Marek Orko Vácha nám sdělil příčinu Hitlerova úspěchu
12. 5. 2026 / Boris Cvek
V pořadu Osobnost Plus v pondělí na Českém rozhlase povídal mnoho věcí pan Marek Orko Vácha. Zejména se rozplýval nad tím, jak obrovskou moc má slovo. Hitler podle Váchy neměl žádnou jinou schopnost než slovo. Moderátorka to nijak neproblematizovala.
Je to škoda, protože se mohla zeptat, jak je možné, že NSDAP pod Hitlerovým vedením v roce 1928 měla ve volbách jen necelá tři procenta. Nezeptala se. Ani na to, co se stalo s mocí Hitlerova slova během těch dvou let do roku 1930, kdy už měla NSDAP ve volbách 18 procent. A v červenci 1932 ve volbách dokonce 37 procent. Ale aspoň se v tom studiu dobře pobavili a poměli. Krásné souznění plné pravdy a lásky a dobra.
Hitler také zjevně na moc svého slova moc nespoléhal, protože jakmile se dostal k moci (a to by se mu nepovedlo bez Hindenburga, Papena a dalších), během pár měsíců zlikvidoval všechno, co ještě zbylo z demokracie, a vsadil na brutální fyzický útlak, rozhodně ne na moc svého slova. Že by tohle všechno ti lidé nevěděli? Už se dá opravdu plácat, dokonce ve veřejnoprávních médiích, dokonce těmi správnými intelektuály, cokoli?
