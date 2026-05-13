Nejvyšší hodnotou České republiky není svoboda, ale bohatnutí bohatých
13. 5. 2026 / Boris CvekMusel jsem myslet na pana plukovníka Foltýna, jak říkal, že svoboda je nejvyšší hodnotou, a prot...
13. 5. 2026
Navzdory obavám, že nejbohatší lidé kvůli daňovému zatížení opouštějí zemi, 88 % dotázaných je hrdých na to, že žijí ve Velké Británii, a bylo by ochotno platit více na financování veřejných služeb
Podle průzkumu je devět z deseti britských milionářů hrdých na to, že žijí v Británii, a tři čtvrtiny z nich by byly ochotné platit vyšší daně, aby zajistily potřebné financování veřejných služeb.
Navzdory široce medializovaným obavám, že bohatí se rozhodují opustit zemi kvůli vyšším daním, průzkum zjistil, že milionáři se mnohem více obávají odchodu zdravotnických pracovníků než emigrace bohatých lidí.
Průzkum byl proveden jménem Patriotic Millionaires UK, nestranické sítě bohatých lidí, která vede kampaň za vyšší daně pro ultra-bohaté, mezi jejíž členy patří hudebník Brian Eno a YouTuber a bývalý finanční obchodník Gary Stevenson.
Průzkum mezi milionáři zjistil, že 88 % souhlasilo s tvrzením „Jsem hrdý na to, že žiji ve Velké Británii“, zatímco 43 % uvedlo, že skupinou, o jejíž odchod z Británie se z hlediska dopadu obávají nejvíce, jsou lékaři a další kvalifikovaný zdravotnický personál.
Pouze 9 % uvedlo, že se nejvíce obávají odchodu milionářů do zahraničí, zatímco 19 % jmenovalo mladé lidi a dalších 19 % označilo podnikatele za největší ztrátu pro zemi.
Zatímco 75 % uvedlo, že by bylo ochotno platit vyšší daně, aby byly řádně financovány „sociální, kulturní a ekonomické atributy“, díky nimž jsou hrdí na to, že žijí ve Velké Británii, 64 % také uvedlo, že vláda by měla zvýšit daně z kapitálu a majetku nejbohatších jednotlivců, aby se snížilo daňové zatížení všech ostatních.
Průzkum přichází v době, kdy finanční trhy pozorně sledují, zda bude Keir Starmer jako premiér nahrazen levicovějším kandidátem, zatímco Labouristická strana zvažuje, jak reagovat na své katastrofální výsledky v místních volbách.
Mezi ekonomickými nápady spojenými s kandidáty, jako jsou Andy Burnham a Wes Streeting, bylo i zvýšení daně z kapitálových výnosů, aby se financovalo snížení národního pojištění o 2 procenta.
Phil White, bývalý obchodní konzultant a inženýr a zakládající člen organizace Patriotic Millionaires UK, řekl: „Milionáři jako my víme, jaké máme štěstí, že žijeme ve Velké Británii, a jak ukazuje tento průzkum, jsme více než rádi, že můžeme investovat do budoucnosti naší země.
„Není také žádným překvapením, že milionáři si cení lékařů, mladých lidí a podnikatelů více než jiných milionářů, protože právě tito lidé jsou páteří naší země – jsou to skuteční tvůrci bohatství.“
V roce 2024 opustilo Spojené království více než 4 000 lékařů, aby mohli praktikovat v zahraničí, jak loni odhalily údaje Generální lékařské rady, což je nejvyšší roční počet za posledních deset let.
V širším měřítku opustilo Spojené království v roce 2024 podle nejnovějších údajů Úřadu pro národní statistiku přibližně 257 000 britských občanů, z nichž 91 % bylo v produktivním věku (18–64 let). Ve stejném období se však 143 000 z nich vrátilo, což znamená, že čistá emigrace Britů v roce 2024 činila 109 000 osob.
Objevily se obavy, že tuto vlnu emigrace pohání bohatí jednotlivci opouštějící zemi kvůli rostoucím daním, stejně jako mladí lidé hledající práci.
Organizace Patriotic Millionaires UK však uvedla, že se tyto obavy opírají převážně o zavádějící zprávy, jako je například zpráva od Henley & Partners, globální migrační firmy, která uváděla, že loni došlo k „exodu“ 16 500 milionářů ze Spojeného království. To představovalo pouhých 0,5 % z celkových 3 milionů milionářů ve Velké Británii.
Průzkum provedla společnost Survation a oslovila 501 britských milionářů s majetkem přesahujícím 1 milion liber, bez započítání jejich nemovitostí. Organizace Patriotic Millionaires UK uvedla, že velikost vzorku odráží menší část společnosti, kterou milionáři ve Velké Británii tvoří.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse