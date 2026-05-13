Británie: Tisíce zaměstnanců Univerzity v Nottinghamu varovány, že zřejmě budou propuštěny
13. 5. 2026
Instituce konstatuje, že do roku 2031 by jí mohly dojít peníze, a chce zrušit více než 600 akademických a podpůrných pracovních míst
Tisíce zaměstnanců Univerzity v Nottinghamu byly vyzvány, aby se připravily na propouštění v rámci drastických finančních škrtů, které podle akademických pracovníků poškodí budoucnost této instituce.
Vedení univerzity v úterý zaslalo dopisy 2 700 zaměstnancům, v nichž je informovalo, že jejich pracovní místa jsou ohrožena propouštěním poté, co vedení uvedlo, že do roku 2031 by jí mohly dojít finanční prostředky.
Propouštění je nejnovějším projevem úsporných opatření a poklesu počtu zahraničních studentů, který postihuje i vysoce hodnocené instituce, jako je Nottingham, člen exkluzivní univerzitní skupiny Russell Group, sdružení výzkumně orientovaných univerzit.
Univerzita v Nottinghamu zvažuje zrušení studijních oborů jazyků a hudby.
Univerzita chce zrušit více než 600 akademických a podpůrných pracovních míst kombinací dobrovolných a povinných propouštění v oborech a katedrách s nízkým poměrem počtu zaměstnanců k počtu studentů, včetně fyziky, medicíny a zdravotnických věd.
Odborová organizace University and College Union (UCU) se proti těmto škrtům staví s argumentem, že loňský rozpočtový deficit univerzity ve výši 85 milionů liber byl důsledkem nešťastné expanze kampusu známého jako Castle Meadow, který je nyní odepisován, a jednorázových nákladů z předchozího kola propouštění, při kterém bylo zrušeno 350 pracovních míst.
Andreas Bieler, profesor politické ekonomie a místopředseda pobočky UCU, řekl: „Domníváme se, že existuje mnoho problémů, které si univerzita způsobila sama, včetně kampusu Castle Meadow, ale také její finanční strategie, kdy vždy převádí přebytky přímo na investice do nových budov. To udržuje univerzitu na hraně a není to poprvé, co se nacházíme v krizi, je to jen ta nejzávažnější.“
Členové UCU vyslovili nedůvěru rektorce, prof. Jane Normanové, a podpořili bojkot známkování, který pravděpodobně způsobí vedení univerzity problémy, pokud jde o zajištění toho, aby studenti mohli v létě absolvovat.
Bieler řekl: „Vedení podceňuje to, čeho můžeme dosáhnout společně. Tento měsíc jsme začali s přípravami na bojkot známkování a máme poměrně velkou podporu členů, takže jsme opatrně optimističtí, že se nám podaří změnit směr v otázce této úrovně povinných propouštění.“
Analýza ukazuje, že vysokoškolští studenti v Anglii dostávají pouze dvě třetiny finančních prostředků oproti situaci před deseti lety.
Mluvčí univerzity uvedl: „Víme, že změna tohoto rozsahu není snadná, a nepodceňujeme, co to znamená pro mnoho našich kolegů a studentů. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom naše lidi v příštích několika měsících podpořili.
„Ale nečinnost není řešením. Stejně jako mnoho univerzit v celé Velké Británii i ve světě čelíme významným finančním výzvám a v Nottinghamu podnikáme kroky, abychom si budoucnost utvářeli sami, místo aby ji za nás utvářely okolnosti.
„Jsou to opravdu těžká rozhodnutí a nepřijali jsme je lehkomyslně. Je zásadní, abychom reagovali na měnící se požadavky odvětví, abychom zajistili udržitelnost pro budoucí generace a mohli i nadále poskytovat špičkové vzdělávání a výzkum a vynikající studentské prostředí.“
Lopa Leach, profesorka vaskulární biologie a předsedkyně pobočky UCU, argumentovala, že škrty na prestižních katedrách, jako je chemie, budou kontraproduktivní.
„Zdá se, že nechápou, že tyto škrty ovlivní naši globální reputaci, žebříčky a nábor budoucích studentů,“ řekla. „Ztráta tolika akademických pracovníků a techniků ještě více zhorší náš výzkum a výuku, nemluvě o zármutku, který prožívají kolegové.“
Nick Clare, docent geografie a jeden ze zaměstnanců, kteří obdrželi varovné upozornění, řekl: „Pokud se zbavíte tolika lidí, nebudete mít prostor pro růst. Ušetřili jste, ale kde můžete zvýšit příjmy?
„Zdá se však, že jsou odhodláni provést hluboké škrty, propustit tolik lidí tak rychle, že budeme mít radikálně přetvořenou univerzitu, která pak nebude schopna plnit to, co by měla, ani reagovat na měnící se poptávku.“
¨Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse