USA vedou jednání s Dánskem ohledně Grónska
13. 5. 2026
Americká strana usiluje o otevření tří nových základen na jihu ostrova, což novinářům potvrdili zdroje v Bílém domě. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa odmítla zveřejnit podrobnosti s tím, že jednání "jdou správným směrem".
Dánské ministerstvo zahraničí také potvrdilo probíhající jednání.
Podle jednoho ze zdrojů navrhli američtí představitelé plán, podle kterého by tři nové vojenské základny byly formálně označeny jako suverénní území Spojených států. Základny budou primárně monitorovat možnou ruskou a čínskou námořní aktivitu v severním Atlantiku mezi Grónskem, Islandem a Spojeným královstvím – tzv. GIUK Gap (Grónsko-Islandsko-britská hranice).
Zdroje zdůraznily, že strany dosud nedosáhly konečné dohody a konečný počet základen se může změnit. Předpokládá se, že jedna z nových základen bude umístěna v Narsarsuaq – na místě bývalé americké vojenské základny s malým letištěm.
Během jednání američtí zástupci nezmiňovali otázku možného převzetí kontroly nad Grónskem.
