Konzumace vajec "může snížit riziko Alzheimerovy choroby až o 27 %"
13. 5. 2026
I skromný příjem vajec přinesl přínosy, což naznačuje, že malé změny ve stravě mohou časem přinést významný rozdíl.
Výzkumníci z Loma Linda University Health uvádějí, že konzumace vajec může být spojena s nižším rizikem vzniku Alzheimerovy choroby u dospělých ve věku 65 let a více. Jejich zjištění naznačují, že pravidelná konzumace vajec by mohla hrát roli v podpoře dlouhodobého zdraví mozku.
Studie zjistila, že lidé, kteří jedli alespoň jedno vejce denně po dobu pěti a více dní v týdnu, měli až o 27 % nižší riziko diagnózy Alzheimerovy choroby.
Ještě i menší množství konzumace vajec bylo spojeno s přínosy. Konzumace vajec pouze 1 až 3krát za měsíc byla spojena se snížením rizika o 17 %, zatímco ti, kteří jedli vejce 2 až 4krát týdně, zaznamenali asi o 20 % nižší riziko.
Vejce obsahují několik živin, které jsou důležité pro mozek,. Jsou bohatým zdrojem cholinu, který tělo využívá k tvorbě sloučenin jako acetylcholin a fosfatidylcholin, které jsou nezbytné pro paměť a komunikaci mezi mozkovými buňkami.
Vejce také poskytují lutein a zeaxanthin, což jsou karotenoidy hromadící se v mozkové tkáni, které jsou spojeny s lepším kognitivním výkonem a nižší úrovní oxidačního stresu. Kromě toho vejce obsahují omega-3 mastné kyseliny a žloutek je zvláště bohatý na fosfolipidy, které tvoří téměř 30 % celkových lipidů ve vejci. Tyto sloučeniny hrají klíčovou roli v tom, jak fungují receptory neurotransmiterů.
Pro posouzení konzumace vajec zkoumali výzkumníci jak přímé, tak nepřímé zdroje. To zahrnovalo vejce konzumovaná samostatně ve formách jako míchaná, smažená nebo vařená, stejně jako vejce obsažená v potravinách jako jsou pečivo a balené výrobky.
Studie sledovala přibližně 40 000 účastníků druhé kohorty Adventist Health Study. Případy Alzheimerovy choroby byly identifikovány prostřednictvím diagnózy lékařů zaznamenaných v datech Medicare. Způsobilost byla určena pomocí Medicare Master Beneficiary Summary Files a účastníci byli sledováni v průměru 15,3 roku.
Výzkumný tým zdůraznil, že vejce by měla být součástí celkového zdravého stravovacího vzorce, nikoli sledována izolovaně.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse