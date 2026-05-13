Vypuknutí hantaviru bylo zvládnuto dobře – ale před námi jsou stále nebezpečné dny
13. 5. 2026
Všechny protokoly, na které se odborníci na zdraví jako já zaměřují, byly dodrženy. Ale vypuknutí nákazy na výletních lodích je notoricky těžké kontrolovat, píše Devi Sridhar
Hantavirus: onemocnění, o kterém byste si přáli, abyste o něm nikdy neslyšeli, když se vám hlavou honí představy o pandemii Covidu. Viděla jsem spoustu senzačních zpráv a několik bizarních názorů na sociálních médiích, takže si dokážu představit, že mnoho lidí je zmatených ohledně toho, co se děje.
Nejprve bych ráda řekla, že nejde o pandemii Covidu – Covid byl Covid. Předchozí epidemie hantaviru byly zvládnuty (ačkoli žádná z nich nebyla na výletní lodi). Prozatím je tedy riziko pro širokou veřejnost nízké – kolegové a já pokračujeme v práci jako obvykle a sledujeme, zda se objeví nové infekce mimo původní skupinu z výletní lodi. Tyto nové infekce by byly klíčovým zlomem, který určí, zda dojde k dalšímu šíření a vyhlášení varování o vyšším riziku pro veřejné zdraví – nebo zda jsme na konci tohoto ohniska.
První věc, kterou je třeba vědět, je, že případy hantaviru se vyskytují po celém světě neustále. Prostě o nich neslyšíte. Ve skutečnosti jste pravděpodobně neslyšeli o epidemii hantaviru kmene Andes v roce 2018 v Argentině, kde bylo 34 potvrzených případů a 11 úmrtí.
Část toho, co činí současnou epidemii jedinečnou – a mediálně zajímavou – je to, že se odehrává na výletní lodi s asi 150 lidmi 23 národností. Výletní lodě jsou známé tím, že ztěžují zvládání epidemie, a to kvůli stísněným životním podmínkám, častým zastávkám v různých přístavech, cestovatelské povaze pasažérů a obtížnosti řízení reakce veřejného zdraví na lodi, jakmile je virus detekován.
Necháte všechny na lodi s rizikem, že se nakazí a onemocní další lidé? Nebo je z lodi vyložíte a riskujete šíření v jejich domovských zemích? V tomto případě poměrně dost cestujících vystoupilo z lodi ještě před zjištěním ohniska nákazy a odletělo komerčními lety domů, což znamená, že již existuje širší potenciální vystavení viru. Jistotu budeme mít až v následujících týdnech.
Když se poprvé hovořilo o hantaviru, odborníci na veřejné zdraví doufali, že se jedná o jakýkoli kmen kromě andského, který se dokáže přenášet z člověka na člověka a v minulosti již způsobil epidemie s masivním šířením. K tomu přidejme fakt, že má inkubační dobu jeden až osm týdnů, což znamená, že jen proto, že je dnes někdo testován negativně, neznamená to, že není infikován. Mohly by se u něj objevit příznaky později a mohl by být infekční.
Také nemáme schválenou vakcínu, specifickou léčbu ani rychlý diagnostický test, který by bylo možné proti tomuto kmeni nasadit. To znamená, že se musíme spoléhat na tradiční opatření veřejného zdraví, jako je izolace a karanténa, masky N95 a zastavení řetězců infekce.
Během několika dní budeme vědět, kolik dalších lidí se na výletní lodi nakazilo, takže očekávejte další pozitivní případy. Během několika týdnů také zjistíme, zda se sekundární kontakty na letech a jinde nakazily od cestujících, kteří vystoupili předtím, než byl ohnisko identifikováno. Zatím nebyl identifikován žádný případ, což je dobrá zpráva. Ale je ještě brzy.
A je nezbytné, aby ti, kteří se vracejí do svých domovských zemí, byli logisticky, lékařsky a emocionálně podporováni, aby dodrželi karanténu po celých 42 dní doporučených WHO a nenakazili své blízké kontakty, jako jsou rodina a přátelé, které by možná chtěli vidět. Vzhledem k dlouhé inkubační době by to mohlo znamenat, že se případy objeví za jeden až dva měsíce a bude třeba zastavit další řetězce infekce. Nacházíme se také v jedinečné situaci, kdy se spoléháme na 23 různých vlád, aby úspěšně zvládly návrat svých občanů domů.
Vše navíc zkomplikovala skutečnost, že USA byly tradičně lídrem ve vyšetřování a reakci na epidemie prostřednictvím Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Nedávno však vystoupily ze Světové zdravotnické organizace (WHO) a propustily všechny inspektory CDC na výletních lodích. Je třeba ocenit, že WHO převzala vedení při reakci na situaci a spolupracuje s personálem na lodi a s několika vládami na koordinaci soudržné a integrované reakce. Všechny tyto různé země vítají své občany zpět a měly by se řídit podobným protokolem pro omezení šíření nákazy.
V tomto ohledu hraje vedoucí roli britská Agentura pro zdravotní bezpečnost (vedená prof. Susan Hopkinsovou) – a je třeba ocenit, že k řešení epidemie přistupuje rozumně, vědecky a proaktivně. Například využívá samostatné byty v nemocnici Arrowe Park ve Wirralu v Merseyside k ubytování všech osob vystupujících z lodi a zajišťuje jim podporované izolační podmínky s pravidelným testováním a lékařskými prohlídkami. Dobře zvládla také epidemii meningitidy v Kentu.
I kdyby se objevilo více případů, vědci již hledají řešení: urychlují se studie vakcín, zkoumají se stávající léky, které by mohly působit proti hantaviru, a testují se diagnostické metody. Vědomí, že někteří z nejbystřejších mozků na světě hledají řešení, vám snad také pomůže v noci lépe spát.
- Prof. Devi Sridhar je předsedkyní katedry globálního veřejného zdraví na Univerzitě v Edinburghu a autorkou knihy How Not to Die (Too Soon)
