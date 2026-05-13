Britští studenti budou v ohrožení, pokud univerzity zkrachují, varují poslanci
13. 5. 2026
Pozn. JČ: Jak jsme o tom několikrát informovali, britské vlády svou indolencí zřejmě zničí britské univerzity. Odebraly jim státní financování a řekly jim, ať siu vydělají peníze na provoz zavedením horentního školného pro zahraniční studenty. Pak začaly vlády považovat zahraniční studenty za imigranty, které v zemi nechtějí, a začaly omezovat jejich práva, takže studenti přestávají do Británie přijíždět. Univerzity, logicky, krachují. Výsledek hloupého zavedení univerzitního školného.
Podle britských poslanců potřebují studenti lepší ochranu ze strany vlády pro případ, že by některá z anglických univerzit zkrachovala a nebyla schopna splácet své dluhy.
Ve zprávě Výbor pro vzdělávání uvedl, že 24 institucí je nyní údajně ohroženo platební neschopností v příštích 12 měsících – mnoho z nich již provádí propouštění, ruší studijní programy a prodává budovy nebo pozemky.
Poslankyně Helen Hayesová, která výboru předsedá, uvedla, že prioritou je ochrana studentů, „kteří do svého studia investovali čas, peníze a energii“.
Mluvčí britského Ministerstva školství (DfE) uvedl, že vláda je odhodlána zajistit univerzitám bezpečnou budoucnost, aby mohly plnit své závazky vůči studentům, daňovým poplatníkům a ekonomice.
Hayesová řekla: „Je nezbytné vyvinout systém včasného varování. Vláda a Úřad pro studenty by měly být připraveny zasáhnout, když se rozsvítí žlutá kontrolka, a ne až když už bliká červená.“
Poslanec za labouristickou stranu za obvod Dulwich a West Norwood uvedl, že možnost, že se některá z velkých britských univerzit stane platebně neschopnou, je „reálnou možností, nikoli teoretickým varováním“.
Zpráva uvádí, že by měl být vypracován protokol s nákladově rozpočtovanými plány na ochranu studentů a zaměstnanců, který by nabízel možnosti, jako je fúze s jinou institucí, restrukturalizace nebo řádný odchod, při kterém by univerzita fakticky ukončila činnost, ale s opatřeními pro studenty, zaměstnance a studijní programy.
„Ambiciózní reformy“
Zpráva uvádí, že regulační orgán pro vysokoškolské vzdělávání, Office for Students, se obává, že 24 poskytovatelů – včetně sedmi s více než 3 000 studenty – je v příštích 12 měsících ohroženo platební neschopností a „odchodem z trhu“.
Dalších 26 institucí je podle zprávy ohroženo odchodem z trhu v příštích dvou až třech letech, ale některé z nich jsou menší, protože pouze asi polovina z nich má více než 3 000 studentů.
Ministerstvo školství uvedlo, že „přijalo opatření k zajištění stabilního finančního základu tohoto sektoru“ zvýšením maximálního stropu školného a přeorientováním Úřadu pro studenty na podporu finanční stability univerzit.
„Prostřednictvím našich ambiciózních reforem oznámených v bílé knize o vzdělávání a dovednostech pro studenty starší 16 let obnovíme univerzity jako motory růstu, ambicí a příležitostí.“
Zpráva však uvádí, že zmrazení poplatků pro studenty bakalářských programů mělo dopad na finance univerzit, což je vedlo ke zvýšení příjmů z poplatků za postgraduální studium a od zahraničních studentů.
Uvádí se v ní, že zahraniční studenti tvoří čtvrtinu všech studentů, ale platí více než 45 % příjmů z poplatků.
„Tyto poplatky představují finanční přebytek, který se používá k křížovému dotování výzkumu a domácí výuky,“ uvádí se v ní.
Hayesová dodala, že pokud chce vláda snížit počet zahraničních studentů přicházejících do Spojeného království, musí stanovit, jak stabilizuje finance univerzit.
„Finanční propast“
V reakci na zprávu odborový svaz University and College Union (UCU) uvedl, že zpráva ukazuje, že vláda „spí za volantem“, zatímco univerzity čelí „finanční propasti“.
Generální tajemnice Jo Gradyová vyzvala k vytvoření nouzové pracovní skupiny pro vysokoškolské vzdělávání, která by dohlížela na to, jak budou ministři přímo zasahovat při provádění doporučení zprávy.
Vivienne Stern, výkonná ředitelka organizace Universities UK, která zastupuje 141 univerzit, uvedla, že jsou vládě „vděční“ za zvýšení poplatků v souladu s inflací v Anglii.
Uvedla však, že změny ve vízovém režimu vedly k poklesu počtu zahraničních studentů a „dlouhodobá neschopnost výzkumných grantů pokrýt náklady“ vytvořila na univerzity obrovský tlak.
Alex Stanley, viceprezident Národní unie studentů (NUS), uvedl, že zpráva je „děsivá“ a že „studenti by neměli nést hlavní břemeno nedostatečných investic do vysokoškolského vzdělávání“.
Zdroj v angličtině ZDE
