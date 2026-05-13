Ukrajina poprvé za tři roky na frontě přebírá iniciativu
13. 5. 2026
Ruská armáda nejeví žádné známky zahájení tradiční jarní ofenzívy. Naopak, druhý měsíc po sobě se zdá, že ztrácí území. Poprvé za téměř tři roky se zdá, že iniciativa ve válce se přesouvá na Ukrajinu.
Po přežití kruté zimy, kdy byly její města a energetický systém téměř každou noc vystaveny masivním útokům dronů a raket, Ukrajina obrátila situaci. Ať už je ukazatel jakýkoli, od ničení infrastruktury v zázemí po ztráty na frontě, způsobuje Rusku stále vážnější škody. "Připadá mi to jako zlomový okamžik války," řekl vojenský expert Sir Lawrence Freedman, emeritní profesor na King's College London, pro The Economist. "Pokud úsilí Rusů nepřinese žádné výsledky, nebudu překvapen, pokud se v některých oblastech situace začne rozpadat."
Nedostatek výsledků na bojišti vysvětluje "dronová zeď", kterou postavily Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) a která obrátila tradiční poměr ztrát vzhůru nohama. Pokud v minulých konfliktech tradičně připadaly 2–3 zranění na jednoho mrtvého, nyní na ukrajinské frontě, jak řekl Volodymyr Zelenskyj, Rusko ztrácí téměř dva mrtvé na jednoho zraněného. A je docela možné, že "stoicismus a fatalismus ruských vojáků jsou téměř vyčerpány," věří Freedman.
Nyní na frontě je až 80 % ruských vojáků zničeno pomocí dronů. A zranění, o které se ruská armáda příliš nestará, jsou ponecháni osudu, protože je téměř nemožné je evakuovat, říká Seth Jones, hlavní vojenský analytik ve washingtonském Centru pro strategická a mezinárodní studia.
Kvůli ukrajinským dronům ruská armáda již pátý měsíc v řadě ztrácí více vojáků (30–34 tisíc lidí), než kolik verbuje podle smlouvy, říká velitel bezpilotních jednotek Ukrajiny Robert Brovdi:
"To ovlivňuje bojovou schopnost ruské armády a snižuje její útočný potenciál. To je fakt."
S pomocí dronů středního doletu (od 50 do 300 km) Ozbrojené síly Ukrajiny aktivně ničí ruskou zásobovací a vojenskou infrastrukturu u fronty – sklady munice a dronů, operační kontrolní body, odpalovací zařízení protiletadlových raket a radarové stanice, místa nasazení obrněných vozidel a jednotek. Podle Zelenského byly letošní nákupy takových bezpilotních systémů vládou pro Ozbrojené síly Ukrajiny již pětkrát vyšší než za celý rok 2025.
Institut pro studium války (ISW) nedávno uvedl faktory, které přispěly k nedávným úspěchům Ukrajiny:
- pozemní protiútoky a údery proti cílům na střední vzdálenost;
- zastavení nelegálního používání terminálů Starlink ruskou armádou;
- blokování přístupu k telegramovému messengeru, který armáda na frontě používá pro komunikaci, stejně jako pro zásobování a dodávky dobrovolníky, ruskými úřady.
V dubnu podle odhadů ISW ruské jednotky ztratily kontrolu nad 116 čtverečními kilometry, čímž poprvé od invaze Ozbrojených sil Ukrajiny do kurského regionu v srpnu 2024 ztratily území. The Economist vypočítal na základě map ISW, že za posledních 30 dní Rusko ztratilo kontrolu nad 113 čtverečními kilometry.
V posledních měsících Ukrajina zlepšila nábor a výcvik personálu, což pomohlo stabilizovat situaci v některých sektorech fronty, poznamenává Justin Bronk, hlavní výzkumník v Royal United Services Institute (RUSI). Podle něj má Rusko stále větší potíže s doplňováním ztrát na bojišti. Na tomto pozadí se ekonomické a logistické škody z dlouhodobých ukrajinských úderů na infrastrukturu v ruských regionech stávají stále významnějšími, dodává:
"Rostoucí ekonomické a materiální ztráty Ruska jsou pravděpodobně důležitější než loni. Nyní zhoršují situaci na bojišti, což není pro Rusko příliš příznivé."
Objekty téměř 2 000 km od ukrajinské hranice a území s 70 % populace nyní spadají do dosahu ukrajinských raket a dronů. Útoky na přístavy, rafinerie a další ropnou infrastrukturu, vojenské a chemické závody "způsobily Rusku psychické škody," uvádí Jones.
Hodně bude v průběhu konfliktu záviset na tom, co se stane v příštích měsících a zda Rusko dokáže odolat ukrajinským úspěchům v oblasti dronů, věří Freedman: "Realita je taková, že mají potíže na frontě a moc toho nefunguje."
Jones souhlasí:
"Je těžké si představit, jak by se situace v Rusku mohla zlepšit. Pro ty, kteří podléhají Putinovi, je situace poměrně pochmurná."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse