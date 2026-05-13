Nejvyšší hodnotou České republiky není svoboda, ale bohatnutí bohatých

13. 5. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta
Musel jsem myslet na pana plukovníka Foltýna, jak říkal, že svoboda je nejvyšší hodnotou, a proto podle něj musí jít zdravotnictví a sociální výdaje stranou ve prospěch výdajů na obranu. Musel jsem na něj myslet, když čtu na Seznamu tohle: „Počet Čechů s majetkem přesahujícím 30 milionů dolarů se za posledních pět let zvýšil o 67 procent na 2 270, uvádí studie poradenské firmy Knight Frank. Rychlostí růstu patří Česko mezi prvních deset na celém světě.“ 

 

Proto samozřejmě musí jít zdravotnictví i sociální výdaje stranou. Ne kvůli svobodě nebo obraně. Ty musejí jít také stranou. Všechno musí jít stranou, celý stát, svoboda, demokracie. Proto také máme slovy bankéřky Heleny Horské „extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové a extrémně nízké daně z majetku“. Proto slovy ředitelky Finanční správy Simony Hornochové jsou u nás všechny daně nastaveny ve prospěch bohatých.

Proč? Protože nejvyšší hodnotou je růst bohatství bohatých. V době akutního ohrožení republiky a demokracie. Budeme se donekonečna hádat, kde a co škrtneme a kdy už nevyhnutelně narazíme do zdi a zbankrotujeme. Dluhová služba dávno přesáhla sto miliard ročně a bude růst brzy na úroveň sto čtyřiceti miliard. Ministryně financí Schillerová apeluje pohnutě ve prospěch dalšího zadlužování státu: copak máme zastavit výstavbu dálnic! Ne, máte zvýšit daně bohatým. Ale to je naprosté tabu, o tom se vůbec nesmí v politice mluvit. 

 

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-nejbohatsi-lide-pocet-cechu-s-majetkem-pres-pul-miliardy-rychle-roste-305921

