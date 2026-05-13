Šéf izraelské pobočky Microsoftu odstoupí po vyšetřování obchodních vztahů s izraelskou armádou
13. 5. 2026
Vyšetřování bylo zahájeno poté, co Guardian odhalil, že Izrael využíval technologii společnosti k podpoře hromadného odposlouchávání palestinských telefonních hovorů
Šéf izraelské pobočky Microsoftu odstoupí v důsledku vyšetřování, které prověřovalo její obchodní vztahy s izraelskou armádou.
Microsoft nařídil vyšetřování loni v reakci na investigativní reportáž deníku Guardian, která odhalila, že armáda využívala technologii společnosti k provozování výkonného sledovacího systému, který hromadně shromažďoval telefonní hovory palestinských civilistů.
Společné vyšetřování s izraelsko-palestinským časopisem +972 Magazine a hebrejským médiem Local Call odhalilo, že elitní vojenská špionážní agentura Unit 8200 využívala cloudovou platformu Microsoft Azure k ukládání obrovského množství zachycených hovorů z Gazy a Západního břehu.
Vyšetřování, které zadala společnost Microsoft, bylo podle dostupných informací nedávno uzavřeno. Jeho závěry nejsou jasné; zdroje obeznámené se situací však uvedly, že vedly k oznámení z minulého týdne, že generální ředitel Microsoftu Izrael, Alon Haimovich, opustí společnost.
Izraelský ekonomický deník Globes v pondělí informoval, že Haimovichův odchod následoval po velké kontroverzi v pobočce související s porušením etického kodexu společnosti Microsoft. Uvedl, že své pozice opustilo i několik dalších manažerů.
Během několika týdnů od zahájení vyšetřování společnost Microsoft dospěla k závěru, že její počáteční zjištění ukazují, že jednotka 8200 porušila její podmínky služby, které zakazují použití její technologie k usnadnění hromadného sledování. V důsledku toho společnost ukončila přístup jednotky ke cloudovým službám a produktům AI používaným na podporu projektu sledování.
Díky téměř neomezené úložné kapacitě a výpočetnímu výkonu platformy Azure vybudovala jednotka 8200 systém, který umožňoval jejím zpravodajským důstojníkům každý den shromažďovat, přehrávat a analyzovat obsah milionů palestinských mobilních hovorů.
Podrobnosti o tom, jak moc se sledovací program spoléhal na platformu Azure, vyvolaly mezi vedoucími pracovníky společnosti Microsoft obavy, že někteří z jejích zaměstnanců v Izraeli možná nebyli vůči centrále zcela transparentní ohledně toho, jak jednotka 8200 technologii společnosti využívala.
Zdroje obeznámené s vyšetřováním, na kterém se podíleli právníci americké firmy Covington & Burling, uvedly, že to byla jedna z oblastí, na kterou se vyšetřování zaměřilo. Podle deníku Globes byl Haimovich předvolán vyšetřovacím týmem poté, co navštívili kanceláře Microsoftu Izrael poblíž Tel Avivu.
Dokumenty naznačují, že Haimovich sehrál roli při rozvíjení vztahů mezi Microsoftem Izrael a Jednotkou 8200 po setkání v roce 2021 mezi generálním ředitelem Microsoftu Satya Nadellou a tehdejším velitelem jednotky.
To zahrnovalo dohled nad partnerstvím se špionážní agenturou za účelem vybudování oddělené oblasti v rámci Azure pro ukládání citlivých zpravodajských materiálů. Po dokončení začala jednotka 8200 přesouvat rozsáhlý archiv každodenní palestinské komunikace do cloudové infrastruktury společnosti Microsoft.
Haimovich na žádost o komentář nereagoval. V e-mailu zaslaném zaměstnancům, v němž minulý týden oznámil svůj odchod, uvedl, že Izrael pozvedl na „jeden z nejrychleji rostoucích trhů společnosti Microsoft na světě“.
Společnost Microsoft dříve uvedla, že její vedoucí pracovníci, jako je Nadella, nevěděli, že jednotka 8200 používá Azure k ukládání zachycené palestinské komunikace. Místopředseda a prezident společnosti Brad Smith loni řekl: „Neposkytujeme technologie, které by usnadňovaly hromadné sledování civilistů.“
