Nejvyšší hodnotou České republiky není svoboda, ale bohatnutí bohatých
13. 5. 2026
Boris Cvek
Musel jsem myslet na pana
plukovníka Foltýna, jak říkal, že svoboda je nejvyšší hodnotou, a proto podle
něj musí jít zdravotnictví a sociální výdaje stranou ve prospěch výdajů na
obranu. Musel jsem na něj myslet, když čtu na Seznamu tohle: „Počet Čechů s majetkem přesahujícím 30
milionů dolarů se za posledních pět let zvýšil o 67 procent na 2 270, uvádí
studie poradenské firmy Knight Frank. Rychlostí růstu patří Česko mezi prvních
deset na celém světě.“
Proto samozřejmě musí jít zdravotnictví i sociální výdaje stranou. Ne
kvůli svobodě nebo obraně. Ty musejí jít také stranou. Všechno musí jít
stranou, celý stát, svoboda, demokracie. Proto také máme slovy bankéřky Heleny
Horské „extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové a extrémně nízké daně
z majetku“. Proto slovy ředitelky Finanční správy Simony Hornochové jsou u
nás všechny daně nastaveny ve prospěch bohatých.
Proč? Protože nejvyšší hodnotou je růst bohatství bohatých. V době
akutního ohrožení republiky a demokracie. Budeme se donekonečna hádat, kde a co
škrtneme a kdy už nevyhnutelně narazíme do zdi a zbankrotujeme. Dluhová služba
dávno přesáhla sto miliard ročně a bude růst brzy na úroveň sto čtyřiceti
miliard. Ministryně financí Schillerová apeluje pohnutě ve prospěch dalšího
zadlužování státu: copak máme zastavit výstavbu dálnic! Ne, máte zvýšit daně
bohatým. Ale to je naprosté tabu, o tom se vůbec nesmí v politice
mluvit.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-nejbohatsi-lide-pocet-cechu-s-majetkem-pres-pul-miliardy-rychle-roste-305921
