Jak čeští politikové ničí mladé lidi
15. 5. 2026
Jan Čižinský:
V Praze se z devítek na veřejné bezplatné čtyřleté střední školy včetně učebních oborů dostalo z 21 542 jen 12 004 uchazečů. To je pouze 56 %!
Je to mimořádná pražská ostuda.
Praha jako evropská metropole odmítá a nechce zajistit dost míst na veřejných středních školách.
Je třeba ji k tomu zavázat a jedinou cestou je pražské referendum.
Dnešek je pro mnoho pražských dětí dnem beznaděje. Nechci, aby to tak bylo až do roku 2040. Pomůžete? Díky moc!
Matěj Miuchalk Žaloudek:
Ta čísla jsou naprosto bezprecedentní.
Jako k takovým by se k nim mělo přistupovat a hledat krizová řešení.
Tedy zejména prostory a lidi pro co nejrychlejší zajištění vyšších kapacit. Klíčové je jednat hned.
Mladý lidi i jejich rodiče je třeba ujistit, že to není selhání jejich, nýbrž vedení města. Obří selhání, které negativně už několik let po sobě dopadá na desetitisíce lidí a mrhá jejich talentem.
Demografický peak není náhlá přírodní katastrofa. Nedostatek míst na školách je jednoduše důsledek neschopnosti zodpovědných lidí.
Ačkoliv máslo na hlavně mají i předchozí zodpovědní radní (Šimral, Ropková…), je naprosto nepochopitelné, že radní Klecanda i nadále zůstává ve funkci, ačkoliv tři roky po sobě můžeme v přímém přenosu pozorovat jeho nezájem o osudy mladých lidí a jejich rodin a bagatelizaci téhle krize.
