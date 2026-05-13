Severní Korea na válce proti Ukrajině "vydělala svůj roční HDP"
13. 5. 2026
Severní Korea vydělala za tři roky až 13 miliard dolarů. Odhady HDP Severní Koreje se výrazně liší kvůli uzavřené ekonomice a pohybují se v rozsahu 12-26 miliard dolarů v závislosti na zdroji. Podle OSN činil HDP země v roce 2024 17,2 miliardy dolarů, zatímco Korejská banka jej odhadla na 25,3 miliardy dolarů.
Podle výzkumného ústavu Národní zpravodajské služby Jižní Koreje by náklady na dodané zbraně do roku 2025 mohly dosáhnout až 13,8 miliardy dolarů. Výměnou za to KLDR obdržela nejen tvrdou měnu, ale také materiály na výrobu zbraní, vojenské technologie, stejně jako suroviny a další zboží.
Moskva od podzimu 2024 zaplatila více než 600 milionů dolarů za nasazení severokorejské armády, severokorejští vojáci dostávají asi 2 000 dolarů měsíčně a v případě úmrtí dostávají rodiny odškodnění až do výše 10 000 dolarů. Podle Národní zpravodajské služby Jižní Koreje bylo do února zabito nebo zraněno asi 6 000 severokorejských vojáků. Podle jihokorejského zákonodárce, který navštívil Ukrajinu v únoru, zůstává v bojové zóně asi 10 000 bojovníků severokorejských speciálních sil. Severní Korea údajně plánuje vyslat na Ukrajinu dalších 30 000 vojáků.
Spolupráce Severní Koreje s Ruskem podkopala účinnost sankcí Rady bezpečnosti OSN uvalených v roce 2016. "Růst dodávek zbraní Rusku by mohl vést k dlouhodobým změnám v průmyslové struktuře a technologických schopnostech Severní Koreje," řekl Nam Tin-wook, výzkumník z Korea Development Institute. Podle zdroje z Nikkei Asia, který navštívil Pchjongjang na podzim 2025, se počet drahých japonských a evropských aut na ulicích města ve srovnání s předchozími obdobími výrazně zvýšil.
