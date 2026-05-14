Británie: Muž v legračním kostýmu vesele ohlašuje novou éru autoritářství jménem premiéra, kterého všichni nesnáší
14. 5. 2026
(Dnes už ne tak moc ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Včera seděl v nevolené Sněmovně lordů nevolený muž, který měl na hlavě směšný klobouk a na sobě kůži několika malých chlupatých zvířat, díky čemuž vypadal, jako by se právě vrátil ze středověké rozlučky se svobodou a statečně bojoval s kocovinou. To jsme všichni zažili…
Král Karel III., bratr nejslavnějšího pedofila na světě a potomek dvou bratranců, oznámil seznam vzrušujících vládních opatření, která víceméně zcela ignorují volební program labouristů. Doufá se, že tato opatření dodají nový impuls vládě, jejíž popularita se v průzkumech veřejného mínění pohybuje někde mezi kyselým mlékem a datem spotřeby.
Hlavním oznámením je, že Británie dostane digitální občanské průkazy, ať se jí to líbí, nebo ne. Veřejnost by možná celou myšlenku důrazně odmítla v momentě, kdy by si uvědomila, že jde o trojského koně pro autoritářství, ale nebojte se, ten trojský kůň prošel proměnou a vrátil se jako něco, co budete chtít, spíše než potřebovat. Budete ho chtít, abyste měli přístup k vládním službám, získali práci, pronajali si dům, otevřeli si bankovní účet, koupili něco online, jeli na dovolenou, připojili se k internetu, vybrali si vlastní peníze nebo se jakýmkoli způsobem účastnili moderního života. Nebojte se však, tyto požadavky nepřijdou najednou. Budou zaváděny postupně, takže si ani nevšimnete, co se děje, jako žába, která se pomalu vaří ve vodě. Není to úžasné?
Nejchytřejším aspektem zákona o digitálním přístupu ke službám je to, že nechává soukromé firmy rozhodnout, zda mají chuť požadovat vaši digitální identitu. Tímto způsobem může vláda předstírat, že to není povinné, stejně jako není povinné mít práci, ale hodně štěstí při přežívání bez peněz. A hodně štěstí při přežívání bez vaší digitální peněženky GOV.UK, až ji bude vyžadovat polovina ekonomiky. To je přesně ten druh technologie, pro který byl vytvořen termín „funkční plíživost“!
A to nemluvě o nedostatečných bezpečnostních opatřeních, díky nimž budou naše osobní údaje prosakovat víc než průměrná školní střecha. Jste připraveni na krádež identity? A co veřejné ponížení, až se vaše nahé fotky budou šířit po WhatsAppu?
Ministerstvo vnitra přísahá, že nebude existovat jediná centralizovaná databáze obsahující všechna vaše trapná tajemství. Místo toho zřizují specializované týmy, z nichž každý má svou vlastní databázi, jako je tým pro online bezpečnost, který bude sledovat vaše tweety kvůli nesprávnému myšlení a zmrazí vám bankovní účet, pokud si budete dělat legraci z nosového hlasu premiéra nebo budete protestovat proti jeho nejnovějším válečným zločinům. Byli jste varováni.
Loni nám bylo řečeno, že digitální občanka je nutná proti nelegálním imigrantským pracovníkům, ale teď, když je „dobrovolná“, tiše přiznáváme, že ten argument byla lež. Původní plán byl odmítnut tvrději než Elon Musk na večírku v Little St James, ale Starmer chytře ignoruje tři miliony podpisů na petici, která se proti němu postavila.
„Pokud se vám to nelíbí, říkám, že dveře jsou otevřené a můžete opustit Spojené království,“ trval na svém premiér, zmatený tím, že jeho popularita klesla o další dva body. Lidé, na kterých záleží, však byli nadšení…
Vedení velkých technologických firem odzátkovalo šampaňské, protože brzy nahlédnou do vašich bankovních účtů, údajů o poloze, do soukromých zpráv, osobních fotek a seznam pokračuje! Nejzlovolnější korporace na světě shromáždí kompromitující materiály na každého ve Velké Británii, pokud tedy politici nebudou dost chytří na to, aby se z toho vyvázali.
Keir Starmer není dost chytrý na to, aby si uvědomil, že digitální občanka by jednoho dne mohla být použita proti němu. Jen doufá, že mu to zachrání premiérské křeslo tím, že mu dá moc potlačit nesouhlas – a možná se mu to ještě podaří. Ale nebojte se, pokud nepřežije následky místních voleb, nahradí ho někdo, kdo je téměř ve všech ohledech identický. Politici jako Starmer jsou vyráběni v továrně, kterou vlastní Jeff Bezos, což vysvětluje, proč jsou tak levně koupitelní a snadno nahraditelní.
Seznam kandidátů pro blížící se souboj o vedení Labouristické strany byl sestaven téměř výlučně z členů Labour Friends of Israel, protože cokoli méně než bezvýhradná podpora genocidy by bylo antisemitismem.
Jasným favoritem je Wes Streeting, podporovaný společností Palantir, který se naparuje s sebevědomím muže, který věří, že by mohl být posledním premiérem Labouristické strany v historii. Zda je to proto, že plánuje vládnout navždy, nebo prostě zničit stranu jménem svých sponzorů, je otázkou.
Andy Burnham má naštěstí zakázáno kandidovat, protože se obává, že by ho voliči vnímali jako mírně lidského. Jedinou realistickou vyzyvatelkou z mírně levicového spektra je Angela Raynerová, která nabízí „skutečnou změnu“ – stejnou politiku, hlasitější severní přízvuk a neustálé vykřikování „Já jsem z dělnické třídy!“ na kohokoli, kdo je ochoten poslouchat. Rozumně zachová rámec digitální identifikace, ale přejmenuje jej na „People’s Empowerment Wallet“ (Peněženka pro posílení postavení lidí) a přidá na přihlašovací stránku nějaké duhové prvky, aby ukázala, že jí na tom záleží.
Otázkou nyní je, zda dáváte přednost woke nebo anti-woke autoritářství, protože to jsou vaše jediné možnosti, kromě revoluce. Vlastně, zapomeňte, že jsem tu poslední část napsala. Mohli byste mě dostat do potíží…
