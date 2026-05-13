Takřka 30 zemí je připraveno připojit se k dohodě o zvláštním tribunálu pro agresi Ruské federace
13. 5. 2026
Iceland and Poland have confirmed their willingness to join the agreement required to launch the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 14, 2026
We are grateful to our Icelandic and Polish partners for taking this important step. It marks a turning point: with 17…
Podle něj Kypr právě oznámil záměr usnadnit vytvoření zvláštního tribunálu.
"Je to významný krok ze strany země, která v současnosti předsedá EU," uvedl ministr.
Sybiha zdůraznil, že rostoucí počet zemí podporujících takovou iniciativu představuje silný impuls k obnovení spravedlnosti.
"Přivedeme před soud ty, kteří jsou vinni zločinem agrese proti Ukrajině. Vyzývám všechny státy – jak v Evropě, tak v jiných regionech – aby se připojily k této historické iniciativě. Jde o otázku principů," prohlásil ministr zahraničí.
