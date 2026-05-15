Jak čeští politikové ničí mladé lidi

15. 5. 2026

Jan Čižinský:

V Praze se z devítek na veřejné bezplatné čtyřleté střední školy včetně učebních oborů dostalo z 21 542 jen 12 004 uchazečů. To je pouze 56 %!

Je to mimořádná pražská ostuda.

Praha jako evropská metropole odmítá a nechce zajistit dost míst na veřejných středních školách.

Je třeba ji k tomu zavázat a jedinou cestou je pražské referendum

Dnešek je pro mnoho pražských dětí dnem beznaděje. Nechci, aby to tak bylo až do roku 2040. Pomůžete? Díky moc!


Matěj Miuchalk Žaloudek: 

 
Ta čísla jsou naprosto bezprecedentní.

Jako k takovým by se k nim mělo přistupovat a hledat krizová řešení.

Tedy zejména prostory a lidi pro co nejrychlejší zajištění vyšších kapacit. Klíčové je jednat hned.

Mladý lidi i jejich rodiče je třeba ujistit, že to není selhání jejich, nýbrž vedení města. Obří selhání, které negativně už několik let po sobě dopadá na desetitisíce lidí a mrhá jejich talentem. 

Demografický peak není náhlá přírodní katastrofa. Nedostatek míst na školách je jednoduše důsledek neschopnosti zodpovědných lidí.


Ačkoliv máslo na hlavně mají i předchozí zodpovědní radní (Šimral, Ropková…), je naprosto nepochopitelné, že radní Klecanda i nadále zůstává ve funkci, ačkoliv tři roky po sobě můžeme v přímém přenosu pozorovat jeho nezájem o osudy mladých lidí a jejich rodin a bagatelizaci téhle krize.


