Výzkum: Rok světových rizik kvůli vážným požárům podněcovaným změnou klimatu
13. 5. 2026
"Letos začala globální požární sezóna velmi rychle," řekl Theodore Keeping, výzkumník z Imperial College London.
Oblast zasažená požáry je zatím o 50 % větší než průměr pro toto roční období, uvedl Keeping na tiskové konferenci.
A to ještě předtím, než se El Niño vůbec vytvořilo.
El Niño je teplá fáze přirozeného klimatického cyklu v teplotách a pasátech Tichého oceánu, která ovlivňuje globální povětrnostní vzorce a zvyšuje pravděpodobnost sucha, silných srážek a dalších klimatických extrémů.
Také přidává teplo planetě, která je již oteplená spalováním fosilních paliv. Poslední El Niño pomohlo udělat z let 2023 a 2024 dva nejteplejší roky v historii.
Některé meteorologické agentury předpovídají, že nadcházející událost bude ještě silnější – možná se vyrovná "super" El Niñu před třiceti lety.
"Pravděpodobnost škodlivých extrémních požárů by mohla být nejvyšší, jakou jsme v nedávné historii viděli, pokud se silné El Niño skutečně rozvine," řekl Keeping, který je součástí World Weather Attribution (WWA), sítě klimatologů.
Podle údajů z Globálního systému informací o požárech (GWIS) již mezi lednem a prvním květnovým týdnem požáry požáry spálily celkovou plochu přesahující 163 milionů hektarů.
Celková spálená plocha je přibližně o 20 % větší než předchozí rekord od začátku globálního sledování v roce 2012, uvedl Keiping.
Rekordy byly překonány v několika zemích západní Afriky a oblasti Sahelu, stejně jako v Súdánu a Jižním Súdánu, uvedl.
Spálená plocha způsobená asijskými lesními požáry byla dosud téměř o 40 % větší než předchozí rekord z roku 2014, dodal Keeping.
Spojené státy a Austrálie letos také zaznamenaly neobvykle velké požáry.
Spoluzakladatelka WWA Friederike Otto, profesorka klimatických věd na Imperial College London, také varovala, že "existuje vážné riziko", že kombinace změny klimatu a El Niño by mohla letos vést k "bezprecedentním extrémním povětrnostním událostem".
Ale řekla, že El Niño "není důvodem k panice", protože jde o přirozený povětrnostní jev, který "přichází a odchází".
"Klimatická změna je důvodem paniky," řekla, protože "se to stále zhoršuje a zhoršuje".
