OSN: Kvůli blokádě Hormuzského průlivu by 45 milionů lidí mohlo být ohroženo hladem
13. 5. 2026
čas čtení
1 minuta
Svět má několik týdnů na to, aby zabránil rozsáhlé potravinové krizi způsobené blokádou Hormuzského průlivu, kterým se obvykle přepravuje třetina světových hnojiv. Uvedl to v rozhovoru pro agenturu France-Presse výkonný ředitel Úřadu OSN pro projektové služby Jorge Moreira da Silva.
Již několik měsíců Írán efektivně blokuje strategickou vodní trasu, což narušuje dodávky hnojiv a surovin, včetně amoniaku, síry a močoviny, které farmáři po celém světě potřebují před koncem setí.
V březnu vytvořil generální tajemník OSN pracovní skupinu pro vývoj mechanismu pro průchod hnojiv průlivem. Podle Moreiry da Silvy, který skupinu vedl, mají jen několik týdnů na to, aby odvrátili humanitární krizi, která by mohla vést k tomu, že "dalších 45 milionů lidí bude čelit hrozbě hladu a vyčerpání". Poznamenává, že se snaží dohodnout se Spojenými státy a Íránem alespoň na částečném přesunu lodí, ale zatím tento plán plně nepodpořily. Aby se předešlo krizi, říká Moreira da Silva, stačilo by, aby průlivem projelo pět lodí s hnojivy a surovinami denně.
Představitel OSN se také snaží získat podporu dalších států a již se setkal se zástupci více než 100 zemí. Podle něj mohou nejvíce trpět země Afriky a Asie, přičemž osevní sezóna skončí za několik týdnů.
OSN varuje, že pokud se problémy v blízké budoucnosti nevyřeší, bude třeba zapojit humanitární pomoc. Vedoucí zvláštní skupiny poznamenává, že kvůli zablokování průlivu již výrazně vzrostly náklady na hnojiva, což podle odborníků může snížit výnosy a způsobit nárůst cen potravin.
Zdroj v angličtině: ZDE
594
Diskuse