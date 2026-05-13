Německo: 'Ulmská pětka' souzena po útoku na izraelskou zbrojní firmu
13. 5. 2026
Byl zahájen soudní proces proti pěti aktivistům obviněným z útoku na německou pobočku izraelského výrobce zbraní Elbit Systems v září 2025. První slyšení bylo zahájeno u vysoce zabezpečeného soudu ve Stuttgartu 27. dubna, ale bylo během několika minut přerušeno poté, co obhájci namítali, že nemohou důvěrně komunikovat se svými klienty.
Elbit Systems je jedním z největších izraelských výrobců zbraní s dceřinými továrnami v několika zemích. Společnost vyrábí drony, zařízení pro řízení a velení a telekomunikace pro několik dalších armád, včetně německého Bundeswehru. Německo je druhým největším dodavatelem zbraní pro Izrael.
Obžalovaní, kteří mají britské, irské, německé a španělské občanství, byli obviněni z neoprávněného vniknutí, ničení majetku, členství v kriminální organizaci a používání symbolů teroristických organizací. Od zatčení 8. září 2025 jsou drženi ve samostatných věznicích a v případě shledání vinnými jim hrozí několik let vězení.
Videa zveřejněná online zřejmě ukazují, jak aktivisté vnikají do kanceláří dceřinných společností Elbit Systems ve městě Ulmu, poškozují několik počítačů a dalších technických zařízení a na stěny stříkají slogany, včetně "vrazi dětí". Podle obhajoby aktivisté na místě čekali, když bezpečnostní složky na místě upozornily policii, aby byli zatčeni.
Prokurátoři interpretují skupinu 'Palestine Action' jako 'zločineckou organizaci'
Skupina je obviněna podle § 129 německého trestního zákoníku, který zakazuje zakládání a členství v kriminálních organizacích. Tato část se v posledních letech stala kontroverzní, protože ji žalobci stále častěji používají proti jiným protestním hnutím, například proti klimatické skupině Last Generation. Amnesty International a další tvrdí, že tato část je zneužívána německými žalobci. "To nese riziko spojování legitimního občanského zapojení s organizovaným zločinem," uvedla Paula Zimmermann, mluvčí Amnesty International Německo, ve svém prohlášení pro DW.
Státní žalobci ve Stuttgartu argumentovali, že použití článku 129 bylo legitimní, protože skupina "Palestine Action Germany", do které podle nich obžalovaní patří, byla před soudním řízením považována za "zločineckou organizaci". "Tento právní výklad byl přijat také ve všech dosavadní rozhodnutích v tomto případu různými soudy — naposledy Vyšším krajským soudem ve Stuttgartu," uvedl prohlášení pro DW. Obhajoba naopak řekla DW, že žalobci neprokázali, že "Palestine Action Germany" vůbec existuje jako formální organizace.
Obhajoba hodlá tvrdit, že "Ulmská pětka", jak je skupina známá, se snažila zastavit genocidu prováděnou Izraelem v Gaze "pomocí v sebeobraně". Německá média, citující mluvčí Elbit Systems, uvedla, že zařízení v Ulmu bylo využíváno k prodeji telekomunikačních dílů německé armádě.
"To je špatně," řekl Mathes Breuer, obhájce obžalované Leandry R. "Máme důkazy, že výzkum, který provádějí v Ulmu, je důležitý pro výrobu dronů. Máme důkazy, že díly z Ulmu jsou dodávány do zařízení Elbit v Izraeli — technické komponenty pro tanky a drony." Řekl, že tyto důkazy budou předloženy soudu během procesu.
Jednání ukončeno
Proces se konal u soudu s nejvyšší ostrahou ve věznici Stammheim, ve stejné soudní síni, kde se v 70. letech konal nechvalně známý proces proti levicovým teroristům RAF. Obhajoba a několik pozorovatelů v německých médiích vnímají volbu místa jako pokus prezentovat Ulmskou pětku jako teroristy.
Samotný proces začal koncem dubna napjatě, protože jedenáct obhájců odmítlo sednout, protože jejich klienti byli umístěni za skleněnou separací, která znemožňovala přímý kontakt s jejich právníky — což podle právníků bylo jasné porušení důvěrnosti mezi právníky.
"V jednu chvíli jsem musel křičet přes sklo," řekl Breuer pro DW. "Nebyla šance, že bychom si mohli popovídat bez sledování. Teoreticky by soud slyšel vše, co by se mnou můj klient probíral."
"Nikdy předtím jsem tento problém neměl," dodal Breuer, který uvedl, že měsíc před slyšením napsal soudu, aby tyto záležitosti objasnil, ale nedostal žádnou odpověď. "To nebylo soudní jednání, to byla show, jak vykreslit naše klienty jako teroristy. Tento soud není neutrální."
Po dvouhodinové přestávce soudce jednání zcela odročil a stále není jasné, jak bude patová situace vyřešena, protože další dva soudní termíny byly zrušeny.
Josie, partnerka obžalované Vi K., 27. dubna před soudní síní, uvedla, že kroky státu byly nepřiměřené. "Jde o pět aktivistů, kteří podnikli tento krok pouze s cílem na fyzický majetek," řekla Josie pro DW. "Nepokoušeli se nikomu ublížit, nejsou hrozbou pro společnost, nezaslouží si být v zaskleném oddělení."
Podmínky zadržení
Partneři a příbuzní obžalovaných, kteří se stali známými jako "Ulmská pětka", tvrdí, že německý stát se snaží z nich udělat odstrašující příklad, a to jak neobvykle dlouhým předběžným zadržením — trvajícím přes sedm měsíců, tak tím, co označují za obzvlášť přísné podmínky zadržení.
Ve svém prohlášení zaslaném e-mailem DW Vyšší krajský soud ve Stuttgartu uvedl, že zákon umožňuje soudu rozhodnout, že předběžná vazba může být za určitých podmínek prodloužena nad stanovených šest měsíců. "Vyšší regionální soud založil své rozhodnutí mimo jiné na existenci rizika útěku, které by nebylo dostatečně zmírněno ani složením kauce," uvádí prohlášení. "Návštěvy a telekomunikace vyžadují autorizaci a jsou monitorovány, pokud jsou splněny požadavky na takový příkaz."
Stuttgartský prokurátor mezitím uvedl, že nepožadoval žádné zvláštní podmínky zadržení. "To jsou standardní omezení německého trestního řízení, která doprovázejí soudní příkaz k předběžné vazbě," uvedl mluvčí.
Ale přátelé a rodina obžalovaných nejsou spokojeni. "Myslím, že je to všechno úplně neoprávněné," řekla Josie. "Pět spáchalo tento čin a čekalo na příjezd policie. Nekladli odpor při zatýkání, neskrývali své tváře, nepokoušeli se uprchnout. Tento čin byl zřejmě politickým prohlášením. Všichni mají studium, práci nebo jiné závazky v Berlíně. Nemají žádnou motivaci utéct ze země. Po celou dobu byli připraveni převzít odpovědnost za své činy."
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) vyšetřuje chování Izraele v Gaze od chvíle, kdy Jihoafrická republika v prosinci 2023 zahájila u nejvyššího soudu OSN žalobu, v níž tvrdí, že jde o genocidu. Chování Izraele ve válce bylo mnoha mezinárodními organizacemi na ochranu práv a komisí OSN označeno za genocidu. Izrael to popírá.
Zdroj v angličtině: ZDE
