Česko jako prostor „kanadských“ trávníkářů
13. 5. 2026 / Beno Trávníček Brodský
čas čtení 4 minuty
Pozn. JČ: V Británii upozorňují média a odborníci, že se v květnu tráva vůbec nemá sekat, protože tím zničíte nejen svou přírodní flóru, ale katastrofálně zlikvidujete i celou faunu, veškerou kulturu brouků a ostatních miniaturních zvířat, která by normálně jinak v trávě žila.
Beno Trávníček Brodský:
Odstěhovali jsme se před časem na venkov ze středně velkého města - za čistým vzduchem, klidem, selským rozumem, gruntovní morálkou... Leccos z toho jsme tu našli, ale také pár zlozvyků, které se patrně vůbec neváží na velikost sídla – jsou zkrátka všeobjímající. O neumění topit správně pevnými palivy, tedy bez zbytečného „čudění“, už jsem psal. Teď bych se rád zmínil o problematice sečení trávy.
Mnoho sousedů ji drtí a drtí a drtí... Jak trošku povyroste, už ji čeká trest od sekačky. Žádná kvítka pro hmyz či parádu – NIC. Něco jako dlažba natřená na zeleno. Á... zákeřná pampeliška! Následuje frontální útok s vypichovacím nožem. Mimochodem jednou se nějakého renomovaného bylinkáře ptali, kdyby si směl vybrat jen jednu bylinku, která by to byla. Bez velkého přemýšlení odpověděl smetánka lékařská (pampeliška). Nevím, zda je to všeobecně známo, ale běžné rotační sekačky, kterými povětšině tito aktivisté sečou trávníky dost nízko nad zemí, zdevastují květné rostliny často tak, že už nemají z čeho kvést. Přitom i tyhle sekačky většinou umožňují séct výš než je obvyklé.
Když nás jeden takový člověk občas navštíví na naší přírodní zahradě, neopomene během povídání několikrát připomenout, že nemáme posečeno – evidentně ho to irituje. My ale přiměřeně posečeno máme. Ale jen tam, kde se pravidelně chodí a i tak na vyšší „strniště“. Tam, kde nám vysoká tráva vůbec nevadí ji necháváme „až“... pak – jednou, maximálně dvakrát ročně ji nějak zkrátíme, ale třeba také někde ne.
Manželka loni někdy na podzim postávala u našeho drobného foliového jezírka, které funguje jako pítko pro hmyz, ptáky, ježky, kočky... (má mělký neklouzavý sestup k hladině) a na okraji kterého roste pár trsů také nedosékané trávy. Zvažovala, že by ji odřízla, ale objevila tam neuvěřitelný „cvrkot“ malých oranžových broučků. Biotop jim byl ponechán – tráva tam vydržela do jara.
Tedy, že „vymlátit“ všechnu trávu na zahrádce je hodně přihlouplé je nasnadě. Druhým tupým fenoménem je vcelku masivní snaha řady lidí, posečenou trávu někam „odbytovat“. Nasypat ji na veřejné prostranství už dneska tak jednoduché není, protože každé takové prostranství patří někomu konkrétnímu – minimálně obci. To ale řadu lidí k tolik potřebnému domácímu kompostování a vracení organiky zpět do půdy stejně nevede - přecpávají s ní kontejnery. Ty alespoň v nové době už většinou nesměřují na skládku SKO, ale do kompostáren či anaerobních digescí (bioplynek). Užitek z té organiky pak ale má někdo jiný a navíc to stojí zbytečné provozní náklady a další související poškozování ŽP dopravou.
Proč to píšu? Bylo by hezké, tak jak jsme se docela dobře naučili třídit odpadky a už je nesypeme všechny do jedné „popelnice“, abychom se naučili starat o své zahrádky trochu udržitelnějším způsobem. Tedy ti, kteří to zatím nedělají. Zahrádky jsou často v naší „zemědělsko-průmyslové“ krajině jedním z mála dobrých útočišť pro volně žijící živočichy – povětšině ohrožené. Jde o jednu z mála věcí, kterou máme úplně celou ve svých rukách!
866
Diskuse