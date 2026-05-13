Tajný útok Spojených arabských emirátů na Írán hrozí vtažením států Perského zálivu do války
13. 5. 2026
Pokud skončí současné křehké příměří mezi USA a Íránem, je pravděpodobnější, že se Emiráty stanou terčem Teheránu
Riziko, že se některé státy Perského zálivu zapletou do přímé války s Íránem, vzrostlo poté, co bylo oznámeno, že Spojené arabské emiráty během konfliktu tajně zahájily rozsáhlý útok na Írán.
Kromě toho Kuvajt uvedl, že zadržel nejméně čtyři členy Islámské revoluční gardy, kteří se pokoušeli provést „teroristické útoky“ na kuvajtský ostrov Bubiyan, největší ostrov v kuvajtském pobřežním řetězci.
Útok SAE na Írán, který byl podniknut jako odplata za íránské útoky na jejich zařízení, zahrnoval úder na íránský ostrov Lazan těsně předtím, než bylo 7. dubna oznámeno příměří, uvedl Wall Street Journal.
Tato zpráva pravděpodobně učiní SAE ještě jasnějším terčem pro Írán, pokud bude příměří zrušeno a USA a Írán obnoví konflikt. Donald Trump v pondělí uvedl, že příměří visí na vlásku kvůli tomu, že Írán neudělal ústupky, které požaduje ohledně svého jaderného programu.
V úterý Pentagon uvedl, že náklady na válku s Íránem vzrostly na téměř 29 miliard dolarů – což je o 4 miliardy dolarů více než předchozí odhad Pentagonu z před dvou týdnů.
V dřívějších bojích, které začaly 28. února, byly SAE vybrány jako cíl raketových a dronových útoků Íránu. Byly napadeny neúměrně, částečně kvůli závažnému diplomatickému nepřátelství vůči Íránu vyjádřené jejich vládci. Zpráva deníku The Wall Street Journal poskytla podrobnosti o tom, jak se toto diplomatické nepřátelství rozšířilo na nepřátelství vojenské, a poukázala na snímky, které údajně ukazovaly francouzské stíhačky Mirage a čínské drony Wing Long (obě používané SAE) operující v Íránu.
SAE v té době naznačily, že chtějí podniknout odvetné operace, a ne jen bránit svá ropná a přístavní zařízení. Írán v té době také obvinil SAE a Kuvajt z účasti na útocích.
SAE se dosud nepodařilo přesvědčit Katar ani Saúdskou Arábii, aby podnikly více kroků proti íránským útokům nebo blokádě v Hormuzském průlivu, kterou Teherán považuje za nezbytnou odvetu za útoky USA. Íránská zpravodajská analýza vždy vycházela z toho, že některé státy Perského zálivu povolily americkým silám využívat svůj vzdušný prostor nebo americké základny k útokům na Írán.
Evropané, včetně britských vzdušných sil, také chránili státy Perského zálivu, ale to bylo domácí veřejnosti prezentováno především jako nezbytný krok k ochraně neutrálních spojenců v Perském zálivu, kteří se chtěli konfliktu vyhnout.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee uvedl, že Izrael vyslal baterie systému Iron Dome a personál, aby posílil obranu Spojených arabských emirátů.
Rozpory uvnitř států Perského zálivu – zejména mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty – se v soukromí soustředily na to, zda by se arabský hněv nad íránskými útoky měl promítnout do vojenských odvetných opatření, nebo zda by to vyvolalo takovou míru íránského nepřátelství, která by mohla ohrozit křehké diplomatické vztahy mezi státy Perského zálivu.
Turki al-Faisal, bývalý saúdskoarabský velvyslanec v USA, v článku v Arab News tento týden trval na tom, že saúdská zdrženlivost je moudrá. Napsal: „Kdyby se izraelskému plánu podařilo vyvolat válku mezi námi a Íránem, region by se proměnil v stav devastace a zničení a Izraeli by se podařilo vnutit regionu svou vůli a zůstat jediným aktérem v našem okolí.“
Pokud by Saúdská Arábie dnes vstoupila do totální války, ropná zařízení na východním pobřeží by byla zničena, odsolovací závody by byly zasaženy, a projekty Vize 2030 by se zastavily, bylo naznačeno.
Kuvajtský tisk zveřejnil jména čtyř velitelů IRGC, kteří se začátkem tohoto měsíce pokusili infiltrovat ostrov Bubiyan na rybářské lodi. Íránská média o této události zatím neinformovala, ale Spojené arabské emiráty vydaly prohlášení, v němž vyjádřily solidaritu s Kuvajtem v jeho snaze odrazit „nepřátelské a teroristické činy“ IRGC. Íránský velvyslanec v Kuvajtu byl předvolán na ministerstvo zahraničí, aby vyslechl rozhořčení Kuvajtu nad útokem na jeho ozbrojené síly. Některé kuvajtské zprávy zdůrazňovaly spíše čínskou než americkou přítomnost na ostrově.
Rozhořčení Spojených arabských emirátů vůči Íránu částečně odráží dlouhodobé ideologické rozdíly, včetně ochoty Spojených arabských emirátů podepsat Abrahamovy dohody normalizující vztahy s Izraelem, ale také přesvědčení, že Emiráty byly kvůli těmto vazbám na Izrael neprávem vybrány Íránem jako cíl narušení.
Bylo potvrzeno, že narušení činnosti SAE zahrnuje téměř dvouleté uzavření největšího plynového závodu v SAE kvůli íránským útokům z minulého měsíce. Majitel, společnost Adnoc Gas, uvedl, že závod nebude plně opraven až do příštího roku.
Cílem je obnovit zpracovatelskou kapacitu komplexu na 80 % do konce roku 2026, přičemž plné kapacity by mělo být dosaženo v roce 2027, uvedla společnost v úterý.
Postoj SAE však také posloužil k vybudování nových diplomatických spojenectví na Blízkém východě.
Pákistánský ministr obrany Khawaja Asif pochválil čtveřici zemí, které se vyhýbají konfliktu s Íránem. „Všechny okolnosti v regionu vedou k alianci, která sdružuje Pákistán, Saúdskou Arábii, Turecko a Katar.“
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan vyjádřil jedno z nejzákladnějších přesvědčení této čtveřice a varoval před „izraelským expanzionismem“, který „zůstává výzvou číslo jedna pro stabilitu a bezpečnost v našem regionu“.
Dodal: „To, čím prochází Perský záliv, by nemělo vést k tomu, že se přestaneme soustředit na Gazu.
Expanzionismus v Gaze, Bejrútu, na Západním břehu a v Sýrii stál mnoho životů a donutil mnoho dalších lidí opustit své domovy. Země regionu a mezinárodní společenství by měly být v této otázce citlivější,“ řekl.
Írán v úterý jednal s Ománem o svých plánech na reorganizaci správy lodní dopravy procházející Hormuzským průlivem, včetně zavedení poplatků za služby pro lodní společnosti.
