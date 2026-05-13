Zdražování pohonných hmot již zasahuje polovinu českých domácností, přičemž postoje k vládním krokům se liší
13. 5. 2026
čas čtení 1 minuta
Zdražování pohonných hmot se podle průzkumu STEM z druhé poloviny dubna zatím dotklo přibližně poloviny české společnosti, přičemž dvě pětiny uvádí nutnost úspor a desetina již čelí výrazným finančním obtížím. Dopady růstu cen pohonných hmot jsou výrazně nerovnoměrné. Zatímco u dobře materiálně zajištěných domácností se zdražování často zatím neprojevilo (74 %), u špatně zajištěných se již významná část potýká se značnými obtížemi (28 %). Intenzita dopadů se liší i podle typu využívaného vozidla, přičemž více zasaženy jsou domácnosti s dieselovými vozy (66 %), což odráží silnější růst cen nafty.
V reakci na zdražování lidé nejčastěji vyhledávají levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem a šetří i v dalších oblastech spotřeby. Postoje veřejnosti k vládním opatřením nejsou jednotné, třetina je považuje spíše za neúčinná, přibližně čtvrtina je hodnotí pozitivně a část veřejnosti jejich dopad nedokáže posoudit (29 %). Výrazně častěji vládní opatření hodnotí pozitivně uživatelé vozů s dieselovým pohonem. Veřejnost očekává pokračující růst cen zboží a služeb, přičemž více než polovina mírný růst a téměř třetina výrazný růst.
