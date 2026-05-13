Šéf WHO vyzývá země, aby se připravily na další případy hantaviru
13. 5. 2026
Zdravotní úředníci v Paříži uvádějí, že Francouzka, která se nakazila na lodi MV Hondius, je na ventilátoru na jednotce intenzivní péče
Šéf Světové zdravotnické organizace vyzval země, aby se připravily na další případy hantaviru, zatímco úřady v Paříži uvedly, že francouzská žena, která se nakazila virem na palubě lodi MV Hondius, trpí nejzávažnější formou této nemoci a byla připojena k ventilátoru.
Tedros Adhanom Ghebreyesus poděkoval Španělsku za „soucit a solidaritu“, kterou prokázalo tím, že přijalo postiženou výletní loď, a vyzval úřady, aby se řídily radami a doporučeními WHO, mezi něž patří 42denní karanténa a neustálé sledování osob, které přišly do kontaktu s nakaženými.
„V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že bychom byli svědky začátku rozsáhlejšího ohniska, ale situace se samozřejmě může změnit a vzhledem k dlouhé inkubační době viru je možné, že v nadcházejících týdnech uvidíme další případy,“ řekl v úterý na tiskové konferenci v Madridu.
Loď MV Hondius, která plula z Argentiny na Kapverdy, se ocitla v centru epidemie poté, co na virus zemřeli tři pasažéři – nizozemský pár a německý občan. Ačkoli se hantavirus obvykle šíří prostřednictvím divokých hlodavců, v ojedinělých případech při blízkém kontaktu se může přenášet i z člověka na člověka.
WHO dosud potvrdila devět případů andské varianty viru, mezi nimiž je Francouzka a občan USA, kteří byli testováni pozitivně poté, co byli evakuováni z lodi.
Zdravotní úředníci v Paříži v úterý pozdě večer uvedli, že francouzská pacientka byla převezena na jednotku intenzivní péče s „nejzávažnější formou kardiopulmonálních příznaků“.
Dr. Xavier Lescure novinářům sdělil, že 65letá žena měla již dříve zdravotní potíže, ale neposkytl žádné další podrobnosti. „Je připojena na umělou plíci a krevní obtok, což jí, jak doufáme, umožní tuto fázi překonat,“ řekl.
Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že jeden ze 14 Španělů evakuovaných z lodi a umístěných do karantény ve vojenské nemocnici v Madridu byl pozitivně testován na hantavirus a vykazoval příznaky.
„U pacienta, který byl včera předběžně testován pozitivně, byla potvrzena nákaza hantavirem,“ uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. „Pacient měl včera nízkou horečku a mírné respirační příznaky, ale v současné době je jeho stav stabilní a nevykazuje žádné zjevné zhoršení klinického stavu.“
Tedros, který hovořil po boku španělského premiéra Pedra Sáncheze, uvedl, že je pravděpodobné, že se objeví další případy, a to kvůli míře interakce mezi cestujícími na palubě lodi před vyhlášením poplachu a potvrzením prvního případu u jednoho z cestujících 2. května.
„Očekáváme další případy, protože, jak si možná pamatujete, indexový případ – první případ na lodi – byl zaznamenán 6. dubna … [a] mezi cestujícími došlo ve skutečnosti k četným kontaktům. A jak víte, inkubační doba je také šest až osm týdnů.
„Takže kvůli interakci, zatímco byli ještě na lodi – zejména předtím, než začali přijímat některá opatření k prevenci infekce – kvůli této interakci očekáváme další případy kvůli tomu, co se během plavby odehrálo.“
Tedros uvedl, že jednotlivé země jsou nyní po evakuaci zodpovědné za své občany, a dodal: „Doufám, že se o pacienty a cestující postarají, pomohou jim a zároveň ochrání i své občany. To očekáváme.“
Britská Agentura pro zdravotní bezpečnost uvedla, že 10 lidí z odlehlých ostrovů v Jižním Atlantiku, kteří mají spojitost s vypuknutím hantaviru na výletní lodi, bude převezeno do Velké Británie pro případ, že by u nich propukla nemoc.
Skupina pocházející z britských zámořských území ostrovů Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha je „převážena do Velké Británie, aby zde dokončila svou karanténu jako preventivní opatření“ poté, co přišla do kontaktu s nakaženými, uvedli úředníci.
K tomuto kroku dochází v době, kdy se 20 britských občanů z lodi MV Hondius spolu s jedním Němcem, který je rezidentem Spojeného království, a jedním japonským pasažérem, kteří byli v izolaci v nemocnici Arrowe Park ve Wirralu, připravují na opuštění tohoto zařízení.
Šéf WHO také vzdal hold španělské vládě a obyvatelům Španělska za to, že reagovali na tíživou situaci osob na palubě lodi poté, co úřady na Kapverdách odmítly povolit její zakotvení. Více než 120 cestujících a členů posádky bylo v neděli a v pondělí evakuováno z Tenerife v rámci pečlivě koordinované operace.
„Rád bych poděkoval Španělsku a zejména premiérovi Pedrovi Sánchezovi za vynikající vedení a koordinaci,“ řekl. „Vím, že je to vzor – a doufám, že se z toho poučí i jiné země – nejen co se týče povinností, ale i soucitu a solidarity, které Španělsko prokázalo.“ V „rozděleném a rozdělujícím světě“, dodal, jsou důležité „laskavost a péče jeden o druhého“.
Sánchez se k tomuto názoru připojil slovy: „Tento svět nepotřebuje více sobectví ani více strachu. Potřebuje země, které projevují solidaritu a chtějí jít vpřed.“
Premiér také znovu vyjádřil soustrast rodině důstojníka Guardia Civil, který zemřel na infarkt při účasti na evakuaci v neděli.
Navzdory námitkám regionální vlády Kanárských ostrovů povolila španělská centrální vláda lodi MV Hondius zakotvit v přístavu na Tenerife – a poté na krátkou dobu i přirazit k molu –, zatímco dohlížela na evakuační operaci.
Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v úterý uvedla, že ačkoli v současné době není jasné, zda kmen hantaviru zapojený do této epidemie mohl mutovat, úředníci jsou „spíše uklidněni“.
Ristová řekla Národnímu shromáždění: „Jsou věci… o kterých o tomto viru nevíme. Zatím nemáme kompletní sekvenci viru, která by nám dnes umožnila s jistotou říci, i když jsme zatím poměrně uklidněni… že tento virus ještě nemutoval.“
Poslední letadla s pasažéry a posádkou opustila Kanárské ostrovy v pondělí večer a do Nizozemska dorazila v úterý brzy ráno.
Nizozemské úřady uvedly, že všech 26 cestujících na palubě prvního evakuačního letu mělo negativní testy na virus. Později v Nizozemsku přistály další dva repatriační lety s 28 dalšími evakuovanými, kteří rovněž podstoupí karanténu.
Nizozemská nemocnice v úterý umístila do karantény tucet zaměstnanců poté, co byla moč a krev pacienta s hantavirem manipulována bez dodržení nezbytných protokolů. Těchto 12 lidí bude v karanténě po dobu šesti týdnů, uvedl mluvčí nemocnice Radboudumc v Nijmegenu a dodal, že riziko infekce je velmi nízké a péče o pacienty pokračuje bez přerušení.
Loď MV Hondius, která doplnila palivo a zásoby na Tenerife, nyní pluje zpět do přístavu v Rotterdamu s posádkou 25 členů a lékařem a zdravotní sestrou.
