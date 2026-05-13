Ukrajina se připravuje na pokračování ve válce bez pomoci USA
13. 5. 2026
Mezitím se v Kyjevě začínají distancovat od Washingtonu, který přestal pomáhat se zbraněmi a nebyl schopen navázat mírový proces. Ukrajina nachází nové spojence a stává se stále více vojensky nezávislou.
Mírová jednání iniciovaná Trumpem se od konce února zastavila. Spojené státy začaly bojovat proti Íránu a Zelenskyj zřejmě uskutečnil "zkušební rozchod" s Washingtonem. Veřejně kritizuje Spojené státy způsobem, který by byl loni nemyslitelný, když se Kyjev snažil diplomaticky čelit Trumpovým snahám rychle ukončit válku za podmínek příznivých pro Moskvu. Nyní Zelenskyj veřejně tvrdí, že američtí vyjednavači "nemají čas na Ukrajinu"; odsuzuje rozhodnutí USA pozastavit sankce na ruský vývoz ropy, což podle něj dává Kremlu "pocit beztrestnosti"; s nespokojeností poznamenává, že zatímco Trumpova administrativa tlačí Ukrajinu k výměně území za mír, "nadále volí strategii, která vyvíjí větší tlak na ukrajinskou stranu" než na Rusko.
Mírová jednání jsou "mrtvá," řekl Harry Nedelcu, vedoucí ředitel evropské konzultační společnosti Rasmussen Global, pro NYT: "Už žádná skutečná jednání neexistují. Není žádná diskuse. Rusko pro ně nyní nemá žádnou motivaci. A Spojené státy už se nejeví být spolehlivým a rozumným prostředníkem mezi oběma stranami."
Ačkoliv američtí mediátoři Steve Witkoff a Jared Kushner opakovaně navštívili Rusko, během jednání nikdy nepřijeli na Ukrajinu. V pátek Zelenskyj uvedl, že na ně na konci jara v Kyjevě čeká, ale Bílý dům tuto návštěvu zatím nepotvrdil.
Vysoký americký vojenský představitel řekl Politicu s odkazem na Witkoffa a Kushnera:
"Írán stále zabírá značné množství času, mimo jiné proto, že do těchto jednání jsou zapojeni stejní lidé. Ukrajina však na bojišti získává pokroky a zdá se, že Trump si toho nevšiml."
Před týdnem, když konzervativní rozhlasový moderátor Hugh Hewitt během rozhovoru s Trumpem řekl o Ukrajincích: "Jsou lepší než kterýkoli z našich spojenců v NATO," prezident neargumentoval a opakoval, že "nemají mapy".
"Bojují s obrovským monstrem a dlouho ho zadržují," souhlasil. Poté, co se chlubil, že jim "prodává zbraně" (místo toho, aby jim jen daroval, jako Joe Biden, za částku 350 miliard dolarů, kterou vymyslel Trump), prezident dodal:
"Bojují, protože, ať už mají skvělé zbraně nebo ne, jsou schopni bojovat."
Postup ruské armády na frontě se ve skutečnosti dávno zastavil a Ukrajina zavedla hromadnou výrobu dronů, raket a dalších typů zbraní. Dále rozvíjí společné obranné projekty s evropskými firmami, které hrají v podpoře Ukrajiny stále důležitější roli.
Hlavní věcí, ve které je Ukrajina stále silně závislá na Spojených státech, je dodávka protiraketových systémů, především Patriot, a raket pro ně, které jsou nejúčinnější proti ruským raketám. Země NATO financují své nákupy, ačkoli kvůli válce na Blízkém východě se objevily vážné obavy, že Spojené státy zpozdí nové dodávky kvůli neschopnosti rychle vyrobit nové rakety jako náhradu těch, které byly vyčerpané.
Ale i kdyby dodávky amerických zbraní vyschly, Ukrajina to zvládne, říká Maksym Skripčenko, prezident kyjevského think-tanku Transatlantic Dialogue: "Pokud se jednoho rána probudíme bez toho všeho, nebude to taková katastrofa jako dřív. Není to jako za Bidenových časů, kdy jsme se tak silně spoléhali na americké vybavení."
V případě zpravodajských informací, jejichž hlavním dodavatelem byla americká armáda, Evropa již převzala roli jejich poskytovatele. Emmanuel Macron už v lednu uvedl, že dvě třetiny zpravodajských informací pro Ukrajinu nyní poskytuje Francie a evropské armády doufají, že se brzy obejdou bez Spojených států.
Pokud jde o drony, které se staly hlavním prostředkem vedení této války, Ukrajina nemá konkurenci. Ukrajina vyrábí většinu dronů sama. A podle zástupkyně v NATO Aleny Getmančuk Ukrajina nyní sestřeluje více než 60 % ruských dronů vlastními interceptory: "Nyní se cítíme soběstačnější."
Konflikt na Blízkém východě dokonce přivedl Ukrajinu na světovou úroveň. "Prezident Zelenskyj poslal všechny své protidronové zbraně do SAE," obdivoval Hewitt, který dříve řekl, že je "hluboce zklamán Evropou" a chválil Trumpa za jeho rozhodnutí stáhnout část vojáků z Německa.
Zelenskyj dokonce veřejně pokáral amerického viceprezidenta J.D. Vance, který ho v únoru 2025 hrubě napadl během setkání ukrajinského prezidenta s americkými představiteli v Oválné pracovně Bílého domu.
V dubnu Vance označil probíhající nepřátelství za "spor o několik čtverečních kilometrů území" a vyjádřil pochybnosti, zda by ukrajinské jednotky měly držet ty oblasti, které Putin požaduje předat, ale které představují nejsilnější obrannou linii pro ozbrojené síly Ukrajiny.
Na tiskové konferenci Zelenskyj odpověděl:
"S veškerou úctou, viceprezident se jednání neúčastní."
A kdyby se zúčastnil, dodal Zelenskyj, pravděpodobně by měl hlubší porozumění tomu, "co vlastně území nezávislé Ukrajiny je".
