Krize v Anglii: Labouristická strana nyní potřebuje souboj myšlenek, ne honbu za klíčem od úřadu premiéra
13. 5. 2026
Odstranění Starmera sice vyřeší problém nepopulárního lídra, ale bez uceleného alternativního programu se jeho nástupci nebude dařit o moc lépe, píše Raphael Behr
Labouristická strana strávila velkou část uplynulého roku paralyzována protichůdnými obavami. Strach poslanců z toho, že budou čelit voličům s Keirem Starmerem jako premiérem, byl držel na uzdě jejich odporem k procesu jeho nahrazení. Vědí, že premiér je volební přítěž; vědí, že voliči se dívají s nelibostí na chaotické, „královražedné“ strany, které dávají najevo nejednotnost a frakční zášť, když by měly řídit zemi.
Netrpělivost s Starmerovým vedením byla dosud neutralizována neochotou riskovat souboj, který by ho mohl nahradit někým horším. Minulý týden se konaly místní a regionální volby, které změnily situaci. Poslanci Labouristické strany mají nyní nezpochybnitelný důkaz, že směřují k celostátnímu volebnímu zapomnění. Rostoucí počet z nich si myslí, že se tento trend nezmění, pokud zůstane ve vedení tento člověk.
Výsledky byly katastrofální z jakéhokoli hlediska, ale to nebyl jediný faktor, který vyvolal požadavky řadových poslanců na Starmerův odchod nebo vlnu rezignací členů vedení. Reakce premiéra ilustrovala rysy, které jeho kolegové na jeho vedení považují za rozčilující. Převzal odpovědnost za volební debakl labouristů způsobem, který byl spíše vzdorný než pokorný.
V rozhovoru o víkendu Starmer řekl, že má v úmyslu sloužit v Downing Street deset let. V pondělním projevu Starmer charakterizoval drtivý verdikt voličů ohledně dvou let vlády Labouristické strany jako strmou část běžné křivky učení pro nové premiéry. Lék na frustraci veřejnosti není změna směru, ale pokračování v současném kurzu s větší naléhavostí. Řekl, že „postupné změny nestačí“, zatímco svými polovičatými sliby plnými výhrad dokázal, že postupné změny jsou jedinou měnou, kterou má k dispozici.
Tento nedostatek byl nejvýraznější v otázce brexitu. Premiér se ostře vyjádřil k jeho důsledkům. Odsoudil Nigela Farage za to, že se vyhýbá zodpovědnosti za dlouhou řadu nesplněných euroskeptických slibů. Slíbil návrat do „srdce Evropy“. To jsou věci, kterým možná věřil v opozici, ale neřekl je v předvolební kampani, která ho přivedla k moci. Nyní, v okamžiku, který byl inzerován jako moment rétorického osvobození, se stále nedokázal zavázat k tomu, že se vymaní z omezení – žádné členství Británie v jednotném evropském trhu; žádná celní unie –, které omezují Británii na ekonomickou periferii jejího domovského kontinentu.
Řekl, že proces snahy o obnovení naděje a bezpečnosti v zemi od získání moci odhalil potřebu „větší reakce, než jsme v roce 2024 předpokládali“. Množné číslo zájmena je výmluvné. Kdo je v této analýze tím „my“? Poslanci Labouristické strany nikdy nepochybovali o rozsahu této výzvy. Mnozí považovali volební program, na kterém stáli, za příliš opatrný, ale byli přemlouváni či zastrašováni, aby přijali skromné ambice jako cenu za ujištění voličů, že Starmer neutralizoval radikální impulsy své strany.
Pokud kdy existovala definice „starmerismu“ – a premiér vždy trval na tom, že žádné takové slovo neexistuje –, spočívá právě v tomto kalkulu. Byl to názor, že Británii srazila na kolena nekompetentní, dogmatická pravicová vláda, proti níž neúčinně bojovala nerealistická, fanatická levicová opozice. Pokud byl problémem polarizovaná ideologie, řešením musel být pragmatismus přiklánějící se ke středu.
Změna, po které voliči toužili, by tak mohla být ztělesněna v nudném, ale schopném premiérovi, který by se věnoval vládní agendě s pečlivým zaměřením na řešení problémů. Starmerovi nemnozí zbývající obhájci tvrdí, že tyto vlastnosti jsou ty správné a v době, kdy veřejnost pohrdá politikou s neúprosnou zuřivostí, jsou tragicky podceňovány.
Velkorysí kritici připouštějí, že Starmer je svědomitý státní úředník, ale poukazují na to, že pilný pragmatik měl vypracovat ucelenější vládní program již v opozici. Bylo přinejlepším naivní předpokládat, že pouhé nahrazení zlovolných konzervativních ministrů ušlechtilými labouristy odblokuje stavidla, která zjevně bránila tomu, aby z Whitehallu proudila dobrá politika.
Přísnější soud zní, že Starmerův projekt učinil z pragmatismu fetiš jako volební taktiku na úkor politiky; že vyhýbání se nepříjemným otázkám – jak získat peníze na veřejné služby, jak napravit škody způsobené brexitem – znamenalo zákaz přemýšlet o řešeních; že odhodlání očistit labouristy od dědictví Jeremyho Corbyna bylo prosazováno frakční monomanií, která jakoukoli formu nesouhlasu nesprávně označovala za toxické levičáctví.
Drtivá většina poslanců zoufale chtěla svého lídra podpořit. Ale těžko se jim rozlišovalo, čemu vlastně zůstávají věrní, když nejznámějším manévrem vlády je obrat o 180 stupňů, její fiskální mandát byl nastaven podle parametrů zvolených minulou konzervativní vládou a její imigrační politika zní jako hold Farageovi.
Pokud ministři nedokážou sebevědomě formulovat smysl své vlády, není překvapivé, že voliči hledají jinde jasný účel a potvrzení svých stížností.
Starmerova fádní rétorika tomu nepomáhá. Špatná komunikace je však nejčastěji příznakem nejasné politiky a nejistého účelu. Mohl být přesvědčivějším poslem, kdyby věděl, jaké poselství chce sdělit.
V opozici to bylo jediné slovo: „změna“. To bylo snadné zahájit, ale těžké podložit. Jakýkoli kredit, který měl nastupující premiér díky tomu, že nebyl konzervativcem, vypršel na prahu premiérskéhoi úřadu. Od prvního dne většina novinářů nezacházela s labouristickou vládou jako s legitimním projevem demokratické preference, ale jako s náhodným vedlejším účinkem spěchu voličů zbavit se konzervativců.
Každý skandál a chyba oslabovaly pocit odlišení od starého režimu. Starmer byl prázdnou nádobou, do které voliči vložili své naděje na obnovu. Bez jakéhokoli impulsu se pak stal úložištěm veškeré nahromaděné zášti vůči politikům, kteří slibují všechno a nesplní nic.
To pomáhá vysvětlit intenzitu hněvu, s nímž se labourističtí agitátoři setkávali vůči svému lídrovi během volební kampaně – jedovatou nenávist, která šokuje i hluboce zklamané poslance. To se vůbec nepodobá mírnější kritice Starmera jako čestného státníka, jehož administrativní schopnosti byly promarněny kvůli nedostatku uceleného přesvědčení.
Pro stranu, které hrozí možný zánik, nezáleží na tom, zda je pohrdání voličů vůči jejímu lídrovi nespravedlivé, pokud je zároveň nenapravitelné. Starmerovo odmítání přijmout, že on sám je problémem, a předepisování více sebe sama jako řešení, je hlavním faktorem, který mění soukromé obavy na veřejné požadavky na nové vedení. Poslední zásoby dobré vůle byly vyčerpány pocitem, že premiér je až příliš připoután ke svému vlastnímu obrazu jako muže zásad. To, co prezentuje jako občanskou povinnost pokračovat ve službě zemi, vypadá spíše jako útočiště v arogantním popírání.
Mnoho jeho předchůdců skončilo na stejném místě. Samotná náročnost této funkce v těch, kteří ji vykonávají, pěstuje zvláštní domýšlivost, kdy věří, že žádný z jejich kolegů by této úloze nemohl být rovnocenným soupeřem. Často mají pravdu. Nedávná britská politika nabízí spoustu případových studií o tom, jak neuspět jako premiér.
Kandidáti, kteří nyní v polostínu manévrují o post příštího lídra labouristů, musí věřit, že pro ně to bude jiné. Tato sebejistota je psychologickou funkcí ambicí, které lidi žene na vrchol. Starmer ji pěstoval jako lídr opozice, když sledoval, jak selhávají tři konzervativní premiéři. Myslel si, že by mohl být tou změnou, po které země toužila. To nestačilo. Ani zdaleka. Co tedy chybělo? Kdy se to pokazilo?
Odstranění Keira Starmera je lékem na stav, kdy je Keir Starmer lídrem. Nic jiného. Není to diagnóza toho, co zemi chybí, ani cíl, kterého by měla dosáhnout. Kdokoli si představuje, že by mohl nahradit současného lídra, by měl mít odvahu tyto věci nyní vyjádřit. Obhajujte soutěž tím, že předložíte věrohodnou alternativu. Jinak je jedinou odměnou za nástupnictví to, že se stanete novou tváří stejného starého problému.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse