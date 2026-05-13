Takřka 30 zemí je připraveno připojit se k dohodě o zvláštním tribunálu pro agresi Ruské federace

13. 5. 2026

čas čtení 1 minuta
Již 29 států plánuje připojit se k dohodě o zvláštním tribunálu pro zločin agrese Ruské federace proti Ukrajině. Oznámil to 12. května ministr zahraničních věcí Ukrajiny Andrij Sybiha.

Podle něj Kypr právě oznámil záměr usnadnit vytvoření zvláštního tribunálu.

"Je to významný krok ze strany země, která v současnosti předsedá EU," uvedl ministr.

Sybiha zdůraznil, že rostoucí počet zemí podporujících takovou iniciativu představuje silný impuls k obnovení spravedlnosti.

"Přivedeme před soud ty, kteří jsou vinni zločinem agrese proti Ukrajině. Vyzývám všechny státy – jak v Evropě, tak v jiných regionech – aby se připojily k této historické iniciativě. Jde o otázku principů," prohlásil ministr zahraničí.

