Je 22:15, víte, kde je váš prezident?
14. 5. 2026
Noční stream na Truth Social plný jedovatých výpadů namířených proti obvyklým podezřelým, posetý chaotickým používáním velkých písmen a pravopisnými chybami? To je vůdcovství, miláčci, píše Rachel Leingang.
Ceny benzínu stoupají kvůli blokádám v Hormuzském průlivu v rámci neoprávněné války v Íránu. Na tento týden je naplánováno velmi důležité setkání s čínským prezidentem. Ředitel FDA právě odstoupil kvůli neshodám ohledně elektronických cigaret s ovocnou příchutí. Jižní státy přepisují volební mapy závratným tempem, aby manipulací s volebními okrsky zbavily černošské voliče jejich volebního hlasu.
Víte, co to znamená: je čas na konspirační a rychlé příspěvky na Truth Social.
Donald Trump se tento týden opět rozjel na své vlastní sociální síti a za méně než tři hodiny zveřejnil více než 50 příspěvků, a to vše po 22:00 východního času. V příspěvcích pokračoval i v pondělí ráno.
Byly to největší hity prezidentových nepřátel. Několikrát zaútočil na Baracka Obamu s falešnými nebo nepodloženými obviněními, tvrdil, že se bývalý prezident spikl proti Trumpovi, a nazval Obamu „nejdémoničtější silou“ v americké politice. Sdílel upravené obrázky Obamy, Joea Bidena a Nancy Pelosiové v odrazovém bazénu Lincolnova památníku s popiskem „Dumacrats milují splašky“.
Kritizoval také New York Times za to, že informoval o jeho plánu na renovaci odrazového bazénu, a prohlásil, že tento deník je „jedním z nejhorších novin na světě a každou hodinu přichází o předplatitele“. Napsal, že renovace odrazového bazénu je „velmi složitá práce chytré a krásné konstrukce“.
Zveřejnil příspěvek o tom, že se nechá vyobrazit na 100dolarové bankovce. Zveřejnil příspěvek o e-mailech Hillary Clintonové. Četná tvrzení o zmanipulovaných volbách – volební stroje Dominion, hlasovací lístky v Georgii, video právničky Sidney Powellové, jedné z iniciátorek hnutí „Stop the Steal“ usilujícího o zvrácení Trumpovy porážky v roce 2020.
Intenzivní noční sezení na Truth Social se stala charakteristickým rysem Trumpova druhého funkčního období v Bílém domě a poskytují čerstvé, pravidelné důkazy pro ty, kteří věří, že by měl být odvolán z úřadu na základě 25. dodatku, který stanoví způsob, jakým může viceprezident a kabinet odvolat prezidenta z úřadu, pokud je považován za „neschopného vykonávat pravomoci a povinnosti“ prezidenta.
Válka s Íránem vytvořila Trumpovi další příležitosti, jak se do toho zaplést, protože ztrácí kontrolu nad hnutím Make America Great Again a sleduje, jak klesá jeho popularita, zatímco náklady pro Američany rostou.
O Velikonocích nasměroval svůj hněv na Írán a řekl jim: „Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle,“ a dodal „chvála Alláhovi“. „Celá civilizace dnes v noci zahyne a už nikdy nebude obnovena,“ vyhrožoval na začátku dubna. Zveřejnil obrázek sebe sama jako Ježíše a později tvrdil, že se domníval, že na tom upraveném obrázku je lékař. Několikrát zveřejnil příspěvky v rámci sporu s papežem, kterého zejména označil za „slabého v boji proti zločinu“, protože papež Lev se postavil proti válce. Toto rouhání vedlo některé stoupence hnutí MAGA k domněnce, že Trump by ve skutečnosti mohl být antikristem.
V úterý vysvětlil, jak vnímá finanční situaci Američanů v souvislosti se snahou ukončit válku s Íránem: „Ani v nejmenším.“
„O finanční situaci Američanů nepřemýšlím,“ odpověděl na otázku reportéra. „O nikom nepřemýšlím. Myslím na jednu věc – nemůžeme dovolit, aby Írán měl jadernou zbraň. To je vše.“
Trump stále dokáže ovládat zpravodajský cyklus tím, že odvádí pozornost od problémů, které potápějí jeho druhé funkční období – nechtěná válka, krize dostupnosti, Epsteinova dokumentace, volební manévry s cílem vymazat moc demokratů, odplata proti jeho nepřátelům, neschopní členové kabinetu.
Obvykle, když 79letý člověk začne na internetu nepřetržitě zveřejňovat konspirační teorie, tirády a obrázky generované umělou inteligencí, diskutujete o tom, zda je čas změnit mu hesla a vzít mu klíče od auta.
Ale když je tím mužem prezident, jeho chování se dostane do zpravodajství, včetně komentářů psychologů v HuffPostu o tom, co by nám to mohlo říci o jeho mozku. („Zpočátku byl barvitý a kreativní,“ řekl jeden profesor HuffPostu. „Teď je to trochu děsivé a [zahrnuje] to ohrožení civilizace.“) Většinou to však už nikoho nezajímá kvůli častému výskytu.
Konspirační noční šílenství na sociálních médiích? No, to je prostě pondělí.
