád ke společným akcím, navzdory rozmanitosti zbraňových systémů. Knighton řekl, že britské a německé armády mohou jednat společně "dnes večer".
Jako příklad uvedl společné hlídkování stíhaček Eurofighter v baltském vzdušném prostoru, výcvik německých posádek na britských vrtulnících CH-47 Chinook a práci německých námořních hlídek ze základny RAF Lossiemouth.
Zdroj v němčině: ZDE
