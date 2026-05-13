Summit Africa Forward: Macron představil nový model partnerství
13. 5. 2026
Afričtí lídři využili druhý den summitu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v úterý k prosazení snazšího přístupu k úvěrům, které by mohly pomoci financovat významné investice a podpořit ekonomický růst.
Dlouholetá kampaň afrických vlád za reformy ke snížení nákladů na půjčky získala v pondělí impuls, když Macron uvedl, že podporuje vytvoření mechanismu záruky první ztráty pro snížení rizika investic na kontinentu a že bude lobovat za tento nápad na summitu G7 příští měsíc.
Africké vlády tvrdí, že trpí nepřiměřeně vysokým vnímáním rizika mezi věřiteli, což může učinit úvěry neúnosně drahými.
"Problém... není likvidita. Je to architektura rizika," řekl keňský prezident William Ruto ve svém projevu na summitu Africa Forward v hlavním městě své země Nairobi v úterý.
Summitu v Nairobi se účastní více než 30 afrických vládních představitelů, stejně jako vedoucí multilaterálních finančních institucí a podnikatelé z celé Afriky a Francie, prvního francouzského summitu v anglicky mluvící zemi.
Macron summit – který podle něj mobilizoval investice ve výši 23 miliard eur v Africe – označil za důkaz závazku Francie k rovným vztahům s protějšky na kontinentu.
Na Macronovo pozvání Ruto uvedl, že se příští měsíc zúčastní summitu G7 v Évian-les-Bains ve Francii. Keňský lídr uvedl, že doufá, že na summitu v Nairobi získá hybnou sílu pro návrhy, které tam může předložit.
Šéf OSN kritizuje "nespravedlnosti" finančního systému
Generální tajemník OSN Antonio Guterres poznamenal, že africké země čelí nákladům na půjčky, které jsou v průměru dvakrát vyšší než pro vyspělé průmyslové ekonomiky.
"To není tržní verdikt o Africe. Je to verdikt o nespravedlnostech systému," řekl na summitu.
Africké vlády odsuzují předsudky, které přeceňují riziko kontinentu, a vyzvaly k změnám metodik používaných ratingovými agenturami.
