Trump stanovil tři termíny pro bezpodmínečnou kapitulaci Íránu. Všechny prošly bez následků
13. 5. 2026
Po třiatřiceti dnech, kdy byl minulý týden v Ománském zálivu zabaven tanker a následovala výměna názorů u průlivu, kterou Trump označil za "jen láskyplné poklepání", by měl být vzor čitelný. Jedna strana spravuje křehké příměří. Druhá je řídí směrem k určitému výsledku.
Írán hraje o čas
Washington strávil sedm týdnů snahou přimět Írán, aby přestal bojovat. Produktivnější otázkou je, zda Írán vůbec chce přestat — ne proto, že by IRGC přímo vyhrávala, ale protože podmínky dostupné na konci vleklých jednání budou výrazně lepší než ty, které jsou dostupné na konci amerického ultimáta, a Teherán to chápal už před podpisem příměří.
Termíny vyprávějí příběh.
Trump požadoval bezpodmínečnou kapitulaci 21. března, pak 23. března a nakonec 7. dubna. Nic z toho nezabralo. Když Pákistán 8. dubna zprostředkoval dvoutýdenní příměří, Teherán souhlasil během několika hodin: útoky ustaly a nic dalšího se nezměnilo. Každý odložený termín pro Teherán znamenal — ať už Washington zamýšlel cokoli — že se červené linie posunou. Tento závěr od té doby pohání chování Íránu.
Protinávrhy nejsou pózování
Patnáctibodový návrh, který Washington prosadil přes pákistánské zprostředkovatele 25. března — ukončit jaderný program, omezit raketové síly, znovu otevřít průliv, vzdát se ozbrojených skupin — byl zcela odmítnut.
Íránský protinávrh spočíval na pěti bodech: zastavit údery USA a Izraele, poskytnout bezpečnostní záruky, zaplatit reparace a přijmout íránskou suverenitu nad Hormuzským průlivem.
Mezera mezi těmito dvěma dokumenty není nedorozuměním čekajícím na správného mediátora. Jde o neshodu ohledně toho, kdo má páku, a obě strany přesně vědí, o co se hádají.
Kalkulace Teheránu není složitá. Washington potřebuje tři věci: průliv, který funguje, jaderný program, který se zastaví, a dohodu, kterou může doma prodat. Írán může všechny tři překážky zablokovat za cenu, kterou považuje za zvládnutelnou, zatímco přijetí amerických podmínek by stálo výrazně více.
Každý týden, kdy jednání pokračují, se Írán vyhýbá ústupkům, o které Washington ve skutečnosti usiluje — ohledně obohacování, raket, Hizballáhu — zatímco podmínky určující konečné urovnání se posouvají směrem k němu.
Řízená eskalace jako provozní politika
Výměna názorů u ostrova Kešm následuje vzorec, který se už opakoval tolikrát, že má svůj tvar: íránské síly prověřují, CENTCOM reaguje, obě strany obviňují druhou z porušování pravidel, Trump to zlehčuje a příměří přežívá jen na papíře.
Číst tu sekvenci jako diplomatický nepořádek přehlíží to, co to ve skutečnosti je.
Každá kontrolovaná provokace, která nevyvolá eskalaci, přináší Teheránu stejnou lekci — že Washington tento konflikt řídí, nikoli ho řeší — a dokud toto hodnocení platí, neexistuje žádný strukturální důvod, aby Írán přistupoval na ústupky, které USA požadují.
Zabavení tankeru to ještě více zvýrazňuje. Rubio čeká na diplomatickou odpověď na mírový návrh; Írán odpověděl operačně. Asymetrie v tom, jak obě strany čtou kalendář, je tak explicitní, jak to v těchto věcech může být.
Washington má termín. Teherán má páku
Jeden analytik popsal íránský přístup tento týden jako vyžadující "čas a trpělivost". Formulace je zdvořilá. Popisuje stranu, která sledovala, jak její protějšek stanovuje termíny a překračuje je, sledovala, jak "bezpodmínečná kapitulace" tiše opouští diplomatický jazyk, a sledovala pohyb vysokých amerických představitelů přes Islámábád a další zprostředkovatelské metropole — Vance, Witkoff, Kushner — aniž by dospěla k závěru, že Washington má čas na své straně.
Spojené státy jsou pod skutečným tlakem, aby vytvořily něco, co vypadá jako výsledek. Íránské vedení musí ukázat, že se nepodvolilo. Tyto pobídky nejsou ekvivalentní a neřeší se ve stejném časovém rámci. Pouze jedna strana v tomto jednání sleduje čas. Druhá jej nechává běžet.
Co příměří skutečně přineslo
Cílem Íránu zde není návrat do února. Teherán jedná o něčem trvalém: jaderný program, který přežije v nějaké životaschopné podobě, průliv, který nebude trvale demilitarizován, a regionální síť — Hizballáh a ostatní — která zůstane nedotčena.
Nic z toho není možné zajistit vyjednáváním s Američany a vše se stává dostupnějším, čím déle současná situace trvá.
Koalice, kterou Washington sestavil, není ve své trpělivosti jednotná.
Ropné trhy zůstávají problémem. Domácí politický kapitál pro otevřené zapojení je omezený. A každá výměna v průlivu, která je spolknuta bez rozhodné reakce, činí ospravedlnění příští rozhodné reakce o něco těžším — protože každý incident, který Washington řídí místo toho, aby ho vyřešil, se přidává k tiše se hromadícím důkazům, že důvěryhodnost návratu k maximálnímu tlaku má skutečné limity.
Příměří neselhává. Jde o přeměnu vojenského tlaku ve vyjednávací prostor, jeden incident po druhém, pro stranu, která nikdy nesouhlasila s časovým rámcem Washingtonu.
Pokud to bude pokračovat ještě dlouho, dohoda, která nakonec vznikne, nebude vypadat jako to, co Spojené státy požadovaly v březnu.
Bude to vypadat jako to, co byl Írán ochoten přijmout, což je zcela jiný výsledek — s důsledky, které přežijí schopnost této administrativy jej zvládat.
