Selhání ve Vídni? Bojkot kazí přípravy na začátek písňové soutěže Eurovize 2026
12. 5. 2026
Obvykle radostná písňová soutěž je letos „trochu smutná“, říká jeden z odborníků, v popředí jsou spory ohledně Izraele a ohledně nákladů
Měl to být vrcholný moment zdánlivě nekonečného úspěchu: 70. výročí největší a neustále se rozšiřující živé hudební události na světě, konané ve městě s bohatou dramatickou i hudební historií.
Ale zatímco se Vídeň připravuje na pořádání letošní soutěže Eurovision Song Contest, která začíná v úterý a vyvrcholí v sobotu velkým finále, bude těžké najít euforii.
Kvůli bojkotům kvůli zařazení Izraele se tato hudební přehlídka bude konat bez Španělska a Nizozemska, které jsou tradičně pátým a šestým největším finančním přispěvatelem Eurovize, bezIrska, které drží společný rekord v počtu vítězných příspěvků, bez Slovinska a bez Islandu.
Jedná se o bezprecedentní moment v sedmdesátileté historii soutěže, který by mohl mít dlouhodobé důsledky pro tuto show, která je pod tlakem, aby ospravedlnila své náklady v době škrtů ve veřejnoprávním vysílání.
„V dlouhodobém horizontu bude financování Eurovize stále obtížnější, protože veřejnoprávní vysílání je všude v Evropě pod palbou kritiky,“ řekl Irving Wolther, kulturní historik a dlouholetý pozorovatel této písňové soutěže. „V tomto kontextu politické spory samozřejmě nepomáhají.“
Velké finále v roce 2025 ve švýcarském Basileji sledovalo rekordních 166 milionů lidí po celém světě, ale loňský meziroční nárůst sledovanosti o 3 miliony diváků bude pravděpodobně zmařen tím, že letošní soutěž podléhá mediálnímu embargu v některých zemích, které se zapojily do bojkotu kvůli účasti Izraele.
Finále nebude vysíláno v Irsku, ve Slovinsku a ve Španělsku, kde v roce 2025 sledovalo tuto podívanou necelých 5,9 milionu diváků. Místo toho španělská televizní stanice RTVE odvysílá vlastní hudební speciál, zatímco diváci v Irsku se mohou těšit na animovanou rodinnou komedii Mummies a ti ve Slovinsku na sérii pořadů o Palestině.
Pokles sledovanosti se očekává také v Nizozemsku a na Islandu, kde národní vysílací společnosti tuto událost vysílají, ale odmítly přihlásit své vlastní hudební soutěžící.
Tři země, které se vrací na Eurovizi poté, co v posledních letech tuto událost vynechaly – Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko – pravděpodobně nedají organizující Evropské vysílací unii (EBU) další televizní milník, kterým by se mohla chlubit.
Politická rozepře se přenesla i do fanouškovských komunit spojených s touto soutěží. Jeden fanouškovský web, Eurovision Hub, nebude o soutěži informovat a na konci loňského roku oznámil, že „se již neztotožňujeme se soutěží v jejím současném stavu“.
„Mám pocit, že letošní přípravy byly trochu zklamáním,“ řekl Paul Jordan, historik písňové soutěže, který uvedl, že viděl, jak přátelství utvořená díky lásce k Eurovizi rozpadla kvůli politické rozepři. „Eurovize má být radostná. Letos to ale působí trochu smutně.“
Pět neúčastnících se zemí oznámilo svůj bojkot loni v prosinci poté, co Izrael dostal zelenou k účasti, aniž by o tom mohly hlasovat zúčastněné vysílací společnosti.
To vyvrcholilo napjatou patovou situací, která se rodila od útoku Hamásu 7. října 2023 a následného izraelského bombardování Gazy. Kritici obviňují EBU z dvojího metru, protože Rusko bylo z Eurovize vyloučeno v důsledku jeho rozsáhlé invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Včas k 70. výročí Eurovize EBU nedávno oznámila rozšíření formátu na asijský trh, přičemž první ročník Eurovize v Asii se uskuteční v Bangkoku v Thajsku v sobotu 14. listopadu.
Pro Vídeň slíbil ředitel Eurovize Martin Green velkolepou show, která oslaví „jedinečnou schopnost soutěže spojovat lidi napříč hranicemi a generacemi“. Nová funkce v oficiální aplikaci Eurovize poskytne skalním fanouškům přístup k archivním informacím, včetně výsledků hlasování a soutěžících z posledních sedmi desetiletí.
Je však sporné, zda v ulicích Vídně v předvečer sobotního finále bude převládat apolitická nostalgie. Kromě dvou semifinále soutěže v úterý a ve čtvrtek se v rakouském hlavním městě budou konat shromáždění na podporu i proti účasti Izraele.
V pátek se v Resselparku očekává asi 3 000 demonstrantů, kteří si připomenou palestinský Den nakba na počest více než 700 000 Palestinců, kteří uprchli nebo byli vyhnáni ze svých domovů během války v roce 1948 související se vznikem Izraele.
V den samotného velkého finále vídeňská policie uvedla, že očekává účast asi 3 000 lidí na protestním pochodu pod heslem „Solidarita s Palestinou“. Byla zaregistrována protidemonstrace s názvem „12 bodů proti antisionismu – za účast Izraele na Eurovizi“ pro 50 až 100 účastníků.
Podle nedávného průzkumu pro rakouský deník Der Standard souhlasilo s tvrzením, že písňová soutěž „sblížila Evropu“, pouze 26 % dotázaných, zatímco 52 % uvedlo, že pořádání akce je pro Rakousko příliš nákladné.
Při posledních dvou ročnících se geopolitika projevila nejen v podobě protestů v okolí míst konání soutěže, ale také v písních předváděných na pódiu.
V roce 2024 byla izraelská soutěžící Eden Golanová EBU povolena k účasti poté, co změnila text své písně Hurricane. Její původní název, October Rain, byl považován za odkaz na útoky Hamásu ze 7. října a byl zakázán pro porušení pravidel politické neutrality.
Soutěžící této země pro rok 2025, Yuval Raphael, byla přeživší útoku na festivalu Nova a text její energické balady New Day Will Rise se zdál odkazovat na její traumatickou zkušenost.
V obou ročnících soutěže si Izrael vedl v hlasování veřejnosti velmi dobře, ale intenzivní propagace izraelských účinkujících ze strany izraelské vlády prostřednictvím sociálních médií vyvolala kritiku.
Změny pravidel hlasování pro ročník 2026 znamenají, že maximální počet hlasů bude snížen z 20 na 10 na jeden způsob platby, jako je online, SMS nebo telefonát.
Ve Vídni bude Izrael reprezentovat 28letý Noam Bettan. Oznámení jeho písně Michelle zpočátku vyvolalo spekulace, že by se mohla vztahovat k Michelle Rukovicin, vojence, která byla při útocích 7. října těžce zraněna a upadla do kómatu, ale zotavila se a loni se provdala za svého dlouholetého partnera.
Skutečný text písně, zpívaný ve francouzštině, hebrejštině a angličtině, však tuto teorii činí nepravděpodobnou, protože se zabývá „toxickou láskou“ interpreta k ženě, kterou nazývá „královnou problémů“.
Sázkové kanceláře tipují izraelského zástupce na páté místo, zatímco v čele žebříčku je dramatická finská balada Liekinheitin v podání Lindy Lampenius a Petea Parkkonena. Mezi dalšími favority na vítězství figuruje také energická párty hymna Ferto řeckého rappera Akylase a píseň Før Vi Går Hjem dánského zpěváka Sørena Torpegaarda Lund.
Britský účastník Look Mum No Computer má podle všeho jen malou šanci na vítězství, přičemž jeho píseň Eins, Zwei, Drei má u sázkové kanceláře William Hill kurz 80/1.
