Elitní čínská univerzita propouští výzkumníky kvůli zfalšované studii pro Nature
13. 5. 2026
Dne 6. května Tongji University oznámila odvolání Wang Pchinga z funkce děkana Fakulty přírodních věd a technologií a zároveň propuštění hlavní autorky Ťin Ťia-li za závažné akademické pochybení. Podvodné závěry byly publikovány v časopise Nature a výzkumný tým je popsal jako vyvrcholení "desetiletí přípravy". Text si vyžádal téměř rok intenzivního zkoumání nezávislých odborníků, než úřady oficiálně potvrdily podvod.
Studie, která tvrdila, že rakovinné buňky, jimž je upřen valin – stavební kámen bílkovin obsažených v potravinách – mohou utrpět poškození DNA a tím zpomalit růst nádoru, obsahovala problematická data ve 14 z 15 údajů, uvedla ve středu oficiálně univerzita Tongji se sídlem v Šanghaji.
Tým vedený Wang Pchingem, děkanem Fakulty biologických věd a technologií, nedokázal "objektivně spočítat" celkový počet buněk a poškozených buněk u 10 z těchto údajů, zatímco tři obsahovaly duplicitní obrazová data a další se týkaly nestandardního zaznamenání hmotnosti myši.
Ačkoliv data získal a zpracoval člen týmu a první autorka článku Ťin Ťia-li, "Wang nedostatečně dohlížel na experimentální data a kvalitu článku a nesplnil povinnosti korespondenčního autora při zajištění autentičnosti a reprodukovatelnosti dat," uvádí prohlášení.
V důsledku toho byl Wang odvolán z funkce děkana, degradován o dvě profesní hodnosti a na 24 měsíců bylo zakázáno jej povyšovat, zvyšovat plat, žádat o financování výzkumu a udělovat ocenění.
Ťin byla propuštěna z pozice výzkumnice v Institutu pro pokročilé studium.
Tongji uvedla, že Wangův případ využije jako lekci k posílení dohledu nad integritou výzkumu mezi zaměstnanci a studenty a k podpoře přísnější a důvěryhodnější akademické kultury.
Wang se narodil v roce 1974, je významným profesorem na Tongji a předsedal hlavním státní výzkumným programům. Je také držitelem prestižní čínské ceny Distinguished Young Scholars a titulu Changjiang Scholar od Ministerstva školství, mimo jiná ocenění.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse