Ruská nákladní loď přepravující jaderné reaktory pro KLDR mohla být zničena torpédy NATO
13. 5. 2026
Analýza CNN také ukázala, že takové reaktory lze naložit na Ursa Major. Transfer komponent pro ně Moskvou do Severní Koreje, pravděpodobně jako platba za kontingent vyslaný do Kurské oblasti, byl v roce 2025 hlášen jihokorejskými speciálními službami.
Plavidlo doprovázené dvěma ruskými válečnými loděmi vydalo signál s žádostí o pomoc 23. prosince poblíž Cartageny. Následně byla v trupu nalezena díra, která podle vyšetřovatelů mohla vzniknout v důsledku zásahu speciálním torpédem, které je ve službě pouze u Spojených států, několika zemí NATO, Ruska a Íránu. Jedna z ruských válečných lodí, Ivan Gren, nechtěla dovolit španělským záchranářům vstup na palubu Ursa Major a požadovala, aby se k nákladní lodi nepřibližovali více než na 2 námořní míle (3,7 km).
Po odchodu záchranářů, kteří přesto loď zkontrolovali a evakuovali 14 členů posádky, Ivan Gren vypálil nad místo řadu červených světlic a poté zazněly čtyři exploze. V tu chvíli španělští seismologové zaznamenali čtyři signály připomínající výbuchy podvodních min.
O týden později dorazila ruská výzkumná loď Jantar, kterou NATO považuje za špionážní loď, na místo katastrofy Ursa Major a zůstala tam pět dní. Poté byly zaznamenány další čtyři exploze, pravděpodobně zaměřené na zbytky nákladní lodi ležící na dně moře. Podle Kplera v lednu 2025 Jantar toto místo opět navštívil a vyslal signál o jeho umístění 20 km od posledních souřadnic lodi Ursa Major.
Americký letoun WC135-R, známý jako "vyhledávač jaderného odpadu", přeletěl nad místem potopení nákladní lodi dvakrát – 28. srpna 2025 a 6. února tohoto roku. Sídlí v americkém státě Nebraska. Mluvčí letectva Chris Pierce pouze potvrdil CNN, že úkolem letadla je obvykle "zajistit sběr a analýzu jaderného odpadu".
Španělská vláda nevydala žádná varování ohledně možné jaderné kontaminace. Podle zdrojů CNN obeznámených s výsledky vyšetřování a podle vládního únorového prohlášení parlamentu nechtěl kapitán Ursa Major Igor Anisimov mluvit o nákladu, protože se obával o svou bezpečnost. Podle přepravního listu vyplouvala nákladní loď z Petrohradu do Vladivostoku se dvěma velkými "poklopy", 129 prázdnými kontejnery a dvěma velkými jeřáby Liebherr na palubě.
Na dotaz vyšetřovatelů, aby vysvětlil, co myslí "poklopy", Anisimov přiznal, že jsou součástí dvou jaderných reaktorů podobných těm, které se používají na ponorkách. "Podle jeho svědectví, které nebylo možné potvrdit, neobsahovaly jaderné palivo," uvedla španělská vláda ve svém prohlášení.
Podle zdroje CNN kapitán věřil, že bude přesměrován do severokorejského přístavu Rason, aby tam doručil reaktory. Španělští vyšetřovatelé považovali za nepravděpodobné, že by se nákladní loď vydala na tak dlouhou cestu s cílem přivézt zpět pouze prázdné kontejnery, dva poklopy a dva jeřáby, které by bylo snazší přepravit vlakem. Podle jejich názoru měly být jeřáby použity k vykládce reaktorů v Rasonu.
V říjnu 2024 společnost Oboronlogistika Ministerstva obrany Ruské federace, která vlastnila Ursa Major, oznámila, že její lodě získaly licenci k přepravě jaderných materiálů. Videozáznam analyzovaný CNN z nakládky lodi v přístavu Usť-Luga 4. prosince ukazuje, jak jsou kontejnery umístěny uvnitř trupu, přičemž zůstává mezera, kam budou později umístěny "kryty poklopu". O několik dní později byly naloženy v Petrohradu, jak je vidět ze satelitních snímků.
Vyšetřovatelé naznačili, že Ursa Major pravděpodobně vezla reaktory VM-4SG používané na ruských ponorkách druhé generace, které jsou nosiči balistických raket. Nicméně neposkytli tvrdé důkazy, uvádí CNN.
V roce 2025 informovaly jihokorejské zpravodajské služby své politiky, že v první polovině toho roku by Rusko mohlo KLDR dodat dva nebo tři moduly, včetně reaktorových jader, turbín a chladicích systémů odstraněných z vyřazených ponorek. Analytici věřili, že by to mohl být průlom v Kim Čong-unově desetiletí trvajícím úsilí vytvořit jaderné námořnictvo. Moskva podle nich mohla Kimovu žádost splnit poté, co na podzim 2024 poslal do Kurské oblasti více než 10 000 svých vojáků, aby pomohli v boji proti ukrajinským jednotkám, které ji částečně okupovaly.
Co se týče příčiny poškození Ursa Major, Anisimov uvedl, že neslyšel výbuch ani náraz, když loď 22. prosince náhle zpomalila a naklonila se. Pouhých 24 hodin poté zazněly v oblasti strojovny další tři exploze, v důsledku kterých zemřeli dva mechanici a kapitán byl nucen vydat signál SOS.
Vyšetřovatelé naznačili, že otvor o rozměrech 50 x 50 cm v trupu Ursa Major byla způsobena superkavitačním torpédem Barracuda. Jedná se o vysokorychlostní projektil pohybující se uvnitř plynové bubliny, který téměř eliminuje tření s vodou a umožňuje dosáhnout rychlosti přes 370 km/h. Předpokládá se, že taková torpéda mají pouze Spojené státy, několik zemí NATO, Rusko a Írán.
Někteří experti, které kontaktovala CNN, vyjádřili pochybnosti o použití takového torpéda. Mike Plunkett, hlavní námořní analytik specializovaného britského časopisu Janes, věří, že použití bomby je pravděpodobnější:
"Zdá se, že jde o kumulativní nálož, kterou někdo nebo něco připevnilo k trupu."
