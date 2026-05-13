Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu od EU?
13. 5. 2026
EU diskutuje o možnosti satelitního sledování implementace mírové dohody. Podle Kallas bude satelitní centrum EU schopno nejen sledovat porušování příměří, ale také čelit obcházení sankcí.
Diplomatka také oznámila, že během neformálního setkání ministrů zahraničí EU na Kypru ve dnech 27.–28. května proběhne diskuse o možných jednáních mezi Evropskou unií a Ruskem.
"EU vždy podporovala snahy o dosažení spravedlivého a trvalého míru. Aby Evropa mohla hrát aktivnější roli, musíme se mezi sebou dohodnout, o čem chceme s Ruskem mluvit a jaké jsou naše červené linie," řekla Kallas.
