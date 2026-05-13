Ruská loď, která se potopila u pobřeží Španělska, možná převážela jaderné reaktory do Severní Koreje
13. 5. 2026
Podle některých zpráv možná západní ozbrojené síly zaútočily na loď Ursa Major, která se potopila po záhadných výbuších
Ruská nákladní loď, která před 17 měsíci utrpěla sérii záhadných výbuchů a nakonec se potopila u jihovýchodního pobřeží Španělska, mohla podle zpráv přepravovat reaktory pro jaderné ponorky určené pro Severní Koreu.
Loď Ursa Major, 142 metrů dlouhá loď plující pod ruskou vlajkou, která patří společnosti Oboronlogistics napojené na stát, údajně plula ze Sankt Peterburgu do Vladivostoku na Dálném východě Ruska, když se potopila 62 námořních mil od pobřeží Murcie krátce před půlnocí 23. prosince 2024.
O jedenáct hodin dříve vyslala španělská námořní záchranná a bezpečnostní služba Sasemar k lodi Ursa Major, která v 12:53 vyslala tísňový signál, vrtulník, rychlý záchranný člun a remorkér.
Ostatní plavidla v oblasti zaznamenala, že ruská loď, která v předchozích 24 hodinách výrazně zpomalila, se silně nakláněla a její posádka opouštěla loď. Členové posádky sdělili záchranářům, že v strojovně lodi došlo ke třem výbuchům.
Španělské pokusy o pomoc lodi Ursa Major byly toho večera v 20:07 přerušeny, když dorazila ruská válečná loď, převzala velení a nařídila oběma lodím Sasemar, aby se stáhly do vzdálenosti dvou námořních mil.
Podle dokumentu španělské vlády, který byl zveřejněn před třemi měsíci v reakci na parlamentní dotazy týkající se incidentu, ruská válečná loď poté vystřelila světlice nad loď Ursa Major. Zpráva v murcijském deníku La Verdad uvádí, že světlice mohly být použity k oslepení infračervených kanálů zpravodajských satelitů, které incident monitorovaly.
Vyšetřování CNN týkající se potopení lodi uvádí, že „čtyři podobné seismické signály… jejichž vzorec připomínal podvodní miny nebo výbuchy v povrchových lomech“ byly zaznamenány těsně po odpálení světlic. V 23:20 se loď Ursa Major potopila a nyní leží v hloubce 2 500 metrů. Předpokládá se, že při počátečních výbuších zahynuli dva členové posádky, zatímco 14 bylo zachráněno.
Ačkoli loď oficiálně přepravovala „nebezpečný náklad“ – včetně 129 přepravních kontejnerů, dvou jeřábů a dvou velkých krytů údržbových otvorů – její trasa a potopení vzbudily podezření španělských úřadů.
Při výslechu kapitán lodi Ursa Major nakonec španělským vyšetřovatelům sdělil, že „kryty údržbových otvorů“ na palubě jeho lodi byly „součásti jaderného reaktoru podobné těm, které se používají v ponorkách“, ale že se nevozilo žádné jaderné palivo.
Vyšetřovatelé si také na satelitních snímcích všimli dvou obrovských modrých kontejnerů – každý s odhadovanou hmotností asi 65 tun – na zádi lodi.
„Jednalo by se tedy o dva náklady, které by bylo téměř nemožné přepravit po klikatých silnicích Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu a Afghánistánu mezi dvěma městy, do nichž loď Ursa Major plula,“ uvádí zpráva v deníku La Verdad.
„Tento záhadný nedeklarovaný náklad by jistě ospravedlnil plavbu dlouhou více než 15 000 km po moři mezi Petrohradem a Vladivostokem.“
Zdroj obeznámený s vyšetřováním sdělil CNN, že ruský kapitán se domníval, že bude odkloněn do severokorejského přístavu Rason, aby tam doručil oba reaktory.
Ačkoli incident zůstává záhadou, CNN naznačila, že potopení lodi Ursa Major „může znamenat vzácný a vysoce riskantní zásah západních ozbrojených sil, jehož cílem bylo zabránit Rusku v dodání modernizované jaderné technologie klíčovému spojenci, Severní Koreji“. Stanice poznamenala, že ruská loď vyplula pouhé dva měsíce poté, co severokorejský vůdce Kim Čong-un vyslal vojáky na pomoc Vladimíru Putinovi při invazi na Ukrajinu.
CNN a La Verdad informovaly, že díra o rozměrech 50 cm x 50 cm nalezená v trupu plavidla – s poškozeným kovem směřujícím dovnitř – mohla být způsobena superrychlou zbraní známou jako superkavitující torpédo.
„Předpokládá se, že pouze Spojené státy, několik spojenců z NATO, Rusko a Írán disponují tímto druhem vysokorychlostního torpéda, které před zbraní vystřeluje vzduch, aby snížilo odpor vody,“ uvedla CNN.
„Zdroj obeznámený s [španělským] vyšetřováním uvedl, že dospěl k závěru, že použití takového zařízení by odpovídalo velikosti díry v trupu lodi Ursa Major a že by mohlo způsobit bezhlučný náraz, který vedl k náhlému zpomalení lodi 22. prosince.“
CNN uvedla, že v okolí trosek lodi došlo v poslední době k „náhlému nárůstu vojenské aktivity“, přičemž americké letouny vybavené detektory jaderných materiálů nad místem dvakrát za poslední rok přeletěly a ruská špionážní loď týden po potopení lodi vyvolala v troskách další čtyři výbuchy.
Zpráva společnosti Oboronlogistics tvrdí, že loď Ursa Major se stala obětí toho, co označila za „cílený teroristický útok“.Zdroj v angličtině ZDE
